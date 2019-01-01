独家权
完美搭配——铂金和钻石
雷恩·米格珠宝店（Leon Mege）位于纽约，长期以来一直在珠宝市场上牢牢地占据着一席之地。该店陈列着很多华丽的珠宝，铂金和钻石搭配在一起熠熠生辉，吸引着所有人的目光。不过因为这家店所在的领域是昂贵产品部门，因此只有小部分人才能买得起这家珠宝店里的产品。这家店的老板是一位来自圣彼得堡的珠宝商。他和自己的团队制定了必须手工制作珠宝的原则，且每套珠宝都是独一无二的，例如他在本次采访中提到的“布鲁克林双星钻石”。此外，他在采访中还介绍了自己的事业和团队，提到团队成员都是些有坚定目标且对事业充满热情的专业人士，他们希望把每件珠宝都变成艺术品。
2019年5月13日
无色钻石不仅仅是投资
摩纳哥钻石交易所（Monaco Diamond Exchange）创始人兼副总裁安东尼奥·塞克尔（Antonio Cecere）一身多职。他目前担任着日内瓦钻石交易所（Geneva Diamond Exchange）的主席，同时还是钻石投资俱乐部（Diamond Investment Club）的总裁和塞克尔集团（Cecere Group）的总裁。安东尼奥因为在奢侈品领域拥有丰富的经验，且在北美、欧洲、中东、亚洲、中国和日本等国际市场上拥有专业的商业成就，十分擅长提供咨询服务。从改变珠宝在万宝龙公司（Montblanc）里的定位开始，到领导施洛华奇集团（Swarovski...
2019年5月1日
“东龙轩珠宝将更注重发展彩色宝石设计产品，同时也将持续推进钻石首饰”：东龙轩珠宝总经理陈嘉杰
2015年，陈嘉杰从澳大利亚TOP EDUCATION INSTITUTE的国际商务专业毕业后，回到中国开始经营家族珠宝业务。在澳大利亚留学期间，他拿到了澳大利亚宝石学院的钻石实用课程证书。2016年，陈嘉杰在亚洲宝石学院完成了宝石鉴赏和市场营销证书课程，2018年还在HRD安特卫普完成了毛坯钻石分选与设计导论的课程。在悉尼留学期间，陈嘉杰在当地的一家连锁零售店做了3年的客服经理，获得更丰富的销售、客户服务和商店管理的经验。现在，作为东龙轩珠宝的总经理，陈嘉杰全心投入扩展和多样化家族企业的业务。在ROUGH...
2019年1月28日
金伯利进程正在考虑扩大“冲突钻石”的定义
2018年11月16日，由欧盟组织的金伯利进程全体会议在布鲁塞尔落幕。不过，会后仍留下很多任务必须在印度担任主席国期间完成。世界钻石理事会（WDC）作为金伯利进程三方联盟中钻石业的代言人，曾跟自己的同事组织公民社会联盟（Civil Society Coalition, CSC）一起提出扩大“冲突钻石”的定义，但是令前者担忧的是，这一个改革提议并没有在金伯利进程的业务范围内取得很大的进展。在接受行业新闻机构Rough＆Polished通讯社采访时，世界钻石理事会主席斯特凡·费什勒（Stephane...
2019年1月21日
格里布钻石矿：地质、生态和工业安全
AGD Diamonds股份公司第一副总裁根纳季·毕文介绍了本公司在雅库特和阿尔汉格尔斯克州开发钻石矿的工作状况。
2019年1月15日
AGD Diamonds公司与康明斯公司和威猛公司进行了谈判
康明斯公司的产品已成功应用在格里布钻矿的采矿自卸卡车和采矿设备上。康明斯公司还为格里布选矿厂的能源中心提供了一套备用设备。根据现有合同，KAMSS服务公司为AGD公司的康明斯发动机提供技术支持，这家服务公司已成为AGD公司可靠的合作伙伴。
在每三年举办一次的采矿和建筑设备Bauma-2019国际展览会上，AGD Diamonds公司和康明斯公司的代表进行了会面。双方讨论了长期合作的前景，并分别指出了在AGD Diamonds使用的采矿设备上安装双燃料（燃气/柴油）和康明斯混合动力发动机的可能性。
就在前一天，AGD Diamonds公司的代表团还会见了威猛（荷兰）公司的代表。
AGD的专家讨论了在格里布钻矿对露天矿铣削采矿机进行工业测试的可能性。我想提醒读者的是，格里布矿从2018年开始就采用了最新的非爆破技术开采金伯利岩。