弗拉基米尔·格里布钻矿开采到一颗大粒毛坯钻石

2019年7月29日





创新的先进开采技术和温和的加工过程可以让AGD Diamonds公司在不破损钻石的情况下开采到高质量的毛坯钻石。值得一提的是，公司五月初在格里布钻矿开采到两颗分别重222.09克拉和127.34克拉的独特毛坯钻石。

7月8日，AGD Diamonds公司在格里布采矿加工厂开采到一颗重81.02克拉的大粒毛坯钻石。格里布钻矿是全球最大的钻矿之一，储量在俄罗斯排第四，在全球排第七。