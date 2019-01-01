埃罗莎计划推出新钻石品牌

独家权
随着旺季到来，需求将会上涨
阿南塔·帕德马纳（N Anantha Padmanaban）从2019年1月开始担任全印度宝石和珠宝理事会（All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC）主席。他是一位真正有远见的思想家，对印度珠宝业充满希望和信心。他的座右铭是“确保在工作一天后，零售商带着微笑着回家。如果零售商感到满意，那么批发商和钻石制造商也会感到高兴，钻石矿业公司也会欣喜，这会巩固整个价值创作链”。帕德马纳是GJC（前身为全印度宝石和珠宝贸易联盟，All India...
2019年10月7日
金刚石手术刀和招标系统：贪小利失大利？
克里斯塔林有限责任公司是俄罗斯唯一一家为本国医院生产显微外科金刚石手术刀的公司。他们生产的刀片符合国际要求，常被应用在眼科、神经外科和整形外科的手术当中。公司副总经理米哈伊尔·基里佐夫接受Rough&Polished通讯社采访时介绍了这种独特工具的制作过程，还谈到了如何解决公司遇到的销售问题。
2019年9月23日
如何正确制作广告是最大的挑战
在不久前举办的俄罗斯加里宁格勒国际琥珀业经济论坛(Amberforum)上，LA VIVION珠宝公司代表处负责人安德烈·扬切夫斯基与Rough＆Polished通讯社记者分享了他对珠宝和钻石市场的现状及前景的看法。安德烈·扬切夫斯基最初是一名程序员，后来进入钻石业，担任LA VIVION珠宝公司代表处负责人一职。
2019年9月16日
终端消费者需求稳定，钻石业也许能在一年内恢复
钻石业的一位独立分析师和顾问表示，如果终端消费者的需求能在一年内保持稳定，天然钻石行业的发展势头也会保持良好。认证金融分析师保罗·金尼斯基（Paul Zimnisky）接受Rough & Polished通讯社记者马修·尼亚温古阿采访时表示，尽管库存过剩是当下最大的问题，但对目前的天然钻石市场来说，钻石管道中段部门的价格混乱在很大程度上已经成为过去，因此，钻石储备未来仍将保持稳定。
2019年9月12日
我们的目标是让实验室培育钻石的供应过程实现透明化
克里斯·卡塞伊（Chris Casey）在钻石和珠宝行业已有15年的资深工作经验。作为NPD钻石和钻石珠宝服务公司（NPD Diamond и Diamond Jewelry Service）的创始人兼总经理，克里斯还拥有丰富的市场研究经验。他目前正负责发展一个由4000家零售店组成的团队，将制作一份贸易图景，用于推动美国钻石市场的销售细节分析和商品零售。在建立NPD之前，克里斯曾担任尼尔森珠宝集团（Nielsen Jewelry Group）的副总裁一职。此外，他还曾在“国家珠宝商”和“欧洲之星”新闻社担任高管，领导过Couture拉斯维加斯国际珠宝展和JA纽约贸易展（JA...
2019年7月22日