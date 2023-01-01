如今高标准不仅适用于产品，还包括思维方式

Ciceres Consulting和Cecere Monaco首席执行官Antonio Cecere是日内瓦钻石交易所（Geneva Diamond Exchange）总裁和摩纳哥钻石交易所（Monaco Diamond Exchange）副总裁，这是一家非营利协会，负责监督冲突钻石贸易，以防止其进入主要市场。在2016年Chechere获得摩纳哥公国国际警察协会（International Police Association）颁发的荣誉文凭，以表彰他对道德商业的贡献，2006年他被英国国王的长女殿下授予行业服务奖。Antonio Chechere的咨询活动包括为Lamborghini和Bentley Motors、Microsoft和HSBC等多个行业的大公司提供咨询。他二十多年的经验包括重新定位Swarovski Group施华洛世奇集团和里士满集团的珠宝品牌。他是摩纳哥国际大学教授，米兰比科克大学讲师。在对Rough&Polished机构的独家采访中，Antonio Cechere解释了过去十年供应商选择的道德方法是如何改变的，以及它是如何扩展到矿业相关行业的。以下是采访的一些摘录：采矿世界相当复杂，有许多必要的组成部分来创建一个矿山，可能需要长达十年才能投产。钻石和自然资源丰富国家的大多数矿产都是如此。大多数项目都是从地质报告开始的，该报告开始决策过程并选择合作伙伴。筹资是下一步；需要对投资者的法律和财务状况进行审查，以防止洗钱活动，确保资金来自净来源；这一阶段可能涉及中央银行和政府机构。然后挑选采矿专家，购买工业设备。我参与了非洲的各种采矿项目，在这些项目中，挖掘工作是采矿过程和一般采矿做法的一个组成部分。选择合适的合作伙伴，即使是在设备供应方面也是重要的，不仅从技术角度来看，而且作为一个道德优先事项。以生活为例：由Mario Cirino Pomicino领导的Deriplast Group集团是一家由PEVP（高密度聚乙烯）制成的挖泥机和管道供应商，这些项目需要继续进行。他们不仅因其产品的卓越品质而被选中；今天这还不够。我们知道，他们以负责任的方式从已知的可追溯来源选择聚乙烯颗粒供应商，是一家环保型公司，在生产过程中使用清洁能源，抵消CO2二氧化碳排放，积极促进植树造林，为当地经济复苏做出社会贡献。这是一家专业公司，隶属于System Group公司集团，该集团是欧洲管道市场的领导者，最初由远见卓识的Alvaro Boscarini创建。所有这一切都是为了解释，选择合适的合作伙伴今天不只是与最具竞争力的价格联系在一起，它当然意味着在生产，报告和售后服务方面的高标准，但与此同时，我们正在寻找道德的商业行为和他们对环境可持续发展的承诺。这是关于了解公司的历史，其企业理念，并通过供应链体现其价值观。如果我们从选择合适的设备开始，这将向整个过程发出明确的信号，并将涉及人力资源和工作条件，以制定促进当地经济、发展教育和提高福利的标准。是的，寻找道德可靠的供应商始于第一个管道和第一个员工。这是一种思维方式。社会责任和环境可持续性必须是我们每一项选择的核心。即使是管道也可能很重要，所以这个想法是：让我们从选择正确的管道开始。如今消费者正在奖励这种心态，并相应地选择他们的产品。负责任珠宝委员会（Responsible Jewellery Council，RJC）和钻石标准组织（Diamonds Standards Organization）这种行为不限于个人；今天各国政府支持这种态度的转变。我是Paladeri的董事会顾问，Paladeri是一家高度创新的气候变化公司，为雨水管理提供解决方案，从分层和保护到可控分散。当我将其描述为一家创新型公司时，我并不局限于其产品，而是在谈论其思维方式。它是一家高度社会责任的公司，支持当地居民，抵消CO2二氧化碳排放，使用太阳能电池板发电，是一家提供平等就业机会的雇主。所有这些因素都与高生产标准和卓越创新一起成为催化剂，并成功吸引了阿拉伯联合酋长国工业和先进技术部及其欧洲同行的兴趣。这是一个很好的例子，表明今天的高绩效标准不仅适用于产品，还包括了解您如何影响环境，以及您可以为社会做出什么贡献。这对钻石开采业、钻石生产部门和珠宝业都是如此。这是一项复杂而重要的任务，必须加以处理；当我请已故Nelson Mandela的孙子Dumani Mandela加入我们在日内瓦钻石交易所的董事会时，我这样做是为了向我们在非洲大陆的对话者表明，我们支持毫不妥协的社会价值观，致力于建设一个可持续的社会，同时确保企业界以及工业和钻石部门将负责任地发挥其作用。