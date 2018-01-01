独家权
金尼斯基论粉色钻石和戴比尔斯公司的Lightbox产品系列
钻石行业的一位独立分析师和顾问表示，尽管很难给独特和“独一无二”的钻石估价，但“粉红遗产”（Pink Legacy）这颗钻石在下个月的日内瓦拍卖会上很可能会以264万美元/克拉的价格落锤。金融分析师保罗·金尼斯基（Paul Zimnisky）对Rough&Polished通讯社记者马修·尼亚温古阿（Mathew Nyaungwa）表示，这颗重18.96克拉的钻石会因为色彩特性令自己变成一颗最非凡的钻石之一。他的评论完全符合佳士得（Christie’s）的预期，后者预计这颗鲜彩粉钻能带拍出3000-5000万美元的价格。此外，金尼斯基表示，戴比尔斯公司的Lightbox系列产品的销售业绩显示出市场对更大粒钻石的需求高于预期。目前，公司正在补充1克拉及以上的钻石吊坠的库存，以及镶嵌总重达1克拉的钻石耳钉的库存。类似的耳钉在推向市场几天后即被抢购一空。
2018年11月12日
我国毛坯钻石生产商和裸钻生产商之间的联盟是必然且是必要的
切割业通过什么盈利？钻石加工工程师是个什么职业？要想成为钻石切割工需要多长时间？切割厂是怎样开展工作的？“俄罗斯切割”是否还存在？戴比尔斯公司推出的Lightbox品牌是什么？为什么要推出这个品牌系列？俄罗斯历史最悠久、规模最大的裸钻生产公司——克里斯塔尔公司首席执行官马克西姆·什卡多夫接受Rough&Polished通讯社采访时回答了上述问题，并就其他很多问题分享了自己的看法。
2018年11月6日
埃罗莎前总裁发表了对合成钻石市场的前景的看法
安德烈·扎尔科夫从埃罗莎钻石矿业公司总裁位置上离职之后，创建了通过反应堆生产合成钻石的Ultra C公司并担任公司总裁。他在接受Rough&Polished通讯社采访时发表了对合成钻石市场的发展前景的看法。
2018年10月15日
追逐梦想......
深圳市卿语珠宝有限公司医学博士Elina Chan完成了厦门大学的高等教育和香港大学的硕士学位。 为了实现创业的梦想，Elina在香港放弃了许多就业机会，并搬到了深圳，在那里她创办了自己的公司。 经过6年的努力，提供优质的产品和服务，她的公司现在在业界赢得了非凡的声誉。Elina开始创业，旨在擅长电子商务，并为珠宝鉴赏家提供定制产品。 如果不经营自己的事业，她会花大量时间向外国人教授“中文”作为第二语言。在这里，在此次的采访中，Elina带我们度过了她的“航程”，用elan实现了她的梦想 2018年8月6日
2018年8月6日
希望金伯利进程能取得进一步可持续发展
2018年3月7日联合国大会对金伯利进程证书制度（Kimberley Process Certification Scheme, KPCS）在阻断钻石贸易与冲突的联系上取得的进步表示认可，并一致通过进一步扩大这份事业，批准了《2030年之前可持续发展的工作日程安排》。如果联合国在金伯利进程证书制度框架内实施禁运，世界钻石理事会将代表钻石业制定和引入可以监督钻石贸易的执行条例和自愿系统。理事会代理主席斯特凡·费什勒（Stephane Fischler）接受Rough & Polished通讯社采访时谈到了联合国决议的具体要点。
2018年4月9日
埃罗莎预计在不久的将来能在雅库特实现重大的地质发现
“我们的地质勘探团队目前把重心放在有前景的地段上，”他说，“预测是一项吃力不讨好的任务，但我相信我们的地质学家，从我们经常与他们讨论的信息来判断，[他们]的发现可能已近在咫尺。”
伊万诺夫也表示，埃罗莎不打算收购新资产。
伊万诺夫还强调说，埃罗莎预计2018年12月-2019年第一季度对毛坯钻石的需求将保持稳定。
“一周前，我们结束了11月的交易季。我们看到需求正在缓慢复苏，因此，我们预计12月的需求将保持良好，而且很可能在1月份进入稳定期，第一季度的需求估计较高。”公司总裁伊万诺夫预测说。
他指出，增长将主要受中国市场和印度市场的推动。 “我们曾预计中国将有两位数的增长率，或许，由于这些贸易战，它们会略有下降，但是，这仍是一个良好的增长率，这是对钻石首饰的需求，”埃罗莎总裁说道。
他还补充说，印度市场在2016年的货币改革后已经恢复过来，现在主要受短期因素的影响。伊万诺夫解释说：“这是在2016年底。我们一直在向分析师解释为什么2017年第一季度每克拉钻石的平均销售价格下降如此之多：正是因为我们销售了部分被推迟购买的小粒毛坯钻石。2019年第一季度这种情况很可能会再次发生，因为现在对小粒毛坯钻石的需求大幅下降，再加上印度的排灯节庆祝活动。”
据他介绍，俄罗斯市场由于宏观经济震荡，需求预计将会下降。 “我们明白，在宏观经济震荡的背景下，人们的购买力自然会有所下降。当然，我们仍然把目标放在全球上，”他说。“至于其他国家，当然，我们今天看到的贸易战，以及人民币和卢比的大幅贬值，也影响了对珠宝的需求，”该公司总裁总结道。埃罗莎是世界上最大的钻石生产商，在萨哈（雅库特）共和国和阿尔汉格尔斯克地区开采毛坯钻石。 2017年，埃罗莎的毛坯钻石开采量达到3960万克拉，钻石产品销售收入达43亿美元。
埃罗莎公司的股东包括俄联邦财产管理局代表的俄罗斯联邦（33.02%）、萨哈（雅库特）共和国（25%）、雅库特乌鲁斯（地区）（8%）。自由流通的股份占34%。