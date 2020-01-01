独家权
Get Diamonds平台很快将提供俄语、北印度语、阿拉伯语等语言版本界面，并承诺如有其它语言需求，也将推出相应界面
现任世界钻石交易所联合会（World Federation of Diamond Bourses, WFDB）主席兼以色列钻石交易所（Israel Diamond Exchange, IDE）主席约拉姆·德瓦什（Yoram Dvash）作为第一代钻石商，于1991年开设了专门从事裸钻生产和贸易的约拉姆·德瓦什钻石有限公司（Yoram Dvash Diamonds Ltd.）。自本世纪初以来，约拉姆·德瓦什一直是以色列钻石制造商协会（Israel Diamond Manufacturers Association...
2020年5月29日
我们的客户只需要天然钻石
Del Lima Jewelry 公司共同所有人、Mujeres Brillantes（卓越女性协会——成员拉丁美洲、土耳其、西班牙、意大利和德国黄金和钻石行业的1000多位女性）主席阿里·帕斯托里尼对Rough&Polished通讯社记者谈到了新冠病毒影响下的珠宝行业的情况。Mujeres Brillantes（MUBRI）的任务是帮助珠宝和钟表行业的女性巩固自己的业务，并交流专业技能和经验。
2020年5月24日
塞拉利昂正在考虑创建一家向矿工购买钻石的公司
塞拉利昂一位官员透露，该国将审查关于矿产和矿物的法律以及一系列其他问题，为创建可以从矿工那里购买钻石的国有公司铺平道路。塞拉利昂国家矿产总局局长朱利斯·马泰（Julius Mattai）接受Rough&Polished通讯社记者马修·尼亚温古阿（Mathew Nyaungwa）独家专访时表示，该国目前只是对钻石进行评估，但相信不久的将来会做出改变。目前的状况是，矿工把毛坯钻石出售给代理商，而代理商又将其出售给经销商。经销商再把毛坯钻石卖给出口商，最终将其运到安特卫普和中东。
2020年4月1日
今天，DiamexLab创新公司，致力于为金刚石，钻石和珠宝首饰市场研发IT技术
DiamexLab成立于几年前。该公司是集团的一部分，并以集团基础设施为依托。创建该产品的原因是对应用于珠宝和工业方面的实验室合成和天然的tIIa钻石进行培育和改良技术做一个新的诠释。
2020年2月17日
进入2020年，钻石业日趋稳定
据戴比尔斯（De Beers）称，得益于去年采取的措施，钻石行业到2020年将处于一个更加稳定的状态。戴比尔斯集团媒体关系负责人戴维·约翰逊（David Johnson）对Rough＆Polished通讯社记者马修·尼亚温古阿（Mathew Nyaungwa）表示，所采取的措施包括为应对需求下降而削减钻石产量，调整毛坯钻石价格，让客户在推迟购买问题上具备更大的灵活性，以及进行更小规模的配货。他说，2018年圣诞节前的最后两周销售疲软（主要是由于美国股市波动以及中美之间的贸易紧张局势），导致零售商在2019年初对补货的需求降低。约翰逊说，这导致中游（钻石管道中部）的库存过多，随后对毛坯钻石的需求显著下降。
2020年2月10日
印度三月份的裸钻出口额下跌49%
2020年3月，印度裸钻进口额达到2.391亿美元，而去年同期为1.0894亿美元。
2020年3月，印度的毛坯钻石出口额达到7274万美元，而去年同期为1.9661亿美元。
2020年3月，印度的实验室培育裸钻的出口额达到2018万美元，去年同期为2483万美元。
三月份实验室培育毛坯钻石的进口额为543万美元，去年为1211万美元。实验室培育裸钻的进口额从去年同期的719万美元降至555万美元。
印度的裸钻出口额大幅低于去年水平，在2019-2020财年达到186.6亿美元，比该国在2018-2019财年从出口中获得的238.1亿美元降低21.64％。
2020财年，裸钻进口额从上一财年的13.3亿美元增长29.02％，至17.1亿美元。
今年的毛坯钻石进口额下降了16.25％，从上年的151.4亿美元下降至126.8亿美元。
2020财年毛坯钻石出口额为11亿美元，而去年同期为13.5亿美元。
在2019-2020年间，实验室培育毛坯钻石出口额为735万美元，而在2018-2019年间为1652万美元。
2020财年，实验室培育裸钻的出口总额为4.1339亿美元，而2019年为2.2027亿美元。
2020财年，实验室培育毛坯钻石的进口额为3.244亿美元，去年同期为1.377亿美元。 2019-2020年，实验室培育裸钻的进口额也增至9807万美元，而2018-2019年为9307万美元。
阿鲁娜·盖同德，Rough & Polished通讯社驻亚洲分社责任编辑