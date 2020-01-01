AGD DIAMONDS公司在格里布选矿加工厂处理了2500万吨矿石。公司表示正按照生产 计划进行矿石开采。

随着旺季到来，需求将会上涨 阿南塔·帕德马纳（N Anantha Padmanaban）从2019年1月开始担任全印度宝石和珠宝理事会（All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC）主席。他是一位真正有远见的思想家，对印度珠宝业充满希望和信心。他的座右铭是“确保在工作一天后，零售商带着微笑着回家。如果零售商感到满意，那么批发商和钻石制造商也会感到高兴，钻石矿业公司也会欣喜，这会巩固整个价值创作链”。帕德马纳是GJC（前身为全印度宝石和珠宝贸易联盟，All India...