埃罗莎正在推广基于Sarine技术的毛坯钻石销售数字招标系统

今天

尚灵钻石科技集团（Sarine Technologies Ltd）很高兴地宣布，继去年10月份开始试点数字招标计划之后，由于新冠疫情造成的旅行限制，该计划在5月份得到了扩展。



目前，埃罗莎继续推广基于尚灵技术的数字招标系统。这是一种创新的替代方案，可以帮助客户利用更有效、风险更低的方式购买2克拉以上的钻石，例如公司可以通过Digital Stones为潜在买家提供视频展示。



尚灵钻石科技集团总裁大卫·布洛克（David Block）表示：“埃罗莎公司是全球毛坯钻石产量最大的公司，每年的钻石产量占全球总产量的26%。我们很荣幸能与这样的公司合作，为这项新倡议提供技术支持，而且这家公司的潜力让我们备受鼓舞。尽管现在看来，这在疫情之前是个不同寻常的预测，不过疫情也让这一计划获得了发展，为中级切割者提供了一种购买毛坯钻石的新方法，从而满足了在旅行受到限制、不确定性日益增长和利润下降的情况下，钻石交易能够以更有效的方式进行。”



阿鲁娜·盖同德，Rough&Polished通讯社驻亚洲分社主任编辑





