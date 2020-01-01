新冠疫情致钻石需求下降，卡托卡矿削减生产

今天

由于新冠病毒疫情致使对钻石的需求下降，安哥拉最大的钻石矿业公司——安哥拉采矿公司（Sociedade Mineira de Catoca）部分暂停了其勘探活动并削减了生产。



在线出版物Novo Jornal引用了该公司的话说，该公司还推迟了一些投资，并决定调整其运营费用。



卡托卡矿山的股东为安哥拉国有钻石公司Endiama和俄罗斯埃罗莎公司，持股比例分别为41％，而其余的18％由LL International Holding B.V.拥有。



上周，安哥拉国有钻石公司表示今年将生产800万克拉钻石，而最初的生产计划是1000万克拉。

卡托卡矿约占安哥拉钻石年产量的80%。



由于新冠病毒的传播，世界各国政府施加旅行限制，大多数钻石公司已暂停钻石销售。



此后，像戴比尔斯（De Beers）这样的公司取消了在哈博罗内举办的看货商月度销售会，开始在线销售钻石。



印度宝石和珠宝出口促进委员会（GJEPC）、印度钻石交易所（Bharat Diamond Bourse，BDB）和其他行业组织已呼吁毛坯钻石进口商从5月15日起自愿削减其毛坯钻石进口，以帮助维持钻石储备的价值并支持印度的钻石业发展。



然而，此后不久，印度钻石业修改了对毛坯钻石进口商的呼吁，现在建议从6月1日起开始推迟进口毛坯钻石，Rough＆Polished通讯社本周发布的消息已确认了这个决定。通讯社在报道中称安哥拉国家钻石贸易公司Sodiam本周向三家印度公司销售了五批卡托卡矿出产的毛坯钻石。



马修·尼亚温古阿，Rough & Polished通讯社驻非洲分社主任编辑





