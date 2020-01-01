独家权
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现任世界钻石交易所联合会（World Federation of Diamond Bourses, WFDB）主席兼以色列钻石交易所（Israel Diamond Exchange, IDE）主席约拉姆·德瓦什（Yoram Dvash）作为第一代钻石商，于1991年开设了专门从事裸钻生产和贸易的约拉姆·德瓦什钻石有限公司（Yoram Dvash Diamonds Ltd.）。自本世纪初以来，约拉姆·德瓦什一直是以色列钻石制造商协会（Israel Diamond Manufacturers Association...
今天
我们的客户只需要天然钻石
Del Lima Jewelry 公司共同所有人、Mujeres Brillantes（卓越女性协会——成员拉丁美洲、土耳其、西班牙、意大利和德国黄金和钻石行业的1000多位女性）主席阿里·帕斯托里尼对Rough&Polished通讯社记者谈到了新冠病毒影响下的珠宝行业的情况。Mujeres Brillantes（MUBRI）的任务是帮助珠宝和钟表行业的女性巩固自己的业务，并交流专业技能和经验。
2020年5月24日
塞拉利昂正在考虑创建一家向矿工购买钻石的公司
塞拉利昂一位官员透露，该国将审查关于矿产和矿物的法律以及一系列其他问题，为创建可以从矿工那里购买钻石的国有公司铺平道路。塞拉利昂国家矿产总局局长朱利斯·马泰（Julius Mattai）接受Rough&Polished通讯社记者马修·尼亚温古阿（Mathew Nyaungwa）独家专访时表示，该国目前只是对钻石进行评估，但相信不久的将来会做出改变。目前的状况是，矿工把毛坯钻石出售给代理商，而代理商又将其出售给经销商。经销商再把毛坯钻石卖给出口商，最终将其运到安特卫普和中东。
2020年4月1日
今天，DiamexLab创新公司，致力于为金刚石，钻石和珠宝首饰市场研发IT技术
DiamexLab成立于几年前。该公司是集团的一部分，并以集团基础设施为依托。创建该产品的原因是对应用于珠宝和工业方面的实验室合成和天然的tIIa钻石进行培育和改良技术做一个新的诠释。
2020年2月17日
进入2020年，钻石业日趋稳定
据戴比尔斯（De Beers）称，得益于去年采取的措施，钻石行业到2020年将处于一个更加稳定的状态。戴比尔斯集团媒体关系负责人戴维·约翰逊（David Johnson）对Rough＆Polished通讯社记者马修·尼亚温古阿（Mathew Nyaungwa）表示，所采取的措施包括为应对需求下降而削减钻石产量，调整毛坯钻石价格，让客户在推迟购买问题上具备更大的灵活性，以及进行更小规模的配货。他说，2018年圣诞节前的最后两周销售疲软（主要是由于美国股市波动以及中美之间的贸易紧张局势），导致零售商在2019年初对补货的需求降低。约翰逊说，这导致中游（钻石管道中部）的库存过多，随后对毛坯钻石的需求显著下降。
2020年2月10日
新冠疫情致钻石需求下降，卡托卡矿削减生产
在线出版物Novo Jornal引用了该公司的话说，该公司还推迟了一些投资，并决定调整其运营费用。
卡托卡矿山的股东为安哥拉国有钻石公司Endiama和俄罗斯埃罗莎公司，持股比例分别为41％，而其余的18％由LL International Holding B.V.拥有。
上周，安哥拉国有钻石公司表示今年将生产800万克拉钻石，而最初的生产计划是1000万克拉。
卡托卡矿约占安哥拉钻石年产量的80%。
由于新冠病毒的传播，世界各国政府施加旅行限制，大多数钻石公司已暂停钻石销售。
此后，像戴比尔斯（De Beers）这样的公司取消了在哈博罗内举办的看货商月度销售会，开始在线销售钻石。
印度宝石和珠宝出口促进委员会（GJEPC）、印度钻石交易所（Bharat Diamond Bourse，BDB）和其他行业组织已呼吁毛坯钻石进口商从5月15日起自愿削减其毛坯钻石进口，以帮助维持钻石储备的价值并支持印度的钻石业发展。
然而，此后不久，印度钻石业修改了对毛坯钻石进口商的呼吁，现在建议从6月1日起开始推迟进口毛坯钻石，Rough＆Polished通讯社本周发布的消息已确认了这个决定。通讯社在报道中称安哥拉国家钻石贸易公司Sodiam本周向三家印度公司销售了五批卡托卡矿出产的毛坯钻石。
马修·尼亚温古阿，Rough & Polished通讯社驻非洲分社主任编辑