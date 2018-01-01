独家权
金尼斯基论粉色钻石和戴比尔斯公司的Lightbox产品系列
钻石行业的一位独立分析师和顾问表示，尽管很难给独特和“独一无二”的钻石估价，但“粉红遗产”（Pink Legacy）这颗钻石在下个月的日内瓦拍卖会上很可能会以264万美元/克拉的价格落锤。金融分析师保罗·金尼斯基（Paul Zimnisky）对Rough&Polished通讯社记者马修·尼亚温古阿（Mathew Nyaungwa）表示，这颗重18.96克拉的钻石会因为色彩特性令自己变成一颗最非凡的钻石之一。他的评论完全符合佳士得（Christie’s）的预期，后者预计这颗鲜彩粉钻能带拍出3000-5000万美元的价格。此外，金尼斯基表示，戴比尔斯公司的Lightbox系列产品的销售业绩显示出市场对更大粒钻石的需求高于预期。目前，公司正在补充1克拉及以上的钻石吊坠的库存，以及镶嵌总重达1克拉的钻石耳钉的库存。类似的耳钉在推向市场几天后即被抢购一空。
2018年11月12日
我国毛坯钻石生产商和裸钻生产商之间的联盟是必然且是必要的
切割业通过什么盈利？钻石加工工程师是个什么职业？要想成为钻石切割工需要多长时间？切割厂是怎样开展工作的？“俄罗斯切割”是否还存在？戴比尔斯公司推出的Lightbox品牌是什么？为什么要推出这个品牌系列？俄罗斯历史最悠久、规模最大的裸钻生产公司——克里斯塔尔公司首席执行官马克西姆·什卡多夫接受Rough&Polished通讯社采访时回答了上述问题，并就其他很多问题分享了自己的看法。
2018年11月6日
埃罗莎前总裁发表了对合成钻石市场的前景的看法
安德烈·扎尔科夫从埃罗莎钻石矿业公司总裁位置上离职之后，创建了通过反应堆生产合成钻石的Ultra C公司并担任公司总裁。他在接受Rough&Polished通讯社采访时发表了对合成钻石市场的发展前景的看法。
2018年10月15日
追逐梦想......
深圳市卿语珠宝有限公司医学博士Elina Chan完成了厦门大学的高等教育和香港大学的硕士学位。 为了实现创业的梦想，Elina在香港放弃了许多就业机会，并搬到了深圳，在那里她创办了自己的公司。 经过6年的努力，提供优质的产品和服务，她的公司现在在业界赢得了非凡的声誉。Elina开始创业，旨在擅长电子商务，并为珠宝鉴赏家提供定制产品。 如果不经营自己的事业，她会花大量时间向外国人教授“中文”作为第二语言。在这里，在此次的采访中，Elina带我们度过了她的“航程”，用elan实现了她的梦想 2018年8月6日
2018年8月6日
希望金伯利进程能取得进一步可持续发展
2018年3月7日联合国大会对金伯利进程证书制度（Kimberley Process Certification Scheme, KPCS）在阻断钻石贸易与冲突的联系上取得的进步表示认可，并一致通过进一步扩大这份事业，批准了《2030年之前可持续发展的工作日程安排》。如果联合国在金伯利进程证书制度框架内实施禁运，世界钻石理事会将代表钻石业制定和引入可以监督钻石贸易的执行条例和自愿系统。理事会代理主席斯特凡·费什勒（Stephane Fischler）接受Rough & Polished通讯社采访时谈到了联合国决议的具体要点。
2018年4月9日
AGD DIAMONDS公司将采用新技术用于分拣格里布采矿选矿厂开采的毛坯钻石
AGD DIAMONDS公司是俄罗斯第一家在工业规模上使用这种技术和设备用于分拣大粒毛坯钻石晶体的钻石矿业公司。
COM Tertiary XRT 1200/D分拣机的特点是利用X射线衍射形貌术（西方术语为XRT）发现毛坯钻石，其原理是岩石、矿石和不同的矿物对X射线有不同的散射能力。通过特殊算法处理X射线，将数据转换成图形形式并由分拣机的计算机程序进行分析，一旦获得有关存在钻石（包括80-100克拉及以上的宝石）的数据，可迅速从自动传输带上分拣出钻石。
该公司的创新技术还有一个独立技术步骤——在分拣过程末端处进一步粉碎尾部产品，所使用的设备是由（德国）蒂森克虏伯集团制作的两台DRM 870х1500双辊轧机组成的粉碎综合机。
按照全球专家的说法，XRT技术能够让选矿厂更准确地识别钻石的位置，以最低的成本继续加工原料。此外，使用新的分拣方法可以大幅提高所筛选出的钻石的尺寸——从（按照当前的筛选方案）最大25-30毫米增加到50-60毫米+。目前，XRT更广泛地应用在卢卡帕钻石公司（Lucapa Diamond）的各个钻矿，以及非洲南部的朱瓦能矿和卡罗维矿。
XRT分拣技术项目的特点是经济效益高，投资回收期短。 引进这项技术能够把格里布钻矿的年毛坯钻石开采量增加至30万克拉。。
维克多莉娅·基里，Rough&Polished通讯社驻欧洲分社主任编辑，斯特拉斯堡