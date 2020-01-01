印度三月份的裸钻出口额下跌49%

2020年6月9日

根据印度宝石和珠宝出口促进委员会（Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC）发布的初步数据显示，2020年3月，印度的裸钻出口额为9.6049亿美元，下降了49%。而2020年3月的毛坯钻石进口额为2.9271亿美元，相比去年同期的8.3169亿美元下跌64.81%。



2020年3月，印度裸钻进口额达到2.391亿美元，而去年同期为1.0894亿美元。

2020年3月，印度的毛坯钻石出口额达到7274万美元，而去年同期为1.9661亿美元。

2020年3月，印度的实验室培育裸钻的出口额达到2018万美元，去年同期为2483万美元。



三月份实验室培育毛坯钻石的进口额为543万美元，去年为1211万美元。实验室培育裸钻的进口额从去年同期的719万美元降至555万美元。



印度的裸钻出口额大幅低于去年水平，在2019-2020财年达到186.6亿美元，比该国在2018-2019财年从出口中获得的238.1亿美元降低21.64％。

2020财年，裸钻进口额从上一财年的13.3亿美元增长29.02％，至17.1亿美元。



今年的毛坯钻石进口额下降了16.25％，从上年的151.4亿美元下降至126.8亿美元。

2020财年毛坯钻石出口额为11亿美元，而去年同期为13.5亿美元。

在2019-2020年间，实验室培育毛坯钻石出口额为735万美元，而在2018-2019年间为1652万美元。



2020财年，实验室培育裸钻的出口总额为4.1339亿美元，而2019年为2.2027亿美元。

2020财年，实验室培育毛坯钻石的进口额为3.244亿美元，去年同期为1.377亿美元。 2019-2020年，实验室培育裸钻的进口额也增至9807万美元，而2018-2019年为9307万美元。



阿鲁娜·盖同德，Rough & Polished通讯社驻亚洲分社责任编辑





