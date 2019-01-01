埃罗莎公司董事会成员、统一销售处经理叶甫盖尼·阿古列耶夫指出：“2019年前几个月，全球钻石市场的一个重要特点是加工商的需求疲软，因为要让储备正常化，而印度中游的加工商很难获得融资。另外一个原因是我们市场的周期性问题。公司对近期保持适度积极的预测，预计今年下半年的市场形势会有所改善”。
独家权
戴比尔斯将在正式发布之前扩展Tracr平台
去年五月，戴比尔斯在其行业专用区块链平台Tracr™的试点使用过程中，首次在价值链上追踪了100颗高价值的毛坯钻石和裸钻。戴比尔斯的代表比安卡·鲁阿克莱（Bianca Ruakere）在一次独家专访中对Rough&Polished通讯社表示，公司对试点计划的进展和成功表示满意。她表示，这个平台让消费者相信被登记的钻石都是天然的和无冲突的，他们将在正是发布之前“适时”扩大该平台。
2019年6月5日
完美搭配——铂金和钻石
雷恩·米格珠宝店（Leon Mege）位于纽约，长期以来一直在珠宝市场上牢牢地占据着一席之地。该店陈列着很多华丽的珠宝，铂金和钻石搭配在一起熠熠生辉，吸引着所有人的目光。不过因为这家店所在的领域是昂贵产品部门，因此只有小部分人才能买得起这家珠宝店里的产品。这家店的老板是一位来自圣彼得堡的珠宝商。他和自己的团队制定了必须手工制作珠宝的原则，且每套珠宝都是独一无二的，例如他在本次采访中提到的“布鲁克林双星钻石”。此外，他在采访中还介绍了自己的事业和团队，提到团队成员都是些有坚定目标且对事业充满热情的专业人士，他们希望把每件珠宝都变成艺术品。
2019年5月13日
无色钻石不仅仅是投资
摩纳哥钻石交易所（Monaco Diamond Exchange）创始人兼副总裁安东尼奥·塞克尔（Antonio Cecere）一身多职。他目前担任着日内瓦钻石交易所（Geneva Diamond Exchange）的主席，同时还是钻石投资俱乐部（Diamond Investment Club）的总裁和塞克尔集团（Cecere Group）的总裁。安东尼奥因为在奢侈品领域拥有丰富的经验，且在北美、欧洲、中东、亚洲、中国和日本等国际市场上拥有专业的商业成就，十分擅长提供咨询服务。从改变珠宝在万宝龙公司（Montblanc）里的定位开始，到领导施洛华奇集团（Swarovski...
2019年5月1日
“东龙轩珠宝将更注重发展彩色宝石设计产品，同时也将持续推进钻石首饰”：东龙轩珠宝总经理陈嘉杰
2015年，陈嘉杰从澳大利亚TOP EDUCATION INSTITUTE的国际商务专业毕业后，回到中国开始经营家族珠宝业务。在澳大利亚留学期间，他拿到了澳大利亚宝石学院的钻石实用课程证书。2016年，陈嘉杰在亚洲宝石学院完成了宝石鉴赏和市场营销证书课程，2018年还在HRD安特卫普完成了毛坯钻石分选与设计导论的课程。在悉尼留学期间，陈嘉杰在当地的一家连锁零售店做了3年的客服经理，获得更丰富的销售、客户服务和商店管理的经验。现在，作为东龙轩珠宝的总经理，陈嘉杰全心投入扩展和多样化家族企业的业务。在ROUGH...
2019年1月28日
金伯利进程正在考虑扩大“冲突钻石”的定义
2018年11月16日，由欧盟组织的金伯利进程全体会议在布鲁塞尔落幕。不过，会后仍留下很多任务必须在印度担任主席国期间完成。世界钻石理事会（WDC）作为金伯利进程三方联盟中钻石业的代言人，曾跟自己的同事组织公民社会联盟（Civil Society Coalition, CSC）一起提出扩大“冲突钻石”的定义，但是令前者担忧的是，这一个改革提议并没有在金伯利进程的业务范围内取得很大的进展。在接受行业新闻机构Rough＆Polished通讯社采访时，世界钻石理事会主席斯特凡·费什勒（Stephane...
2019年1月21日
埃罗莎2019年4月的钻石产品销售额近3.19亿美元
埃罗莎公司董事会成员、统一销售处经理叶甫盖尼·阿古列耶夫指出：“2019年前几个月，全球钻石市场的一个重要特点是加工商的需求疲软，因为要让储备正常化，而印度中游的加工商很难获得融资。另外一个原因是我们市场的周期性问题。公司对近期保持适度积极的预测，预计今年下半年的市场形势会有所改善”。