当想投资钻石时，彩色钻石是最好的选择

总部位于迪拜的黄金和钻石贸易Foz Gold & Diamonds Trading公司总裁兼董事总经理Sergio Calderon博士从事钻石，黄金，进出口业务，国际贸易和发展超过六年。Sergio还是高科技概念营销High-Tech Concepts Marketing（HTC Marketing）的首席执行官，这是一家德国私营公司，提供模块化储能系统已有近12年的历史。 HTC还生产存储系统的设计。此前，作为德国JHG GmbH的生产总监，Sergio在工程和采矿领域积累了十年的丰富知识和经验，但在此之前，他在绿色技术的研发领域工作了三年，担任总部位于伦敦的Lightstone Technologies Inc的首席执行官。在这次独家采访中，Sergio Calceiro谈到了他在迪拜中心提供的机会的帮助下将Foz Gold & Diamonds转变为领先的贸易公司的想法。以下是采访的一些摘录。我的经历始于2006年，当时我们开始在塞拉利昂和南非与CS Roberts Group集团合作。 我们开始直接从勘探者那里购买商品（钻石和黄金）。我们在这个阶段的主要业务是购买钻石和出口到美国和迪拜的货物，在那里我们的大多数客户在迪拜或布林克斯Brinks的当地办事处查看货物，后来我们正准备将货物出口到买家的目的地。商业模式非常简单明了：我们在非洲本地购买，并以盈利的方式将商品转售给我们的客户。在2013年埃博拉疫情爆发后，我们开始寻找一个新的工作中心，然后我们开始与一家迪拜公司合作，最终收购并接管了这家公司的管理。迪拜对我们来说是我们做出的最好决定之一。 我们优化了运营，迪拜已成为我们活动的中心。 在过去的几年里，我们的业务扩展到美国（纽约和洛杉矶），以及亚洲（香港）。我们的旅程还在继续，随着时间的推移，我们的商业模式发生了变化，以适应当前的时代，在我看来，这是我们的优势，因此我们能够留在这个市场。这是一段跌宕起伏的难以置信的旅程. 新规则使进出口过程更加复杂，需要更长时间，但这些新规则帮助该行业保持了从源头（采矿场）到最终消费者的更安全，更透明的货物流动。这些新计划"了解您的客户"（Know Your Customer, KYC）和"反洗钱"（Anti–Money Laundering, AML）使得很难找到非法商品的买家。我们自2013年以来一直在迪拜工作，并提供以下服务:进口服务-Foz可以为迪拜进口的认可买家和卖家提供服务，以合法供应黄金和钻石，并提供完整的文件。安全存储-Foz可以在迪拜迪拜迪拜多种商品中心（Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC）的Almas Tower的安全存储设施中提供钻石和黄金的短期安全存储，并且是实物贵金属棒的批发供应商，包括金，银，铂和钯。所有商品均由知名炼油厂和交易所提供，获准在世界各地的任何市场进行交易。Foz只提供实物黄金,不经营期货、期权、证券或衍生品. 在大多数司法管辖区，实物黄金交易不需要特别许可。新的Foz平台为我们的客户提供了交易和储存他们的商品或将其用作融资的真实抵押品的机会，同时他们的资产在所有市场中保持流动性。除了阿联酋贸易的安全性和保密性外，它还确保了完全保险，验证，分销和隔离货物的安全性，并为美国以外的客户提供抵押品融资计划，以及由大型会计公司。作为贵金属的批发供应商，Foz不直接向公众销售贵金属。 为了符合要求，Foz通过世界各地的独立零售经销商提供其产品和服务，为他们的客户和他们自己的客户提供经过验证的贵金属交易和安全储存方式。地下矿物融资-为您的采矿作业融资，而不会给您的公司或企业造成财务负担。我们将根据技术报告43 101提供资金，并使用Geo-scan进行第三方验证。 这是一个独特的计划，其中每个项目都有自己的需求，并且有自己的要求。在迪拜开展业务的优势:*免税制度，即不征收个人和法律实体的所得税;*安全可靠的管理;*世界级金融中心;·提供训练有素的人力资本，拥有丰富的专业经验，来自世界各地;*资本汇回没有限制;·无股权要求;·-与其他离岸司法管辖区相比，成立成本更低。我们的市场是迪拜,美国和欧洲(比利时,伦敦,德国和瑞士). 我们很高兴地宣布，除了Covid-19疫情的两年外，我们每年都有20%的稳定增长。 我们很高兴地宣布，我们已经恢复了正常的业务。我们认为自己在这个小世界中取得了成功，因为我们不是一家大公司，目前我们没有计划进一步扩张，而是计划在2022年初推出的新财务计划的帮助下每一年。为了避免任何法律问题，我们特别确保所有新客户或供应商遵守现有的KYC和AML要求。是的，我们从事彩色钻石。 当有投资钻石的愿望时，这是最好的选择。 在过去10年中，彩色宝石的购买和储存量增加了350％至400％，因此每年的盈利能力从35％到40％不等。给我一个比这更好的投资。 我们将继续投资有色宝石，并希望我们能够在这个市场上成长。如今，关注环境问题并对尊重人权感兴趣的年轻一代更喜欢完全避开从深处提取的宝石，并对合成制造的钻石表现出兴趣。 您是否认为这种趋势会对天然钻石的业务产生负面影响？ 请分享您的意见。是的，这一趋势已经对与天然钻石相关的业务产生了影响。 许多传统的钻石经销商说实验室合成的钻石没有价值，但不幸的是事实并非如此，因为实验室合成钻石的转售价值与天然钻石相同，但零售商不会告诉你，一旦你带着结婚戒指离开商店，戒指的转售价值是30%，所以损失是70%。我们谈论的是天然钻石，从投资的角度来看，这并不是转售的好投资。但如果你考虑到只有一种稀有或真正特殊的石头才能以利润转售，那么无论你在零售中购买什么，即天然钻石或在实验室中种植，这都是一个糟糕的投资。现在，当您在零售购买实验室合成钻石时，您将支付比天然钻石少40％的费用。这就是为什么实验室合成的钻石在这个市场上证明了自己。 我们相信这个市场将继续增长。实验室合成钻石是市场上一种相对较新的商品，需要更多的时间才能看到它将如何发展，就像过去使用天然钻石一样。因此，从零售贸易的角度来看，实验室合成的钻石是一种活跃的商品，对天然钻石产生了影响。Foz在零售市场不起作用,我们卖给投资市场.