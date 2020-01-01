独家权
世界钻石理事会将积极致力于支持私人矿工和小型钻石矿业公司的发展
爱德华·阿舍（Edward Asher）是阿姆斯特丹钻石业内最重要家族之一的成员，于2020年6月当选为世界钻石理事会主席，任期两年。 阿舍是第二次担任世界钻石理事会的主席，曾于2014年到2016年在该组织担任负责人。阿舍目前还是欧洲钻石制造商理事会（European Council of Diamond Manufacturers）副主席。 他曾担任过国际钻石制造商协会（International Diamond Manufacturers Association, IDMA）和国际钻石理事会（International...
2020年9月28日
钻石是一直吸引世界各地人们关注的少数事物之一
来自孟买的乌沙·巴拉克里希南（Usha R. Balakrishnan）博士是印度杰出的珠宝历史专家，是世界钻石博物馆的首席策划人。她与人合著了《穿越时空的钻石》（World Diamond Museum）一书，这本新书是世界钻石博物馆的重要项目。另外，巴拉克里希南还策划了很多展览，其中包括：“孔雀舞：印度珠宝传统”（1999）、“尼扎姆珠宝”（2001）、“黄金中的偶像：来自巴尔比耶-穆埃勒博物馆的收藏”（2005）、“印度：令世界着迷的珠宝”（2014）、“阿拉姆卡拉：装饰品之美”（2017）、“德干的宝藏：尼扎姆珠宝”（2018）。接受业内新闻机构Rough&Polished通讯社采访时，巴拉克里希南分享了自己对珠宝的看法，以及多年沉浸在珠宝行业的工作经验。
2020年9月28日
3号玩家
当前的人为全球危机有极大的可能会改变全球钻石行业的格局。现在，我不是说最富有的人在奢侈品消费中的习惯会发生很大变化（会有变化，但只是阶段性的，而不是根本性的，这个阶层永远不会拒绝购买钻石、LVMH产品、飞机和游艇），我想谈谈毛坯钻石开采企业。当前疫情导致所有国家和地区都处于隔离状态，全球钻石管道的商品流通因此停滞不前。只要钻石管道的主要参与者——印度不撤销检疫措施，我们就无法预测钻石产品流通何时会恢复，而谈论钻石行业的复苏时机更是为时过早。另外，安特卫普的钻石交易平台三个月来几乎完全停止运行，现在才刚刚开始恢复交易活动。
2020年9月7日
2021-2030年钻石采矿业活动的主要趋势是需要大量的资本投资
俄罗斯著名地质学家、地质学和矿物学副博士谢尔盖·米究辛对Rough＆Polished通讯社谈了后危机时期钻石行业如何发展的前景问题。
2020年8月17日
全球毛坯钻石销售额第二季度下跌80-90%
最先从中国武汉暴发的新冠病毒疫情让毛坯钻石经销商和买家陷入完全混乱的状态。政府为限制新冠病毒的传播采取了旅行限制措施，传统的钻石招标在三月份左右被取消。据钻石行业独立分析师兼顾问保罗·基尼斯基（Paul Zimnisky）称，第二季度，全球钻石销售额相比去年下降了约80-90％。在接受独家专访时，他对Rough & Polished通讯社记者马修·尼亚温古阿（Mathew Nyaungwa）表示，对产量连续多年下降的预测给毛坯钻石市场造成的影响最大。
2020年8月13日
戴比尔斯公司从最近两次举办的毛坯钻石销售中获得收入4.36亿美元
因此，两次交易出售的总收入达到了4.36亿美元。
与去年同期的2.87亿美元收入相比，今年的第七个销售周期显示出更强的稳固性。
戴比尔斯首席执行官布鲁斯·克莱弗（Bruce Cleaver）表示：“虽然新冠疫情导致各个地区实行了旅行限制，但随着限制措施的进一步放宽，8、9月份的钻石市场已经得到持续改善。钻石制造商致力于满足其产品的零售需求，尤其是某些种类的产品。”
他指出：“美国和中国作为重要的消费市场，两国的公司都在年底节日销售热季前夕获得了信心，整个行业市场上都表现出了积极的情绪，因为所有市场对钻石婚庆珠宝都有很高的需求。”
布鲁斯·克莱弗还提到，戴比尔斯在经历了几个月最低限度的生产活动以及所有主要市场的需求中断之后，今年第七个销售周期中的原石销量有所反弹。
他总结说：“复苏显然处于早期阶段，我们预计要花一些时间才能恢复到COVID-19爆发之前的需求水平。”
戴比尔斯在2020年的第六个和第七个销售周期中继续采用灵活的方法来进行毛坯钻石销售，因为世界各地的人员和产品流动受到了限制。
英美资源集团表示，以往的毛坯钻石销售一般会持续一周，但现在几乎扩大到连续不断的销售。
8月19日至9月10日将进行下一轮周期的销售，第七个周期的销售数字预计将显示下一销售周期的产品售价，并可能根据最终销售进行调整。
马修·尼亚温古阿，Rough&Polished通讯社驻非洲分社主任编辑