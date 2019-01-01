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我们的目标是让实验室培育钻石的供应过程实现透明化

克里斯·卡塞伊（Chris Casey）在钻石和珠宝行业已有15年的资深工作经验。作为NPD钻石和钻石珠宝服务公司（NPD Diamond и Diamond Jewelry Service）的创始人兼总经理，克里斯还拥有丰富的市场研究经验。他目前正负责发展一个由4000家零售店组成的团队，将制作一份贸易图景，用于推动美国钻石市场的销售细节分析和商品零售。在建立NPD之前，克里斯曾担任尼尔森珠宝集团（Nielsen Jewelry Group）的副总裁一职。此外，他还曾在“国家珠宝商”和“欧洲之星”新闻社担任高管，领导过Couture拉斯维加斯国际珠宝展和JA纽约贸易展（JA...

2019年7月22日

我们正在为招标创建一个新的现代化平台

艾哈迈德·本·苏拉耶姆（Ahmed Bin Sulayem）无需我们多做介绍，作为现代迪拜的领导者之一，他在全球享有很高的知名度。他目前担任迪拜多种商品中心（DMCC）董事长兼首席执行官，在把该机构创建和定位为国际货物贸易中心方面发挥了关键作用。在2002年迪拜政府正式建立多种商品中心之前，艾哈迈德·本·苏拉耶姆就已经加入这个机构，担任经理一职。他主要负责监督该中心的活动运营。目前，他除了担任迪拜多种商品中心的董事长兼首席执行官外，还担任迪拜伊斯兰教资产管理会（Dubai Shariah Asset...

2019年6月10日

戴比尔斯将在正式发布之前扩展Tracr平台

去年五月，戴比尔斯在其行业专用区块链平台Tracr™的试点使用过程中，首次在价值链上追踪了100颗高价值的毛坯钻石和裸钻。戴比尔斯的代表比安卡·鲁阿克莱（Bianca Ruakere）在一次独家专访中对Rough&Polished通讯社表示，公司对试点计划的进展和成功表示满意。她表示，这个平台让消费者相信被登记的钻石都是天然的和无冲突的，他们将在正是发布之前“适时”扩大该平台。

2019年6月5日

完美搭配——铂金和钻石

雷恩·米格珠宝店（Leon Mege）位于纽约，长期以来一直在珠宝市场上牢牢地占据着一席之地。该店陈列着很多华丽的珠宝，铂金和钻石搭配在一起熠熠生辉，吸引着所有人的目光。不过因为这家店所在的领域是昂贵产品部门，因此只有小部分人才能买得起这家珠宝店里的产品。这家店的老板是一位来自圣彼得堡的珠宝商。他和自己的团队制定了必须手工制作珠宝的原则，且每套珠宝都是独一无二的，例如他在本次采访中提到的“布鲁克林双星钻石”。此外，他在采访中还介绍了自己的事业和团队，提到团队成员都是些有坚定目标且对事业充满热情的专业人士，他们希望把每件珠宝都变成艺术品。

2019年5月13日

无色钻石不仅仅是投资

摩纳哥钻石交易所（Monaco Diamond Exchange）创始人兼副总裁安东尼奥·塞克尔（Antonio Cecere）一身多职。他目前担任着日内瓦钻石交易所（Geneva Diamond Exchange）的主席，同时还是钻石投资俱乐部（Diamond Investment Club）的总裁和塞克尔集团（Cecere Group）的总裁。安东尼奥因为在奢侈品领域拥有丰富的经验，且在北美、欧洲、中东、亚洲、中国和日本等国际市场上拥有专业的商业成就，十分擅长提供咨询服务。从改变珠宝在万宝龙公司（Montblanc）里的定位开始，到领导施洛华奇集团（Swarovski...

2019年5月1日

据媒体报道：卡累利阿共和国近北极地区将开始钻石开采

2019年8月1日
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78.ru 新闻社援引俄罗斯地质控股公司网站上的信息报道，“西北地质生产”股份公司的专家已经就卡累利阿共和国洛乌西斯基地区是否存在钻矿的问题开始了研究工作。
据新闻社介绍，这个矿场占地2654平方公里。
研究人员打算先确定原生钻石矿床的位置，而后评估矿场资源，制作出钻石含量图。
新闻社报道说，专家们已成功识别出75个磁场区中的55个。
他们在20个磁场异常区进行了钻探，确认了这些地区含有钻石。
野外工作预计将于2019年底结束。


维克多莉娅·基里，Rough&Polished通讯社驻欧洲分社记者，斯特拉斯堡

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