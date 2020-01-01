俄罗斯世界自然基金会公布了2019年环境责任领域的最佳公司

2020年1月30日

俄罗斯世界自然基金会（World Wide Fund for Nature, WWF）发布了在俄罗斯运营的矿业和冶金公司2019年在环境责任领域的开放度评级。这次，前十名分别是极地黄金公司（1.9）、SDS-Ugol公司（1.81）、金罗斯黄金公司（1.7）、金属投资公司（1.68）、AGD DIAMONDS公司（1.6）、北方钢铁公司（1.56）、多种金属公司（1.55）、埃罗莎公司（1.46）、利佩茨克钢铁公司（1.45）和马格尼托哥尔斯克钢铁厂（1.38）。



这个开放度评级是俄罗斯世界自然基金会和国家评级局合作进行的项目，得到了联合国开发计划署、全球环境基金、俄罗斯联邦自然资源与生态部的支持。



从2019年开始，这个评级的评分是在欧盟支持的俄罗斯世界自然基金会“人与自然”项目框架内计算的（2019-2022）。该项目的主要目的是支持公共组织和地方社区从两个方向解决环境问题：一是通过与森林退化和非法开发的斗争来保护森林，二是通过减少工业对环境的负面影响并增加企业的环境责任来减少水和空气污染。



该评级自2015年开始进行，可以对公司的环境责任程度及其活动对环境的影响程度进行比较评估。根据组织者的说法，如何让公众了解事故和有争议的环境情况的标准对披露来说最为重要。



该评级的制作基础是《矿业公司环境和社会责任政策基本规定》，以及许多国际文件中制定的标准。



2019年的评级是基于对41家最大的矿业和冶金公司在环境管理和政策、环境影响、信息披露和透明度领域的活动进行的分析。 去年，AGD DIMONDS被公认是钻石开采公司中做得最好的。



维克多莉娅·基里，Rough&Polished通讯社驻欧洲分社主任编辑，斯特拉斯堡





