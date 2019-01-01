AGD Diamonds参加了国际北极论坛

2019年5月1日

AGD Diamonds公司的代表团参加了在圣彼得堡举行的第五届“北极—对话区域”国际北极论坛。

AGD Diamonds公司的代表团参加了俄罗斯总统普京和一些北极国家高级官员出席的全体会议。



俄联邦自然资源和生态部长德米特里·科贝尔金和能源部长亚历山大·诺瓦克参观了AGD Diamonds公司的展台。德米特里·科贝尔金和AGD Diamonds公司总裁谢尔盖·聂鲁切夫在工作会议期间讨论了在俄远北地区进行矿业勘探和开采的现状及前景。



谢尔盖·聂鲁切夫还参加了有关“在北极地区开采固体矿物：如何增加投资吸引力？”的主题会议。他的报告主要围绕如何提高AGD公司的经济效率和扩大企业的采矿业务等问题展开。另外，他还提到了一些与勘探及如何让公司达到国际化水平的问题。在聂鲁切夫做完报告后进行的讨论当中，主持会议的俄联邦安全委员会科学理事会成员、盖空有限公司总经理米哈伊尔·格力高利耶夫表示：“我刚开始科学活动时曾在阿尔汉格尔斯克州工作过，也有幸结识了弗拉基米尔·巴甫洛维奇·格里布先生。令人鼓舞的是，以弗拉基米尔·巴甫洛维奇先生的姓氏命名的钻矿现在是被AGD Diamonds这样一家有前景、正在实现可持续发展的公司来开采。”



除了谢尔盖·聂鲁切夫外，参加会议的还有金罗斯黄金公司（Kinross Gold Corporation）政府关系副总裁迈克·王·阿克伊、加拿大外交部北极、东欧和欧亚大陆总干事艾莉森·勒·克莱尔、AEON集团主席罗曼·特罗琴科、区域矿业公司总经理维克多·库季诺夫、第一矿业公司执行董事伊戈尔·谢苗诺夫。





