戴比尔斯公司从最近两次举办的毛坯钻石销售中获得收入4.36亿美元

今天

根据控制戴比尔斯公司85%股份的英美资源公司（Anglo American）的数据显示，戴比尔斯公司在2020年的第六个和第七个销售周期中分别获得收入1.16亿美元和3.2亿美元。



因此，两次交易出售的总收入达到了4.36亿美元。



与去年同期的2.87亿美元收入相比，今年的第七个销售周期显示出更强的稳固性。



戴比尔斯首席执行官布鲁斯·克莱弗（Bruce Cleaver）表示：“虽然新冠疫情导致各个地区实行了旅行限制，但随着限制措施的进一步放宽，8、9月份的钻石市场已经得到持续改善。钻石制造商致力于满足其产品的零售需求，尤其是某些种类的产品。”



他指出：“美国和中国作为重要的消费市场，两国的公司都在年底节日销售热季前夕获得了信心，整个行业市场上都表现出了积极的情绪，因为所有市场对钻石婚庆珠宝都有很高的需求。”



布鲁斯·克莱弗还提到，戴比尔斯在经历了几个月最低限度的生产活动以及所有主要市场的需求中断之后，今年第七个销售周期中的原石销量有所反弹。



他总结说：“复苏显然处于早期阶段，我们预计要花一些时间才能恢复到COVID-19爆发之前的需求水平。”



戴比尔斯在2020年的第六个和第七个销售周期中继续采用灵活的方法来进行毛坯钻石销售，因为世界各地的人员和产品流动受到了限制。



英美资源集团表示，以往的毛坯钻石销售一般会持续一周，但现在几乎扩大到连续不断的销售。



8月19日至9月10日将进行下一轮周期的销售，第七个周期的销售数字预计将显示下一销售周期的产品售价，并可能根据最终销售进行调整。



马修·尼亚温古阿，Rough&Polished通讯社驻非洲分社主任编辑





