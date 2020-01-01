独家权
2021-2030年钻石采矿业活动的主要趋势是需要大量的资本投资
俄罗斯著名地质学家、地质学和矿物学副博士谢尔盖·米究辛对Rough＆Polished通讯社谈了后危机时期钻石行业如何发展的前景问题。
2020年8月17日
全球毛坯钻石销售额第二季度下跌80-90%
最先从中国武汉暴发的新冠病毒疫情让毛坯钻石经销商和买家陷入完全混乱的状态。政府为限制新冠病毒的传播采取了旅行限制措施，传统的钻石招标在三月份左右被取消。据钻石行业独立分析师兼顾问保罗·基尼斯基（Paul Zimnisky）称，第二季度，全球钻石销售额相比去年下降了约80-90％。在接受独家专访时，他对Rough & Polished通讯社记者马修·尼亚温古阿（Mathew Nyaungwa）表示，对产量连续多年下降的预测给毛坯钻石市场造成的影响最大。
2020年8月13日
Get Diamonds平台很快将提供俄语、北印度语、阿拉伯语等语言版本界面，并承诺如有其它语言需求，也将推出相应界面
现任世界钻石交易所联合会（World Federation of Diamond Bourses, WFDB）主席兼以色列钻石交易所（Israel Diamond Exchange, IDE）主席约拉姆·德瓦什（Yoram Dvash）作为第一代钻石商，于1991年开设了专门从事裸钻生产和贸易的约拉姆·德瓦什钻石有限公司（Yoram Dvash Diamonds Ltd.）。自本世纪初以来，约拉姆·德瓦什一直是以色列钻石制造商协会（Israel Diamond Manufacturers Association...
2020年5月29日
我们的客户只需要天然钻石
Del Lima Jewelry 公司共同所有人、Mujeres Brillantes（卓越女性协会——成员拉丁美洲、土耳其、西班牙、意大利和德国黄金和钻石行业的1000多位女性）主席阿里·帕斯托里尼对Rough&Polished通讯社记者谈到了新冠病毒影响下的珠宝行业的情况。Mujeres Brillantes（MUBRI）的任务是帮助珠宝和钟表行业的女性巩固自己的业务，并交流专业技能和经验。
2020年5月24日
塞拉利昂正在考虑创建一家向矿工购买钻石的公司
塞拉利昂一位官员透露，该国将审查关于矿产和矿物的法律以及一系列其他问题，为创建可以从矿工那里购买钻石的国有公司铺平道路。塞拉利昂国家矿产总局局长朱利斯·马泰（Julius Mattai）接受Rough&Polished通讯社记者马修·尼亚温古阿（Mathew Nyaungwa）独家专访时表示，该国目前只是对钻石进行评估，但相信不久的将来会做出改变。目前的状况是，矿工把毛坯钻石出售给代理商，而代理商又将其出售给经销商。经销商再把毛坯钻石卖给出口商，最终将其运到安特卫普和中东。
2020年4月1日
力拓公司 （Rio Tinto）：尽管面临新冠病毒疫情，我们的全球业务仍顺利进行
力拓公司铜矿和钻石矿运营总监西尼德·考夫曼（Sinead Kaufman）在评论公司采取的措施时说：“通过确保我们的矿工在阿盖尔矿和戴维克矿的安全，我们能够为广泛的利益相关者，包括当地社区的合作伙伴、客户、供应商和当地政府等，提供支持。”
力拓公司的钻石销售和市场团队还采取一系列措施，以确保钻石安全地流经安特卫普和珀斯的办事处，从而让许多业内人士在新冠病毒暴发以来得以维持生计。
力拓公司日前在安特卫普举办的大粒钻石招标会上，向买家提供了来自阿盖尔和戴维克矿的大粒毛坯钻石产品，买家的参与度和销售结果令人印象深刻。
力拓公司铜矿和钻石业务销售与营销副总裁阿伦·彻格温（Alan Chirgwin）表示：“市场环境艰难，世界正面临前所未有的供应链挑战，因此我们可以继续运营业务，将我们的产品从矿山推向市场，这足以证明我们钻石业务的可持续性和创新性。”
阿鲁娜·盖同德，Rough&Polished通讯社驻亚洲分社主任编辑