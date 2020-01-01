Expert RA评级机构认定AGD DIAMONDS公司的评级为ruBB+

昨天

评级机构Expert RA（以下简称“机构”）认定AGD DIAMONDS的信用等级为ruBB +。 前景评级为稳定。



AGD DIAMONDS公司正在开发阿尔汉格尔斯克州的格里布钻石矿井。2017年第二季度，隶属金融服务Otkritie集团的Otkritie Industrial Investments有限责任公司（以下简称股东）完成了从卢克集团收购100%股份的交易。该交易的部分资金来源于俄对外贸易银行（以下简称“贷方”）提供的贷款。公司将以经营现金流来偿还这笔贷款，而这笔现金流也为此次贷款提供了担保。机构在公司资产负债表上明确将已发行的担保计入公司债务。同时，机构仍将由股东结构向公司发行的贷款解释为准资本，因为该贷款属于信贷。公司通过其附属的贸易机构——位于世界钻石交易中心安特卫普的电子交易平台Grib Diamonds NV（以下与有限公司一起简称集团）出售其大部分产品。在2018年第二季度，公司通过与股东结构的交易获得了对Grib Diamonds NV的控制权，并开始根据国际财务报表准则将其合并到自己的财务报表中。 交易结果产生后，股东结构的收益用于公司有计划地偿还担保贷款，从而使机构对此次交易对后者信誉的影响进行了中性评估



机构未更改对该集团的业务风险评估。对钻石市场价格的前景评估为稳定：在过去的8年中，全球对珠宝钻石的需求每年增长约3％，并且预计这种增长将在中期持续下去。钻石供应增长率的下降对钻石价格产生了积极影响，这是由于领先的钻石开采公司产量下降，某些现有项目的开发被暂停，现有矿床的枯竭以及新的大型有效项目数量不足所致。由于集团业务规模有限（原料销售的全球份额），业内生产集中且机构认为原料供应不足（露天采矿只能提供不足15年的储备），集团的竞争地位仍被评定为中等。集团的客户群体具有多元化特点，所开采的产品相比竞争对手具有更好的特性，且没有对供应商的依赖，这些因素都对集团的业务状况产生了积极影响。该集团的特点是为行业贡献了很高的EBITDA利润率（在2017年6月30日至2018年6月30日期间超过60％）。由于矿石中的金伯利岩含量不断增加，且金伯利岩里的钻石含量和质量都很高，集团的利润率还有很大的增长潜力。



机构将集团的流动性水平和当前债务负担评估为适度积极，但也注意到，集团的经营现金流不足以偿还其2022年的贷款。这对集团的评级水平产生了负面影响，因为机构把集团将来与唯一贷款人就付款时间表的扩展和重组进行的谈判是否成功放在第一位。



由于在2017年为收购公司股份而进行的并购交易吸引了借贷资金，因此债务负担总额居高不下，继续对集团的评级产生了不利影响。截至2018年6月30日，在集团报告期内，债务相比于EBITDA综合利润的比率约为4倍。此外，机构注意到，集团资产折现负债的覆盖率很低（“压力”流动性），且融资结构集中在单个贷方上。 以卢布成本收取外汇收入所产生的外汇风险仍在很大程度上与存在的外币负债和支持基本产品生产的卢布成本相平衡。



在集团面临的风险中，机构注意到，分散的所有权结构和风险管理水平也对其评级产生了一定的影响。与此同时，集团开始根据国际财务报表准则编制合并财务报表，更换高层管理人员（目前由在采矿行业拥有丰富经验的行业专家组成）以及公司董事会组成（目前由七个独立成员和唯一债权人的代表组成），使集团在透明度和工作效率提高方面得到了积极评估。



根据国际财务报告准则制定的AGD DIAMONDS报告显示，截至2018年6月30日，该公司的资产为7.07亿美元，资本为1.4亿美元。





