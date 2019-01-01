独家权
完美搭配——铂金和钻石
雷恩·米格珠宝店（Leon Mege）位于纽约，长期以来一直在珠宝市场上牢牢地占据着一席之地。该店陈列着很多华丽的珠宝，铂金和钻石搭配在一起熠熠生辉，吸引着所有人的目光。不过因为这家店所在的领域是昂贵产品部门，因此只有小部分人才能买得起这家珠宝店里的产品。这家店的老板是一位来自圣彼得堡的珠宝商。他和自己的团队制定了必须手工制作珠宝的原则，且每套珠宝都是独一无二的，例如他在本次采访中提到的“布鲁克林双星钻石”。此外，他在采访中还介绍了自己的事业和团队，提到团队成员都是些有坚定目标且对事业充满热情的专业人士，他们希望把每件珠宝都变成艺术品。
2019年5月13日
无色钻石不仅仅是投资
摩纳哥钻石交易所（Monaco Diamond Exchange）创始人兼副总裁安东尼奥·塞克尔（Antonio Cecere）一身多职。他目前担任着日内瓦钻石交易所（Geneva Diamond Exchange）的主席，同时还是钻石投资俱乐部（Diamond Investment Club）的总裁和塞克尔集团（Cecere Group）的总裁。安东尼奥因为在奢侈品领域拥有丰富的经验，且在北美、欧洲、中东、亚洲、中国和日本等国际市场上拥有专业的商业成就，十分擅长提供咨询服务。从改变珠宝在万宝龙公司（Montblanc）里的定位开始，到领导施洛华奇集团（Swarovski...
2019年5月1日
“东龙轩珠宝将更注重发展彩色宝石设计产品，同时也将持续推进钻石首饰”：东龙轩珠宝总经理陈嘉杰
2015年，陈嘉杰从澳大利亚TOP EDUCATION INSTITUTE的国际商务专业毕业后，回到中国开始经营家族珠宝业务。在澳大利亚留学期间，他拿到了澳大利亚宝石学院的钻石实用课程证书。2016年，陈嘉杰在亚洲宝石学院完成了宝石鉴赏和市场营销证书课程，2018年还在HRD安特卫普完成了毛坯钻石分选与设计导论的课程。在悉尼留学期间，陈嘉杰在当地的一家连锁零售店做了3年的客服经理，获得更丰富的销售、客户服务和商店管理的经验。现在，作为东龙轩珠宝的总经理，陈嘉杰全心投入扩展和多样化家族企业的业务。在ROUGH...
2019年1月28日
金伯利进程正在考虑扩大“冲突钻石”的定义
2018年11月16日，由欧盟组织的金伯利进程全体会议在布鲁塞尔落幕。不过，会后仍留下很多任务必须在印度担任主席国期间完成。世界钻石理事会（WDC）作为金伯利进程三方联盟中钻石业的代言人，曾跟自己的同事组织公民社会联盟（Civil Society Coalition, CSC）一起提出扩大“冲突钻石”的定义，但是令前者担忧的是，这一个改革提议并没有在金伯利进程的业务范围内取得很大的进展。在接受行业新闻机构Rough＆Polished通讯社采访时，世界钻石理事会主席斯特凡·费什勒（Stephane...
2019年1月21日
格里布钻石矿：地质、生态和工业安全
AGD Diamonds股份公司第一副总裁根纳季·毕文介绍了本公司在雅库特和阿尔汉格尔斯克州开发钻石矿的工作状况。
2019年1月15日
AGD Diamonds公司正在改善采矿技术
在具有建设性的谈判过程中，双方讨论了与维护和运行Wirtgen SM-2500联合采矿机有关的问题。自2018年以来，AGD Diamonds公司已成功在钻石开采过程中使用了维特根的技术。公司对获得的与生产率和技术准备率相关的生产指标非常满意。
作为会面的结果，双方已经就签署向AGD Diamonds公司转让维特根采矿技术和Kleemann粉碎设备达成了协议。AGD公司认为，要在格里布钻矿采用非爆破技术，维特根集团是极其重要的合作伙伴。
此外，AGD Diamonds公司的服务和技术专家参观了维特根集团的展台，了解了该集团最新型号的露天矿铣床（型号2200），并对维特根集团的设备制造和创新技术质量给予了高度评价。