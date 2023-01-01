Victor Tuzlukov的哲学石头

Viktor Tuzlukov是一位著名的珠宝切割艺术家，也是美国切割艺术家协会的成员。香港国际珠宝设计与切割大赛评委。俄罗斯切割工协会创始人（2011年），在美国、英国、西班牙和澳大利亚获得国际切割比赛冠军。他的作品曾在莫斯科历史博物馆、华盛顿史密森博物馆、洛杉矶自然历史博物馆、卢浮宫和梵蒂冈博物馆展出。Viktor Tuzlukov作为切割工的名字三次被列入吉尼斯世界纪录；美国领先的宝石实验室（Gemological Institute of America, GIA）在宝石证书上注明了他的名字。他用合成材料切割的石头得到了世界的认可，并开始被世界领先的收藏家购买。Viktor Tuzlukov向Rough&Polished讲述了他的艺术秘密以及他创作的独特藏品的哲学意义。你可能在等待我说：“多么美妙的是，当一个无形的碎片产生一个闪闪发光的奇迹！». 这是伟大的，但我会告诉你另一件事。首先，切割让我能够表达我的创作理念。第二，当我加入时，它具有巨大的发展潜力。现在我看到了，然后我觉得切割的石头可以更好。他们可能不会被可怕的名字“珠宝镶嵌”匿名化，而是完全独立地宣称自己是一块雕刻精美的石头。偶然：一个珠宝商朋友去了他的切割工朋友家，带着我。看了一下，试了一下，成功了。说真的，我从小就走在乡间小路上，收集石头。有些东西吸引了我。现在，经过多年的经验，我总是把一个男孩走在路上捡石头的形象放在心里。收集，让他们活着，并分配给人们。“收集石头的时候到了，扔石头的时候到了”——传道者似乎是这样。这并不需要太多的体力——我有时开玩笑说，我身体不强壮：我一生中从未举起过3000克拉的石头。耐心当然需要。但我最好引用我在海军学院的导航老师的话：“一个真正的领航员的公式是精确加精确加正方形注意加自我控制。把领航员换成切割工，得到相同的真理。过程和结果对我来说是不可分割的。我认为，在这里，我们必须添加另一个元素-思想，然后我们将获得起源，目的和运动的三位一体-真正创造力的基石。这个三位一体是密不可分的，它的每一个元素都包含着其他元素。如果有一个想法，我们会立即提出它的工作和结果；当工作进行时，我们总是想到最初的想法，并看到它将如何实现。最后，当我们拿着一块现成的石头时，我们看到了它的想法，并记得它是如何被创造出来的。回答你的问题：同样重要。当然，它提供了一切，这就是我的生活。另一个问题是什么是目标，什么只是实现目标的副产品或手段。让我想起一个古老的印度寓言。三个搬运重石的工人被问到他们在做什么。第一个说：《你看不见吗？我在推石头》。第二个说：《我为我的家人谋生》。第三个喊道：《我正在建造一个伟大的泰姬陵！》对我来说，钱不是目的。这只是对通过我的作品展现出来的美的承认。名声也不是目的。当人们喜欢你所做的事情时，它会自己来的。好吧，生命的意义并不意味着切割-它只能帮助更好地理解它，提供实现它的钥匙。但你必须把钥匙自己旋转七次，这只是一个独立的工作。这些活动现在包括7至10天的短期课程，单独或为多达5人的小团体。基本上，这是一门基础课程，学生对切割一无所知，特别是对精确切割一无所知。我不是在训练专业人士，他们会坐在生产线上，用标准的石头做花岗岩。我和切割爱好者一起工作。在继续之前的话题时，在那些来找我的人中，我试图计算泰姬陵未来的建设者。不总是成功的，但当成功的时候，我很高兴。我的课程比简单地使用机器和放大镜更深入——它是关于完美的。用切口表达。最长和最困难的工作是达赖喇嘛的石头，被称为《奉献》。长期以来，我一直被用切割的石头创造佛教曼陀罗的想法所吸引，但不清楚如何做到这一点。大约13年前，我收到了一本书，描述了卡拉恰卡拉的曼陀罗，包含722种元素。他花了两年时间设计这块石头。它包含722个面，每个面对应于曼德拉元素。面的排列顺序，它们的分组，甚至它们的大小-在这种复杂的技术和石头的象征意义的深度都很重要。出于某种原因，这项工作似乎很自然，应该作为礼物送给佛教的精神领袖，作为对他的感激和认可。在这之后，一个被称为《祝福》的石头的想法出现了，在那里，面也象征性地标记了东正教信仰的起源、本质和载体。它有先知，使徒，东正教圣徒，伟大的殉道者，十诫，教会的七个奥秘，还有许多其他的东西……这块石头也被赠送给东正教的精神领袖。下一块石头《圣餐》充满了天主教的象征意义，是教皇方济各送给他的礼物。但最重要的是，如果你把这三块石头放在一起，我们会发现它们几乎是相同的，除了微小的差异。因为精神教义的本质是一样的，不同的是对符号的解释，不同的是如何使用不同的图像来更好地理解它们。时间将证明什么是重要的，什么不是很重要。当然，有一些时刻我想记住-例如，第一次尝试表达哲学和艺术的想法在收集《哲学之石》，或最近完成的基础项目《世界遗产》，其石头已经在三大洲-德国，泰国，美国和莫斯科-在俄罗斯的戈什兰展出。在主要国际会议上的演讲，在主要宝石杂志上的文章。。。但我生命中最大的成就可能是我的生命本身，在这一生中，我尽量利用上面给予我的东西。施洗圣约翰说：“因为那跟从我的，比我强。对于一个大师来说，看到他的学生在某些方面超过了他是非常重要的-这意味着他为自己的事业的发展做出了贡献，他的技能将继续生活和发展。2010年，我在澳大利亚赢得了国际切割比赛，这是一个非正式的世界锦标赛。我的纪录是299.17分（满分300分），持续了10年。这一切在2020年发生了变化，当时我来自台湾的朋友丹尼尔的学生Liao Man Lin创造了一个新的比赛记录，在300个可能的比赛中有300个。这让我感到骄傲，因为丹尼尔也认为自己是我的学生，虽然他没有正式向我学习，但他只是接受了我对石头和完美主义的态度。也许这是我最引以为豪的，因为我的学生，即使是第二代，也比我走得更远。遗憾的是……很少有，但有时会发生这样的事情：学生无法承受强化学习的压力，停止学习。这是可悲的，因为它结束了教学的连续性。但每个人都选择了自己的道路-它会更长或更短，但这是一个人自己的选择，他值得尊重。《世界遗产》收藏刚刚完成。收藏的两个副本已经卖了，还有必要再做一个-展览。对未来有一些想法，但现在谈论它们还为时过早。下一个项目可能与Faberge的名字有关。时间会证明的。