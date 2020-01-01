埃罗莎在比利时和以色列的拍卖共获得收入2070万美元

世界钻石理事会将积极致力于支持私人矿工和小型钻石矿业公司的发展 爱德华·阿舍（Edward Asher）是阿姆斯特丹钻石业内最重要家族之一的成员，于2020年6月当选为世界钻石理事会主席，任期两年。 阿舍是第二次担任世界钻石理事会的主席，曾于2014年到2016年在该组织担任负责人。阿舍目前还是欧洲钻石制造商理事会（European Council of Diamond Manufacturers）副主席。 他曾担任过国际钻石制造商协会（International Diamond Manufacturers Association, IDMA）和国际钻石理事会（International...

钻石是一直吸引世界各地人们关注的少数事物之一 来自孟买的乌沙·巴拉克里希南（Usha R. Balakrishnan）博士是印度杰出的珠宝历史专家，是世界钻石博物馆的首席策划人。她与人合著了《穿越时空的钻石》（World Diamond Museum）一书，这本新书是世界钻石博物馆的重要项目。另外，巴拉克里希南还策划了很多展览，其中包括：“孔雀舞：印度珠宝传统”（1999）、“尼扎姆珠宝”（2001）、“黄金中的偶像：来自巴尔比耶-穆埃勒博物馆的收藏”（2005）、“印度：令世界着迷的珠宝”（2014）、“阿拉姆卡拉：装饰品之美”（2017）、“德干的宝藏：尼扎姆珠宝”（2018）。接受业内新闻机构Rough&Polished通讯社采访时，巴拉克里希南分享了自己对珠宝的看法，以及多年沉浸在珠宝行业的工作经验。