独家权
今天，DiamexLab创新公司，致力于为金刚石，钻石和珠宝首饰市场研发IT技术
DiamexLab成立于几年前。该公司是集团的一部分，并以集团基础设施为依托。创建该产品的原因是对应用于珠宝和工业方面的实验室合成和天然的tIIa钻石进行培育和改良技术做一个新的诠释。
2020年2月17日
进入2020年，钻石业日趋稳定
据戴比尔斯（De Beers）称，得益于去年采取的措施，钻石行业到2020年将处于一个更加稳定的状态。戴比尔斯集团媒体关系负责人戴维·约翰逊（David Johnson）对Rough＆Polished通讯社记者马修·尼亚温古阿（Mathew Nyaungwa）表示，所采取的措施包括为应对需求下降而削减钻石产量，调整毛坯钻石价格，让客户在推迟购买问题上具备更大的灵活性，以及进行更小规模的配货。他说，2018年圣诞节前的最后两周销售疲软（主要是由于美国股市波动以及中美之间的贸易紧张局势），导致零售商在2019年初对补货的需求降低。约翰逊说，这导致中游（钻石管道中部）的库存过多，随后对毛坯钻石的需求显著下降。
2020年2月10日
即使未来需求显著增长，戴比尔斯和埃罗莎也将为积累的库存设立价格上限
2019年的最后一个月已经开始，我们现在有必要了解一下钻石行业经历了什么以及来年的发展方向。业内专家保罗·吉姆斯基（Paul Zimnisky）接受Rough&Polished通讯社记者马修·尼亚温古采访时就这一问题和业内的其他问题发表了自己的看法。吉姆斯基说，市场过度饱和是钻石行业不久之前面临的最大的问题。但他认为，在不久的将来，需求是最危险的问题，尤其是大中华地区，因为中国和美国之间的贸易谈判仍有不确定因素存在，另外还有香港的局势问题（这个问题的影响程度相对较小）。吉姆斯基也表示，即使需求未来显著增长，戴比尔斯和埃罗莎也将为积累的库存设立价格上限。附注：保罗·吉姆斯基发布了月度行业报告，题为《钻石市场状况》（State...
2019年12月23日
企业的环境责任已进入新维度
10月中旬，第八届生态论坛在莫斯科举办，其中心主题是企业对子孙后代的责任。该论坛由矿业冶炼公司诺里尔斯克镍公司、西伯利亚联邦大学生态基金会、生态问题科研学院共同举办。与会者就如何促进地区社会经济发展与维护生态环境之间寻求平衡的问题展开了热烈讨论。诺里尔斯克镍公司副总裁德米特里·普利斯坦斯科夫接受Rough&Polished通讯社采访时谈到了此次生态论坛取得的成果，并透露其公司正在参与实施国家“生态”项目。
2019年11月19日
随着旺季到来，需求将会上涨
阿南塔·帕德马纳（N Anantha Padmanaban）从2019年1月开始担任全印度宝石和珠宝理事会（All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC）主席。他是一位真正有远见的思想家，对印度珠宝业充满希望和信心。他的座右铭是“确保在工作一天后，零售商带着微笑着回家。如果零售商感到满意，那么批发商和钻石制造商也会感到高兴，钻石矿业公司也会欣喜，这会巩固整个价值创作链”。帕德马纳是GJC（前身为全印度宝石和珠宝贸易联盟，All India...
2019年10月7日
安哥拉2022年将把毛坯钻石开采量提高至1400万克拉
安哥拉当局表示，将有12家钻石开采公司负责增加该国的钻石产量。
一些钻石项目目前正在进行重组，并在接受新的投资。
这些大型项目包括卡木图埃（Camutuê）、卢奥（Luo）、卡隆达（Calonda）和卢阿里卡（Luarica）。
阿泽维多周二在开普敦举行的非洲矿业论坛上对与会代表说，安哥拉希望实现经济多元化，摆脱石油和钻石。
他说，政府正在寻找其他替代方法，例如黄金、铁矿石、锰和银。
阿泽维多还表示，罗安达当局正在与腐败作斗争以吸引新的投资。
他说：“腐败成为普遍做法的日子已经一去不复返了。”
安哥拉检察官最近起诉了非洲最富有的女人、安哥拉前总统的女儿伊莎贝尔·朵斯·桑托斯（Isabelle dos Santos）。她在国营石油公司Sonangol的短暂任期内曾徇私舞弊，管理不善和挪用公款。
马修·尼亚温古阿，Rough&Polished通讯社驻非洲分社主任编辑，南非开普敦