埃罗莎预计在不久的将来能在雅库特实现重大的地质发现

今天

钻石矿业公司埃罗莎预计在不久的将来能在雅库特的钻石矿床实现重大的地质发现。 埃罗莎钻石公司总裁谢尔盖·伊万诺夫周一在接受RBC电视频道采访时宣布了这一消息。 “在钻石开采领域，我们拥有强大的地质勘探团队，我们仍然期待能在雅库特实现重大的发现，”他说。



“我们的地质勘探团队目前把重心放在有前景的地段上，”他说，“预测是一项吃力不讨好的任务，但我相信我们的地质学家，从我们经常与他们讨论的信息来判断，[他们]的发现可能已近在咫尺。”



伊万诺夫也表示，埃罗莎不打算收购新资产。

伊万诺夫还强调说，埃罗莎预计2018年12月-2019年第一季度对毛坯钻石的需求将保持稳定。



“一周前，我们结束了11月的交易季。我们看到需求正在缓慢复苏，因此，我们预计12月的需求将保持良好，而且很可能在1月份进入稳定期，第一季度的需求估计较高。”公司总裁伊万诺夫预测说。



他指出，增长将主要受中国市场和印度市场的推动。 “我们曾预计中国将有两位数的增长率，或许，由于这些贸易战，它们会略有下降，但是，这仍是一个良好的增长率，这是对钻石首饰的需求，”埃罗莎总裁说道。



他还补充说，印度市场在2016年的货币改革后已经恢复过来，现在主要受短期因素的影响。伊万诺夫解释说：“这是在2016年底。我们一直在向分析师解释为什么2017年第一季度每克拉钻石的平均销售价格下降如此之多：正是因为我们销售了部分被推迟购买的小粒毛坯钻石。2019年第一季度这种情况很可能会再次发生，因为现在对小粒毛坯钻石的需求大幅下降，再加上印度的排灯节庆祝活动。”



据他介绍，俄罗斯市场由于宏观经济震荡，需求预计将会下降。 “我们明白，在宏观经济震荡的背景下，人们的购买力自然会有所下降。当然，我们仍然把目标放在全球上，”他说。“至于其他国家，当然，我们今天看到的贸易战，以及人民币和卢比的大幅贬值，也影响了对珠宝的需求，”该公司总裁总结道。埃罗莎是世界上最大的钻石生产商，在萨哈（雅库特）共和国和阿尔汉格尔斯克地区开采毛坯钻石。 2017年，埃罗莎的毛坯钻石开采量达到3960万克拉，钻石产品销售收入达43亿美元。



埃罗莎公司的股东包括俄联邦财产管理局代表的俄罗斯联邦（33.02%）、萨哈（雅库特）共和国（25%）、雅库特乌鲁斯（地区）（8%）。自由流通的股份占34%。





