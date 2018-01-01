AGD DIAMONDS公司将采用新技术用于分拣格里布采矿选矿厂开采的毛坯钻石

2018年11月7日

为了提高格里布采矿选矿厂开采的毛坯钻石的完整性，AGD DIAMONDS公司将于2018年第四季度按照技术改造计划投入使用新的钻石分拣设备——（德国）陶朗集团（TOMRA）生产的COM Tertiary XRT 1200/D分拣机。现在，分拣机已经成功启动，并在工厂中按照调试模式开始运行。



AGD DIAMONDS公司是俄罗斯第一家在工业规模上使用这种技术和设备用于分拣大粒毛坯钻石晶体的钻石矿业公司。



COM Tertiary XRT 1200/D分拣机的特点是利用X射线衍射形貌术（西方术语为XRT）发现毛坯钻石，其原理是岩石、矿石和不同的矿物对X射线有不同的散射能力。通过特殊算法处理X射线，将数据转换成图形形式并由分拣机的计算机程序进行分析，一旦获得有关存在钻石（包括80-100克拉及以上的宝石）的数据，可迅速从自动传输带上分拣出钻石。



该公司的创新技术还有一个独立技术步骤——在分拣过程末端处进一步粉碎尾部产品，所使用的设备是由（德国）蒂森克虏伯集团制作的两台DRM 870х1500双辊轧机组成的粉碎综合机。



按照全球专家的说法，XRT技术能够让选矿厂更准确地识别钻石的位置，以最低的成本继续加工原料。此外，使用新的分拣方法可以大幅提高所筛选出的钻石的尺寸——从（按照当前的筛选方案）最大25-30毫米增加到50-60毫米+。目前，XRT更广泛地应用在卢卡帕钻石公司（Lucapa Diamond）的各个钻矿，以及非洲南部的朱瓦能矿和卡罗维矿。





XRT分拣技术项目的特点是经济效益高，投资回收期短。 引进这项技术能够把格里布钻矿的年毛坯钻石开采量增加至30万克拉。。





维克多莉娅·基里，Rough&Polished通讯社驻欧洲分社主任编辑，斯特拉斯堡





