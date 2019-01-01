钻石市场疲软，佩特拉钻石公司收入下降6%

随着旺季到来，需求将会上涨 阿南塔·帕德马纳（N Anantha Padmanaban）从2019年1月开始担任全印度宝石和珠宝理事会（All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC）主席。他是一位真正有远见的思想家，对印度珠宝业充满希望和信心。他的座右铭是“确保在工作一天后，零售商带着微笑着回家。如果零售商感到满意，那么批发商和钻石制造商也会感到高兴，钻石矿业公司也会欣喜，这会巩固整个价值创作链”。帕德马纳是GJC（前身为全印度宝石和珠宝贸易联盟，All India...

我们的目标是让实验室培育钻石的供应过程实现透明化 克里斯·卡塞伊（Chris Casey）在钻石和珠宝行业已有15年的资深工作经验。作为NPD钻石和钻石珠宝服务公司（NPD Diamond и Diamond Jewelry Service）的创始人兼总经理，克里斯还拥有丰富的市场研究经验。他目前正负责发展一个由4000家零售店组成的团队，将制作一份贸易图景，用于推动美国钻石市场的销售细节分析和商品零售。在建立NPD之前，克里斯曾担任尼尔森珠宝集团（Nielsen Jewelry Group）的副总裁一职。此外，他还曾在“国家珠宝商”和“欧洲之星”新闻社担任高管，领导过Couture拉斯维加斯国际珠宝展和JA纽约贸易展（JA...