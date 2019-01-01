AGD Diamonds公司例行的钻石技术更新

2019年12月19日

AGD Diamonds股份公司完成了选矿厂的技术改造工作，这将有助于公司在保持所有计划产量的同时提高开采钻石的质量。



2019年，格里布钻矿火山口附近的矿石即将开采殆尽，AGD Diamonds公司即将开始开采具有较高强度特性的矿石。因此，为了完成钻石开采计划，保持加工厂的生产力，公司在选矿场（用于完成重介质分离尾矿的地段）调试附加设备（6个单元），对加工厂进行了技术改造。公司使用了现代化的蒂森克虏伯破碎机——这在俄罗斯是首次使用智能浓缩设备。



加工厂的技术更新可以让公司保持格里布选矿加工厂的计划生产能力，将矿场最坚硬的金伯利岩矿石的加工量提高65%，从而确保AGD Diamonds公司的钻石年度计划产量。同时，由于减少了加工过程中的技术影响，提高了大型特殊尺寸钻石（10.8+）的安全性（完整性）指数。 因此，如果说2018年未损坏的晶体（无划痕、碎屑、裂纹）的份额达到51.19％，那么在2019年的前11个月中，该指标已经上升至69.83％。



值得一提的是，格里布选矿厂进行现代化改造的第一步是于2018年底调试了最新的钻石加工设备，即陶朗集团（TOMRA）生产的COM Tertiary XRT 1200/D分离器。因此，公司2019年前11个月内共开采了十多颗独特钻石，重量都超过了50克拉，其中包括四颗100多克拉的独特钻石。公司五月份开采到分别重222.09克拉和127.34克拉的独特钻石，七月份又开采到一颗重212.53克拉的钻石。十月份，公司还开采到一颗重104.12克拉的珠宝级独特钻石。



维克多莉娅·基里，Rough&Polished通讯社驻欧洲分社主任编辑，斯特拉斯堡







