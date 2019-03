钻石生产商协会推出“我心仪,我掏钱”活动

今天

钻石生产商协会(Diamond Producers Association, DPA)宣布开展“真情难寻,真钻罕有”(Real is rare. Real is a Diamond)钻石的第三波推广活动。



今年的口号核心是“我心仪,我掏钱”(For Me, From Me),由女性独立购买钻石将是天然钻石需求增长的最强大的刺激因素。今天,这些购买占美国所有钻石珠宝销售的三分之一。 根据戴比尔斯集团的数据,这个市场的规模在2017年增长了4%,达到430亿美元。



广告活动的视频剪辑已于2月24日奥斯卡金像奖颁发当天发布。



钻石生产协会北美业务总经理克里斯蒂娜·巴克利·凯尔(Kristina Buckley Kayel)表示:“前一波活动‘真情难寻,真钻罕有’旨在将钻石定位为爱情和生活中真情、真实的象征。而新一波活动则是为了显示出女性为自己购买钻石时的骄傲和喜悦。这是庆祝女性独立的独特方式,恰好符合天然钻石恒久不变的品质。对于钻石行业来说,是时候认识到女性购买的不同需求和思维方式了。”



凯尔还提到:“钻石生产商协会2018年进行的全面研究有助于找出为什么女性认为天然钻石是最奢华的:钻石首饰可以每天佩戴,能够搭配各种衣服,可以保存一辈子,能代代相传,还是个不错的投资,因为钻石可以保值。”



一套完整的广告资产组合,包括照片和视频材料,以及实体店里的相应活动将出现在电视上、数字媒体上、纸质印刷品和广告牌上,一直持续到2019年秋。

在持续到6月的递交申请期间,钻石生产商协会计划把主要的珠宝零售商纳入该活动。



阿列克斯·希什洛,Rough&Polished通讯社驻欧洲分社主任编辑