独家权
塞拉利昂正在考虑创建一家向矿工购买钻石的公司
塞拉利昂一位官员透露，该国将审查关于矿产和矿物的法律以及一系列其他问题，为创建可以从矿工那里购买钻石的国有公司铺平道路。塞拉利昂国家矿产总局局长朱利斯·马泰（Julius Mattai）接受Rough&Polished通讯社记者马修·尼亚温古阿（Mathew Nyaungwa）独家专访时表示，该国目前只是对钻石进行评估，但相信不久的将来会做出改变。目前的状况是，矿工把毛坯钻石出售给代理商，而代理商又将其出售给经销商。经销商再把毛坯钻石卖给出口商，最终将其运到安特卫普和中东。
2020年4月1日
今天，DiamexLab创新公司，致力于为金刚石，钻石和珠宝首饰市场研发IT技术
DiamexLab成立于几年前。该公司是集团的一部分，并以集团基础设施为依托。创建该产品的原因是对应用于珠宝和工业方面的实验室合成和天然的tIIa钻石进行培育和改良技术做一个新的诠释。
2020年2月17日
进入2020年，钻石业日趋稳定
据戴比尔斯（De Beers）称，得益于去年采取的措施，钻石行业到2020年将处于一个更加稳定的状态。戴比尔斯集团媒体关系负责人戴维·约翰逊（David Johnson）对Rough＆Polished通讯社记者马修·尼亚温古阿（Mathew Nyaungwa）表示，所采取的措施包括为应对需求下降而削减钻石产量，调整毛坯钻石价格，让客户在推迟购买问题上具备更大的灵活性，以及进行更小规模的配货。他说，2018年圣诞节前的最后两周销售疲软（主要是由于美国股市波动以及中美之间的贸易紧张局势），导致零售商在2019年初对补货的需求降低。约翰逊说，这导致中游（钻石管道中部）的库存过多，随后对毛坯钻石的需求显著下降。
2020年2月10日
即使未来需求显著增长，戴比尔斯和埃罗莎也将为积累的库存设立价格上限
2019年的最后一个月已经开始，我们现在有必要了解一下钻石行业经历了什么以及来年的发展方向。业内专家保罗·吉姆斯基（Paul Zimnisky）接受Rough&Polished通讯社记者马修·尼亚温古采访时就这一问题和业内的其他问题发表了自己的看法。吉姆斯基说，市场过度饱和是钻石行业不久之前面临的最大的问题。但他认为，在不久的将来，需求是最危险的问题，尤其是大中华地区，因为中国和美国之间的贸易谈判仍有不确定因素存在，另外还有香港的局势问题（这个问题的影响程度相对较小）。吉姆斯基也表示，即使需求未来显著增长，戴比尔斯和埃罗莎也将为积累的库存设立价格上限。附注：保罗·吉姆斯基发布了月度行业报告，题为《钻石市场状况》（State...
2019年12月23日
企业的环境责任已进入新维度
10月中旬，第八届生态论坛在莫斯科举办，其中心主题是企业对子孙后代的责任。该论坛由矿业冶炼公司诺里尔斯克镍公司、西伯利亚联邦大学生态基金会、生态问题科研学院共同举办。与会者就如何促进地区社会经济发展与维护生态环境之间寻求平衡的问题展开了热烈讨论。诺里尔斯克镍公司副总裁德米特里·普利斯坦斯科夫接受Rough&Polished通讯社采访时谈到了此次生态论坛取得的成果，并透露其公司正在参与实施国家“生态”项目。
2019年11月19日
英美资源集团计划“重新考虑和修订”戴比尔斯公司的看货商钻石销售系统
Miningmx援引英美资源集团首席执行官马克·库提法尼（Mark Cutifani）在本届开普敦采矿会议上的话说：“我们需要重新思考和审视这一程序，但我们必须与钻石制造商一起合作制定出解决方案，而不是为了他们而制定。”
他补充说：“我不知道我们会采用哪种方法，但是作为我们合作伙伴的每个人都必须接受新规则。”
戴比尔斯公司新闻发言人戴维·约翰逊对Rough & Polished通讯社表示，在接下来的几个月中，公司将直接与客户沟通，为看货商制定新的合同期限，旨在最大程度地扩大钻石业内的重大机遇。
上个月，彭博新闻（Bloomberg News）报道说，戴比尔斯计划本次合同期结束后减少看货商的数量。
这份规定交易时段规则的看货合同为期六年，将于今年结束。
2018年圣诞节前的最后两周销售疲软，导致零售商在2019年初补充库存的意愿下降。 这导致钻石管道各部分的储备过多，随后对毛坯钻石的需求显著下降。
这些问题由于中游缺乏流动性以及下游面临的挑战而不断加剧。这些挑战包括在线销量增加，一些实体零售店关闭，越来越多的零售商转向网络销售。
马修·尼亚温古阿，Rough&Polished通讯社驻非洲通讯社责任编辑