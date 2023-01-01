《极地钻石》：我们成功地收集了质量独特的钻石资产

《极地钻石》公司集团的首席地质学家Pavel Shelkov说，公司从事从卡累利阿到雅库特的俄罗斯新钻石矿床开发的勘探和评估工作。在Rough&Polished记者的采访中，他谈到了地质学家正在进行的项目及其前景。总的来说，所有这些宣布的项目都已实现：申请已提交，许可证已收到。今天，我们的五家公司获得了18个许可证，其中17个在雅库特的奥列内克区，一个在卡雷利亚的梅德韦日耶戈尔斯基区，金伯利岩管金伯利湖。几乎所有这些许可证都很有利润，很有可能在其范围内发现原住民或砂矿。在雅库特，特别是在我们的许可证区域在河流域发现了大量的钻石砂矿。小库奥纳姆卡，特别是除了罗西佩伊河。库奥纳姆基，其支流砂矿杰林德河乌苏蒙河在卢恰坎，我们预计将发现总储量超过1000万克拉的矿。罗斯皮河很有趣。奥莫诺斯河在Ukukit山谷10公里长的地段上，钻石占主导地位，在Ukukit西部金伯利岩田的金伯利岩管中，钻石占主导地位。Ukukit在80公里内的冲积层中的钻石含量从0.3到0.8 kar/m3不等。一个非常有趣的古石器时代遗址，面积约4平方米。KM以前安装在我们在Istoki河的许可区内。Kuogas Uluibut Motorchuna在金伯利岩管附近的下侏罗纪Domer阶沉积物中的航空地质和Sister 19。这种砂矿的特点是在这些管子中占主导地位的低氮钻石，以及非常罕见的粉红色钻石，这对我来说是一个很大的惊喜。这种奇异的颜色和超大尺寸的IIA型钻石正是金伯利岩矿床的特征，在那里，低氮钻石是在地幔的下地幔中形成的，经过数十亿年的缓慢生长，在很深的深处。这些矿床包括莱索托共和国的Letseng、Motae和Kao矿床，著名的Premier矿床，在那里发现了南非最大的Kulinan（非洲之星）钻石，重3106克拉，博茨瓦纳的Karove矿床，每个矿床都有600-900克拉的IIA型钻石。这种独特的超大尺寸和异想天开的钻石也出现在金伯利岩破碎过程中形成的砂矿中，例如安哥拉的Lulo砂矿，在那里，2022年生产了一颗重达170克拉的粉红色纯水钻石。Lucara Diamonds的许可证持有人正在山谷寻找Lulo矿床形成的管道。Lulo已经有15年了，但没有成功。在我们的许可区中，我们期待着在那里遇到巨大的钻石和奇异的颜色钻石的金伯利岩管——萨哈雅库特共和国的航空地质和Sister 19号管和卡累利阿共和国的金伯利岩管。在研究之前工作的材料的过程中，我们确信了自己的正确性——这些管子里有粉红色的钻石。这是我们最早的发现之一。此外，Svetlana、Lorik、Leningrad和Ruslavaya的管子中含有低氮钻石，尽管数量较少，但对库存材料的研究证实了我们对这些金伯利岩中存在大型钻石的预测——Svetlana管子中地质样品的丰富使一颗大于4克拉的宝石被粉碎成许多碎石！这是第二个发现，这意味着不仅在这些管子的金伯利岩中发现了IIA型悬吊钻石，而且在R区的砂矿中也发现了这种钻石。Ukukit和Omonos是通过破坏这些管子形成的，这可能会大大增加砂矿中钻石的价值。第三个发现涉及加拿大Ashton Mining公司在卡雷利亚发现的Kimozero管，该公司于2012年离开。这个最大的管道的面积是2公里*800米。当我开始研究这一材料时，1993年Ashton Mining矿业公司地质学家从靠近我们称之为钻石的溪流的金伯利岩岩石中采集的第一个金伯利岩样本是最丰富的，平均含量约为每吨15克拉。在离Ashton Mining矿40米的地方采集了一个样品，发现在贫瘠的金伯利岩样品中几乎不存在更高的颗粒含量。Ashton Mining采矿公司的地质学家在2012年完成工作时采集的最后一个金伯利岩样本也产生了每吨15克拉的钻石。根据阿尔汉格尔斯克实验室的矿物专家的结论，在处理样品时，钻石被粉碎成几十块，最初是1-2颗大钻石，最多1克拉。尽管这两个富矿样本的体积都不代表10-18公斤，但这些发现证实，除了贫钻石金伯利岩外，金伯利岩管中还含有大量金伯利岩矿石，富含1-2卡尔/吨或更高的钻石。在松散侵蚀的金伯利岩管中，金伯利岩体的上部是一个陨石坑的沉积物，其中的含量相当低，不经济，但下面可能有丰富的金伯利岩，就像雅库特或安哥拉的许多管一样，而正是在那里发现了大量的钻石和岩屑。第三，我们在Tung河有三个许可证，在Chimidikyan河有一个许可证。Tsung更接近成功。一个惊人的故事：他们在那里寻找，但没有找到-他们很难找到。几乎所有的钻石都集中在前5厘米的冲积层，约20厘米的冲积层富含冲积层，下面的钻石消失了。也就是说，在顶部，它们在某些地段高达9 kar/m3，而在大坝底部，它们几乎没有。通常情况正好相反，它们会下降。为什么，没有人能解释。十年前，阿玛金探险队在那里进行工作，寻找土著尸体，但没有找到：他们将砂矿估价为P2类。估计有350万克拉-但深度为20厘米。上世纪50年代初，在那里进行了大规模的工作，挖了沟，发现了一颗27克拉的钻石-称之为“幸运发现”。但附近什么也没找到。有一个术语“冲洗”钻石：当洪水中的水上升，钻石从某处流出时，有时高达每立方米7克拉-非常体面的含量。也就是说，这些砂矿必须勘探到20厘米深。这种冲洗钻石存在于刚果的砂矿中，在那里，当地人在高水位下把小网放在上面，甚至根据传说，把它们放在水桶里——所以他们冲洗了很多。2010年，在那里发现了许多质量非常好的钻石：2015年高达200美元，现在价值400美元。事实证明，在某个地方有一个非常丰富的管道，还没有被发现，但当在某个地方，在上游的某个地方，高水位通过支流，金刚石岩石被冲走，并被带到Tung和Chimidikyan。这样的独特地质。第四个发现是，我们发现钻石是从哪里来的，我们的许可证是从哪里来的。那里有山谷河小库纳姆卡宽约3公里，但最丰富的钻石地段，由PJSC Anabar Diamonds稀释，位于右支流Maspaki、Delingdee等汇合处下方。当钻石从支流中分离出来时，砂矿中的钻石含量下降，宽度减少到40米。几乎所有的钻石都在山谷里。小库纳姆卡被洪水冲走，洪水冲走了白垩纪的中间储层，即使在今天，“埃贝拉赫式”钻石的含量也高达0.2克拉/立方米。目前，白垩纪钻石沉积在河的上游占据了非常小的面积。Maspak和Delingde将钻石流带到一个小库纳姆卡，但在过去，在第四纪之前，几乎到处都有钻石沉积，由于迅速的破坏，大量的钻石被释放出来，形成了丰富的矿床。Maspaki（1200万克拉）和R.小库纳姆卡（400-450万克拉），由钻石公司“Anabara”-在那里附近工作。值得注意的是，罗西普河Maspaki的储量、钻石含量和钻石喷流宽度大于Rossip河140米小库奥纳姆卡河，在其上游，每条山脉的平均含量为2.4 kar/m3，是河中流砂矿平均含量的几倍。马斯帕基河这是一个小的库奥纳姆卡，所以在中间储层被冲走时释放的钻石中，有2/3留在排水河的山谷中，一小部分进入了小库纳姆卡河中。类似砂矿河马斯帕基砂矿储量超过1200万克拉德林德与它平行流动，有一个钻石来源。还有另一个地质现象-直到第四纪隆起形成了丰富的钻石砂矿小库奥纳姆卡流入河在另一个方向，乌苏蒙在那里我们有许可证，和小库奥纳姆卡一样，钻石的广泛污染，过去是它的旧石器时代！这就是为什么钻石最丰富的地区在山谷。小库纳姆卡不是位于现代河流的下游，而是根据它的古水文学特征向上！当时我们正处于准备阶段。但我们对所有许可证都进行了积极的审查；根据许可协议，我们还有一年的时间来吸引投资。我们目前正在与一些投资者，包括黄金和石油公司进行谈判，但谈判并不容易，因为当前的政治局势和西方的制裁造成了紧张局势。现在每个人都很难。从吸引项目投资的角度来看，情况并不容易。它伤害了每个人。在这种情况下，投资者试图提取资本，而不是将其投资于某些事情。只有非常勇敢的投资者才能投资于这样的项目——例如，黄金开采公司现在也很困难，因为一切都变得非常昂贵：炸药、汽油、机油和润滑油。如果矿山的黄金含量低于每吨4克，那么生产就会亏损——我们的一些潜在投资者已经亏损了。不幸的是，我们也遇到了这个问题。除了投资，还有问题。至于雅库特-当然，这是非常薄弱的基础设施发展，这也需要相当大的投资。假设有一个美丽的Malokounamskaya管-你可以几乎称之为矿床，虽然它还没有得到平衡，但在那里进行了钻井和钻井勘探，实际上是在C1-C2类。这是一个富含0.46克拉/吨的区块，但我们认为，在处理了大量样品后，可以提取出更大等级的钻石，至少每吨将超过这样的克拉量。钻石的质量非常棒：假设一吨矿石的价值在2017年达到150-200美元，在2022年达到300-350美元。也就是说，一吨金伯利石的钻石价格应该在180美元到300美元之间，这是一个非常高的数字。但同时，一个巨大的缺点-缺乏任何基础设施：距离成功的400公里在冬季，这几乎抵消了所有的优势。虽然原则上可以轮班开采砂矿，这也增加了成本，但在基础设施发达的地区以外开发任何矿床对私人投资者来说都是一项艰巨的任务。我们与不同的公司举行了会议，提出了建议，并讨论了…如果人们似乎对砂矿感兴趣，那么根本-你认为没有道路-这意味着实际上需要建造机场。飞机…当你开始计算基础设施建设的所有成本时，假设有一个和平或成功的管道，它会得到回报。而这现在将是非常困难的实现-以前苏联国家可以负担得起这样的成本。当然，现在，在未开发的地区开发和开发原住民矿床就像飞往火星一样不幸。至于砂矿，2-3年的平衡，如果正常融资，2-3年的全面勘探，并在最好的情况下-3-4年的生产开始-这是7年。我不知道如何平衡砂矿钻石，冲洗钻石-它们只是表面上的，你可以在一个夏天的季节进行测试，虽然不是大规模的，但开始生产。我们期待着冲洗的Tung钻石。在小库纳姆卡和其他地区，需要认真的采矿作业，在冻土上爆破-这是一项昂贵的工作，需要时间。明天会发生什么，我不知道。假设有人在矿山和拖拉机上工作。春天，他们被动员起来，成为坦克兵，一切都会停止。我只是意识到，我们已经成功地收集了质量独特的钻石资产-无论是在砂矿还是在矿床。这当然是乐观的理由。五年前，我做梦也想不到。我的意思是，我做了许可证，保护项目。是的，自然的乐观主义，也许是对钻石的热爱，对我来说，这只是生活的事情。当我看着闪闪发光的钻石时…当我想象什么样的钻石将在航空地质管，Sister 19，kimozer-黄色，红色，粉色，绿色…顺便说一句，在小库纳姆卡管-有一个非常独特的钻石海浪颜色-这样的钻石几乎没有在任何地方发现。这些管子的特点。当我看着他们时，他们给了我生命的能量。这是一种热情，可以说这里的物质成分基本上是很少的。您的热情和信念是，您最终可以做到这一切，尽管现在存在着巨大的困难。我对钻石的热爱，在大学里就已深入人心。1985年，当我从MGRI三年级开始参军时，我随身带着《苏联钻石地质学》一书。我从小就对地质学有兴趣，从小就把石头带回家。即使在我的房子周围，莫斯科附近，周围的金伯利岩都是从雅库特，从金伯利管，从其他地方。是的，我还要补充一点，我们在卡累利阿就在新的金伯利岩管的发现的门槛上。也就是说，金伯利岩已经被发现，证明它不是一个单一的出口，在细节上，它不同于金伯利岩，我们将进一步研究它的钻石含量... 很可能在10公里外还有一个烟囱，那就是一个完整的金伯利岩场。这是非常有趣的，当然，重要的是当有一些新的身体。更重要的是，这是卡雷利亚，更容易到达-有很好的道路。总的来说，我当然很乐观，因为我知道这是一个了不起的钻石资产。实际上，到处都有钻石-当然，内容可能会有所不同，但原则上，一切都是精心策划的。这一切都要平衡，这在我们这个时代是不容易的。但我认为，我们有继AGD和《Almara》之后的第三个私人项目——在资源潜力方面，也许在蘑菇管之后，我们可能会在下一个位置。我们的潜力是巨大的。此外，我们有两个许可区——吉林达对面的德林德区和乌苏蒙河，在这两条水道上，样品中的黄金含量非常高——相当于8升的精矿——高达500个金币。在Usumun河的小样本中，最高可达3.5克/立方米。也就是说，除了钻石外，精炼黄金也可能是开采的重要组成部分。此外，在这两条水道之间，很可能有土著泉水——即使在河流域也有。乌苏蒙已经锁定了金硫化物矿脉，可能是金。因为除了黄金外，还有金刚砂，这是白云石中库拉纳基型黄金矿床的典型特征，煤层是黄金的天然吸附剂。顺便说一句，钻石砂矿中的黄金也来自这些矿床。小库纳姆卡和大库纳姆卡，今天与钻石一起开采。这些矿床可能有数百吨或数千吨的奇妙储量。这是5个发现，但与钻石和金伯利岩无关。这是另一个有趣的前景。总的来说，雅库特是一个非常寒冷，但自然资源丰富的地区，我相信雅库特萨哈人民，管理他们的财富，将生活得非常有尊严和富裕。