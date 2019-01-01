据媒体报道：卡累利阿共和国近北极地区将开始钻石开采

我们的目标是让实验室培育钻石的供应过程实现透明化 克里斯·卡塞伊（Chris Casey）在钻石和珠宝行业已有15年的资深工作经验。作为NPD钻石和钻石珠宝服务公司（NPD Diamond и Diamond Jewelry Service）的创始人兼总经理，克里斯还拥有丰富的市场研究经验。他目前正负责发展一个由4000家零售店组成的团队，将制作一份贸易图景，用于推动美国钻石市场的销售细节分析和商品零售。在建立NPD之前，克里斯曾担任尼尔森珠宝集团（Nielsen Jewelry Group）的副总裁一职。此外，他还曾在“国家珠宝商”和“欧洲之星”新闻社担任高管，领导过Couture拉斯维加斯国际珠宝展和JA纽约贸易展（JA...

我们正在为招标创建一个新的现代化平台 艾哈迈德·本·苏拉耶姆（Ahmed Bin Sulayem）无需我们多做介绍，作为现代迪拜的领导者之一，他在全球享有很高的知名度。他目前担任迪拜多种商品中心（DMCC）董事长兼首席执行官，在把该机构创建和定位为国际货物贸易中心方面发挥了关键作用。在2002年迪拜政府正式建立多种商品中心之前，艾哈迈德·本·苏拉耶姆就已经加入这个机构，担任经理一职。他主要负责监督该中心的活动运营。目前，他除了担任迪拜多种商品中心的董事长兼首席执行官外，还担任迪拜伊斯兰教资产管理会（Dubai Shariah Asset...