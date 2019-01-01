AGD Diamonds公司与卡特彼勒公司及泽普林（俄罗斯）公司签订了合作备忘录

无色钻石不仅仅是投资 摩纳哥钻石交易所（Monaco Diamond Exchange）创始人兼副总裁安东尼奥·塞克尔（Antonio Cecere）一身多职。他目前担任着日内瓦钻石交易所（Geneva Diamond Exchange）的主席，同时还是钻石投资俱乐部（Diamond Investment Club）的总裁和塞克尔集团（Cecere Group）的总裁。安东尼奥因为在奢侈品领域拥有丰富的经验，且在北美、欧洲、中东、亚洲、中国和日本等国际市场上拥有专业的商业成就，十分擅长提供咨询服务。从改变珠宝在万宝龙公司（Montblanc）里的定位开始，到领导施洛华奇集团（Swarovski...