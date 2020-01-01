力拓公司 （Rio Tinto）：尽管面临新冠病毒疫情，我们的全球业务仍顺利进行

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力拓公司（Rio Tinto）在一份新闻稿中表示，它在新冠病毒大流行期间继续生产和销售钻石。力拓公司已经实施了全面的控制措施，包括测试、筛查、消毒和保持安全社交距离，以继续在病毒流行期间进行安全生产。另外，力拓公司的两座矿山还帮助附近社区实施了粮食安全计划。



力拓公司铜矿和钻石矿运营总监西尼德·考夫曼（Sinead Kaufman）在评论公司采取的措施时说：“通过确保我们的矿工在阿盖尔矿和戴维克矿的安全，我们能够为广泛的利益相关者，包括当地社区的合作伙伴、客户、供应商和当地政府等，提供支持。”

力拓公司的钻石销售和市场团队还采取一系列措施，以确保钻石安全地流经安特卫普和珀斯的办事处，从而让许多业内人士在新冠病毒暴发以来得以维持生计。



力拓公司日前在安特卫普举办的大粒钻石招标会上，向买家提供了来自阿盖尔和戴维克矿的大粒毛坯钻石产品，买家的参与度和销售结果令人印象深刻。



力拓公司铜矿和钻石业务销售与营销副总裁阿伦·彻格温（Alan Chirgwin）表示：“市场环境艰难，世界正面临前所未有的供应链挑战，因此我们可以继续运营业务，将我们的产品从矿山推向市场，这足以证明我们钻石业务的可持续性和创新性。”



阿鲁娜·盖同德，Rough&Polished通讯社驻亚洲分社主任编辑





