独家权
世界钻石理事会将积极致力于支持私人矿工和小型钻石矿业公司的发展
爱德华·阿舍（Edward Asher）是阿姆斯特丹钻石业内最重要家族之一的成员，于2020年6月当选为世界钻石理事会主席，任期两年。 阿舍是第二次担任世界钻石理事会的主席，曾于2014年到2016年在该组织担任负责人。阿舍目前还是欧洲钻石制造商理事会（European Council of Diamond Manufacturers）副主席。 他曾担任过国际钻石制造商协会（International Diamond Manufacturers Association, IDMA）和国际钻石理事会（International...
2020年9月28日
钻石是一直吸引世界各地人们关注的少数事物之一
来自孟买的乌沙·巴拉克里希南（Usha R. Balakrishnan）博士是印度杰出的珠宝历史专家，是世界钻石博物馆的首席策划人。她与人合著了《穿越时空的钻石》（World Diamond Museum）一书，这本新书是世界钻石博物馆的重要项目。另外，巴拉克里希南还策划了很多展览，其中包括：“孔雀舞：印度珠宝传统”（1999）、“尼扎姆珠宝”（2001）、“黄金中的偶像：来自巴尔比耶-穆埃勒博物馆的收藏”（2005）、“印度：令世界着迷的珠宝”（2014）、“阿拉姆卡拉：装饰品之美”（2017）、“德干的宝藏：尼扎姆珠宝”（2018）。接受业内新闻机构Rough&Polished通讯社采访时，巴拉克里希南分享了自己对珠宝的看法，以及多年沉浸在珠宝行业的工作经验。
2020年9月28日
3号玩家
当前的人为全球危机有极大的可能会改变全球钻石行业的格局。现在，我不是说最富有的人在奢侈品消费中的习惯会发生很大变化（会有变化，但只是阶段性的，而不是根本性的，这个阶层永远不会拒绝购买钻石、LVMH产品、飞机和游艇），我想谈谈毛坯钻石开采企业。当前疫情导致所有国家和地区都处于隔离状态，全球钻石管道的商品流通因此停滞不前。只要钻石管道的主要参与者——印度不撤销检疫措施，我们就无法预测钻石产品流通何时会恢复，而谈论钻石行业的复苏时机更是为时过早。另外，安特卫普的钻石交易平台三个月来几乎完全停止运行，现在才刚刚开始恢复交易活动。
2020年9月7日
2021-2030年钻石采矿业活动的主要趋势是需要大量的资本投资
俄罗斯著名地质学家、地质学和矿物学副博士谢尔盖·米究辛对Rough＆Polished通讯社谈了后危机时期钻石行业如何发展的前景问题。
2020年8月17日
全球毛坯钻石销售额第二季度下跌80-90%
最先从中国武汉暴发的新冠病毒疫情让毛坯钻石经销商和买家陷入完全混乱的状态。政府为限制新冠病毒的传播采取了旅行限制措施，传统的钻石招标在三月份左右被取消。据钻石行业独立分析师兼顾问保罗·基尼斯基（Paul Zimnisky）称，第二季度，全球钻石销售额相比去年下降了约80-90％。在接受独家专访时，他对Rough & Polished通讯社记者马修·尼亚温古阿（Mathew Nyaungwa）表示，对产量连续多年下降的预测给毛坯钻石市场造成的影响最大。
2020年8月13日
由于钻石需求逐渐恢复，苏拉特工人放弃排灯节休假
据《经济时报》报道，随着市场对钻石的需求逐渐恢复，苏拉特近65万工人决定放弃排灯节休假，以便按时完成圣诞节和新年的海外订单。由于新冠疫情，苏拉特的切割中心曾关闭了几个月。
古吉拉特邦的钻石工人工会副主席巴韦什·谭克（Bhavesh Tank）表示，由于金融危机和失业情况，苏拉特已有钻石切割工人自杀的案例出现。工会还要求索拉什特拉、巴夫那加尔和阿姆雷利等地小型钻石中心的工人在排灯节假期期间加班。
苏拉特钻石协会新任主席纳努布哈·维卡利亚（Nanubhai Vekaria）表示，工人们希望在排灯节期间继续工作，因为他们非常渴望看到钻石业务尽快恢复到新冠病毒爆发之前的水平。
阿鲁娜·盖同德，Rough&Polished通讯社驻亚洲分社主任编辑