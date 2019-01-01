弗拉基米尔·格里布钻矿开采到一颗大粒毛坯钻石

独家权
我们的目标是让实验室培育钻石的供应过程实现透明化
克里斯·卡塞伊（Chris Casey）在钻石和珠宝行业已有15年的资深工作经验。作为NPD钻石和钻石珠宝服务公司（NPD Diamond и Diamond Jewelry Service）的创始人兼总经理，克里斯还拥有丰富的市场研究经验。他目前正负责发展一个由4000家零售店组成的团队，将制作一份贸易图景，用于推动美国钻石市场的销售细节分析和商品零售。在建立NPD之前，克里斯曾担任尼尔森珠宝集团（Nielsen Jewelry Group）的副总裁一职。此外，他还曾在“国家珠宝商”和“欧洲之星”新闻社担任高管，领导过Couture拉斯维加斯国际珠宝展和JA纽约贸易展（JA...
2019年7月22日
我们正在为招标创建一个新的现代化平台
艾哈迈德·本·苏拉耶姆（Ahmed Bin Sulayem）无需我们多做介绍，作为现代迪拜的领导者之一，他在全球享有很高的知名度。他目前担任迪拜多种商品中心（DMCC）董事长兼首席执行官，在把该机构创建和定位为国际货物贸易中心方面发挥了关键作用。在2002年迪拜政府正式建立多种商品中心之前，艾哈迈德·本·苏拉耶姆就已经加入这个机构，担任经理一职。他主要负责监督该中心的活动运营。目前，他除了担任迪拜多种商品中心的董事长兼首席执行官外，还担任迪拜伊斯兰教资产管理会（Dubai Shariah Asset...
2019年6月10日
戴比尔斯将在正式发布之前扩展Tracr平台
去年五月，戴比尔斯在其行业专用区块链平台Tracr™的试点使用过程中，首次在价值链上追踪了100颗高价值的毛坯钻石和裸钻。戴比尔斯的代表比安卡·鲁阿克莱（Bianca Ruakere）在一次独家专访中对Rough&Polished通讯社表示，公司对试点计划的进展和成功表示满意。她表示，这个平台让消费者相信被登记的钻石都是天然的和无冲突的，他们将在正是发布之前“适时”扩大该平台。
2019年6月5日
完美搭配——铂金和钻石
雷恩·米格珠宝店（Leon Mege）位于纽约，长期以来一直在珠宝市场上牢牢地占据着一席之地。该店陈列着很多华丽的珠宝，铂金和钻石搭配在一起熠熠生辉，吸引着所有人的目光。不过因为这家店所在的领域是昂贵产品部门，因此只有小部分人才能买得起这家珠宝店里的产品。这家店的老板是一位来自圣彼得堡的珠宝商。他和自己的团队制定了必须手工制作珠宝的原则，且每套珠宝都是独一无二的，例如他在本次采访中提到的“布鲁克林双星钻石”。此外，他在采访中还介绍了自己的事业和团队，提到团队成员都是些有坚定目标且对事业充满热情的专业人士，他们希望把每件珠宝都变成艺术品。
2019年5月13日
无色钻石不仅仅是投资
摩纳哥钻石交易所（Monaco Diamond Exchange）创始人兼副总裁安东尼奥·塞克尔（Antonio Cecere）一身多职。他目前担任着日内瓦钻石交易所（Geneva Diamond Exchange）的主席，同时还是钻石投资俱乐部（Diamond Investment Club）的总裁和塞克尔集团（Cecere Group）的总裁。安东尼奥因为在奢侈品领域拥有丰富的经验，且在北美、欧洲、中东、亚洲、中国和日本等国际市场上拥有专业的商业成就，十分擅长提供咨询服务。从改变珠宝在万宝龙公司（Montblanc）里的定位开始，到领导施洛华奇集团（Swarovski...
2019年5月1日