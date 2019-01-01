AGD Diamonds公司与康明斯公司和威猛公司进行了谈判

昨天

4月9日，AGD Diamonds公司的代表团在德国进行了几场谈判，与发动机制造商康明斯公司（Cummins）和KAMCC服务公司签署了合作协议。就在前一天，AGD Diamonds公司还与威猛公司（Vermeer）的代表进行了会面。



康明斯公司的产品已成功应用在格里布钻矿的采矿自卸卡车和采矿设备上。康明斯公司还为格里布选矿厂的能源中心提供了一套备用设备。根据现有合同，KAMSS服务公司为AGD公司的康明斯发动机提供技术支持，这家服务公司已成为AGD公司可靠的合作伙伴。



在每三年举办一次的采矿和建筑设备Bauma-2019国际展览会上，AGD Diamonds公司和康明斯公司的代表进行了会面。双方讨论了长期合作的前景，并分别指出了在AGD Diamonds使用的采矿设备上安装双燃料（燃气/柴油）和康明斯混合动力发动机的可能性。



就在前一天，AGD Diamonds公司的代表团还会见了威猛（荷兰）公司的代表。



AGD的专家讨论了在格里布钻矿对露天矿铣削采矿机进行工业测试的可能性。我想提醒读者的是，格里布矿从2018年开始就采用了最新的非爆破技术开采金伯利岩。







