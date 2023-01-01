De Beers计划今年在南非的威尼斯地下矿项目开始生产，并与安哥拉的Endiama建立合资企业

De Beers预计今年将在其位于南非的地下矿项目Venetia开始采矿，比原计划晚了近两年。
该地下矿项目于2013年开始建设，计划于2021年投产。
集团发言人David Johnson在接受Rough&Polished机构的Matthew Nyaungwa的独家采访时表示，计划的投产日期被修改，主要是因为COVID-19疫情流行对其劳动力的影响，暴雨和供应链的延迟。
项目旨在将该矿从露天开采改为地下开采，这将使该矿的开采寿命延长23年，至2046年。
该地下矿项目预计将加工约1.3亿吨矿石，其中包含约9600万克拉的钻石。
现有的选矿厂将加工至少590万吨矿石，每年生产约450万克拉钻石。
Johnson表示，De Beers去年完成了在安哥拉的准备工作，此后与国有钻石开采公司Endiama成立了合资企业。
以下是采访的摘录。
您在威尼斯地下项目上发展到上面进程？
该项目继续顺利发展，2022年将实现几个关键里程碑。
关键的里程碑是什么？
该矿底部的两个主要里程碑已经实现。料斗桶的调试和通风系统更换的第一阶段——这两个进展都使开发得以继续。
业务准备方案继续推进，其中包括人员、系统、资产和流程为地下作业做好准备的所有方面。在培训现有员工并将其转移到地下工作方面也取得了良好进展。特别注意征聘和培训当地工作人员。
您打算什么时候开始这个项目的生产？
生产将于今年年底开始。
是什么让您偏离了2021年开始生产的最初计划？
由于一些因素，计划的投产日期被修改，主要是由于COVID-19疫情对我们劳动力的影响，暴雨和供应链的延迟。
去年，De Beers公司与安哥拉政府签署了两项开采投资合同，目的是在隆达北部省（北隆达）和隆达南部省（南隆达）勘探钻石。您之前曾表示计划在2022年底前开始工作。成功了吗？
是的，准备工作于2022年完成。
您能告诉我安哥拉还有哪些新的工作要做吗？
我们注册了两个新的法律实体，并与ENDIAMA建立了一个合资企业，并完成了规划和运营准备。由于安哥拉全国选举和雨季开始，实地工作推迟开始。
在您返回安哥拉后，认为在安哥拉开展活动的条件如何？
我们继续对所取得的进展感到鼓舞，包括钻石部门透明度的提高和有关政府机构之间的权力分配。安哥拉于2022年加入采掘业透明度倡议（Extractive Industries Transparency Initiative，EITI）。我们继续与政府合作，创造有利于投资的商业环境。
De Beers申请安哥拉更多勘探许可证的可能性有多大？
我们目前的重点是完成现有许可证区域的工作计划。
您预测今年钻石行业的情况如何？
近年来已经证明，在一个越来越不稳定的世界中，预测是非常困难的。经过两个创纪录的消费需求年后，钻石行业面临着新的挑战，如关键市场的高通胀率，这可能会影响2023年的消费需求。
尽管如此，我们仍对钻石消费者需求的回落以及与Covid-19疫情相关的Lockdown事件后中国的复苏感到鼓舞。
我们一如既往地密切关注这些宏观因素的影响，并将作出相应的反应。
Matthew Nyaungua，Rough&Polished非洲部主编
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