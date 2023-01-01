虽然我们是世界第七大黄金生产国，但我们不得不从美国购买黄金

克莱门特·格瓦拉（Clemente Guevara）在该行业工作超过45年，负责管理秘鲁三大珠宝公司之一的New Fashion Peru。他们共同控制了价值1.2亿美元的珠宝出口市场90%的份额。格瓦拉还是秘鲁出口商协会（Exporter’s Association of Peru, ADEX）董事会成员。
在这个不断增长的行业中，秘鲁的珠宝业面临着一个矛盾：尽管它是世界第七大黄金生产国（每年127吨），但珠宝制造商无法获得这种金属。
你是如何开始在这个行业工作的？
我出生在一个与珠宝无关的家庭，命运让我开始做珠宝。1976年，我住在加拿大魁北克市，在一家成功的餐馆工作后，我的伴侣终于买下了我的股份，我看到了购买珠宝店的机会。因此，在没有任何经验的情况下，我开始在世界各地工作，在加拿大买卖珠宝。
因此，我开始与钻石制造商联系，供应商教我如何制作星级产品，链和编织手镯，然后我们开始生产我们自己设计的产品。
1995年回到秘鲁后，我们扩大了生产，成立了现在的New Fashion Peru公司。我们扩大了新产品的范围，从那时起，编织链和手镯只占总收入的30%，我们还与其他省级工匠合作完成产品组装。在我们的行业，你可以雇佣很多人来完成工作。
你们的主要市场是哪些？
我们在全国各地开展业务，我们的大部分白银产品出口到智利、阿根廷、乌拉圭、哥伦比亚、玻利维亚或厄瓜多尔等拉丁美洲国家。我们几乎没有向美国出口白银，因为我们更难与意大利、土耳其或东南亚等更专业的生产国竞争。
在制造9克拉黄金首饰方面，我们没有竞争对手。在美国，我们100%的产品出口到纽约、洛杉矶、佛罗里达和得克萨斯州。事实上，我们的所有产品都可以由一个进口商购买，尽管我们更喜欢在该国拥有多个客户。
在这方面，秘鲁比其他竞争对手有优势，因为我们与美国的自由贸易协定(Free Trade Agreement)允许我们免税出口，而其他竞争对手必须缴纳5%的税。
我参观了你们的设施，看到了对设备和技术的非常重要的投资...
160多名员工在我们的工厂和车间工作，为我们提供装配服务。但随着劳动力成本上升，生产需求增加，提高我们的技术水平以确保利润是重要的。我们的主要技术供应商位于意大利和土耳其。
虽然您目前不生产高档珠宝，但秘鲁有高档珠宝买家吗？
有经过20多年的持续经济增长，秘鲁出现了一个中产阶级，并大幅增长，他们购买了当地珠宝商的闪亮精致珠宝，并从维琴察或拉斯维加斯的交易会进口产品。
对钻石首饰的需求很高，但欧洲市场已经达到了这样的成熟度。我们还没有达到它。作为制造商，我们可以说，我们正处于制作珠宝的第一阶段。
你的中期和长期计划中有这个部分吗？
我们正在积极进行现代化和再投资。如果我们想生存下去，我们必须进行现代化，购买技术，并跟上新的时尚潮流。竞争，一句话。因为如果我们不这样做，其他人会为我们这样做。我们必须更新产品，生产符合精致品味的新产品，包括更独家的宝石设计。这就是珠宝的本质。
除了技术投资，你还需要合格的员工。全国有足够的工人培训中心吗？
有伟大的珠宝，我们有数千年的珠宝传统，但不幸的是，我们非常缺乏公共和私人的教育中心。众所周知，任何行业的正确发展都需要很好地组织理论和实践培训，就像其他行业一样。不幸的是，我们还没有达到这样的成熟程度。
这条路必须与政府合作，因为最终所有的财富都会归还给国家。我们有祖先的优良传统，但我们缺乏强大的政策驱动力，以更快地发展我们的行业，创造就业机会，增加国家的财富和声望。
在秘鲁，这一行业是否得到任何政府支持？
很少，而且特别注重出口而不是生产。珠宝制造商面临的最大问题是原材料短缺，黄金短缺。尽管秘鲁是世界第七大黄金生产国，但我们无法在这里购买金属来生产珠宝。我们必须从美国进口，从我们的客户。这是可怕的，这是无法想象的，但它存在。
这怎么可能？你在考虑什么决定？
矿业公司将所有原材料出口到国外，没有留下任何东西给国内市场，因为黄金出口是免税的。但如果他们在秘鲁出售，他们必须支付强制性增值税。
因此，我们不得不要求我们的客户在美国购买金属，我们必须支付国际运输，保险，清关，以及浪费生产时间。因此，该行业竞争力降低，小生产者几乎不可能增长。
十多年来，我们一直在努力在政府和制造商之间达成协议，以解决这个问题。这个国家有很多黄金。我们认为，政府的任务是让部分产量留在国内，以提升我们的价值链。
Salvador Hernandez，Diariojoya杂志，西班牙经理。www.diariojoya.com
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