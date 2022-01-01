Anglo American Platinum 对南非的氢能进行重大经济投资

公司发言人表示，Anglo American Platinum继续对南非的氢进行大量经济投资。铂族金属 (PGM) 矿业公司外部沟通主管 Nomonde Ndwalaza 在接受 Rough&Polished 的 Mathew Nyaungwa 独家采访时表示，他们正在对这个问题采取差异化的方法。她说，他们一直在投资并与其他人合作，在南非创建氢谷，并投资于可再生能源和技术开发，例如氢动力矿车。同时，Ndwalaza 表示，在 2022 年上半年，Anglo American Platinum公布的 PGM 篮子价格稳定为 2,671 美元/盎司，这是有记录以来的第二高价格，这得益于强劲的 PGM 基本面。她表示，他们继续面临PGM 价格的压力，但他们的持股质量表明该公司拥有多元化的金属篮子和稳固的金属篮子价格。下面是这次采访的摘录。我们 2022 年精炼金属产量的目标是 370万至390万盎司PGM金属。 我们计划销售 370-390万盎司 PGM。 我们的金属精矿生产计划是390 万至430万盎司PGM金属，我们预计每盎司铂族金属的成本将达到 1.4万至 1.5万兰特，基于每桶约 100 美元的油价。 所有计划均在电源不中断的情况下计算。2022 年上半年，我们在很大程度上缓解了与 新冠疫情相关的生产挑战，减少了全球供应链中断，提高了供电可靠性，并解决了一系列社会和地缘政治问题，以提供更强劲的财务业绩，同时考虑到创纪录的业绩2021年上半年，我们加工销售了2020年Anglo Converter Plant （ACP）转炉车间改造过程中积累的大部分库存。我们今年上半年的业绩代表了更加标准化的销量水平，因此也体现了 EBITDA。供应链继续影响我们，不合格材料的供应将波罗湾冶炼厂的重建推迟了两个月，迫使我们重新考虑我们的计划。 虽然令人失望，但这只是精炼金属生产的暂时延迟，而且问题更多地与交货时间有关，而不是产量损失。PGM金属篮子的稳定价格为 2671 美元/盎司，由于PGM金属基本面强劲，这是有记录以来的第二高价格。 我们继续面临PGM金属价格的压力，但我们持股的质量意味着我们拥有多元化的金属篮子和稳固的固体金属篮子价格。在PGM金属市场中，由于汽车行业对铂金的需求显着增加，预计铂金供过于求将逐渐转为短缺，因为一些铂金取代了汽油催化剂中的钯金。出于相反的原因，很可能会出现钯金过剩，尽管这在某种程度上取决于汽车行业的情况。铑过量两年后应该会出现铑缺乏。从长远来看，我们对氢经济发展势头感到鼓舞：随着越来越多的国家宣布与氢相关的战略，对更广泛的氢基础设施和更环保的生产进行了更多的投资。将使我们看到氢气生产和储存以及移动性等新领域对PGM金属的需求不断增长。我们相信，采矿业可以在应对创造一个碳限制世界的环境挑战方面发挥作用，同时继续满足对其产品不断增长的需求。南非是世界上最大的铂族金属生产国，也是大多数已知PGM金属资源的所在地。我们开采的金属为经济发展提供了充足的机会，包括创造就业机会和PGM金属行业的发展，并为南非的脱碳目标做出贡献。我们努力将我们现有的竞争优势转化为真正的经济活动。我们通过投资和合作在南非创建氢谷、投资可再生能源和技术开发（例如目前在 Mogalakwena 矿山使用的氢动力采矿卡车），在这一领域开展了大量工作。我们将继续大力投资氢经济，并采取差异化的方法。 这种方法并非氢气独有，适用于所有市场开发活动。 今天的市场发展主要集中在三个主题：1) 向绿色能源过渡的PGM金属，2) 日常生活中的PGM金属 3) 创造财富/重要奢侈品和投资的PGM金属：- 投资研发以创建新项目，这些项目有可能转化为商业上可行的技术和企业。- 通过我们的投资以及 AP Ventures 专注于 PGM金属的风险投资基金来建立增长资本。- 吸引更多的投资伙伴。- 通过利用我们的网络和专业知识加速采用相关技术和产品，确保商业合作。氢在实现低碳未来方面发挥着重要且广泛的系统性作用，包括在交通运输部门、热能生产、能源、工业过程中以及作为能源载体和储存的使用，这将允许开发基于可再生能源的发电系统。要生产“绿色”氢气，就必须使用可再生能源。 因此，我们的重点不仅在于方程式中的氢部分，还在于对可再生能源的投资，这将使我们能够生产清洁的氢。3 月，Anglo American集团宣布与 EDF Renewables 建立合作伙伴关系，共同在南非开发区域性可再生能源生态系统，以确保到 2030 年我们的企业能够全天候不间断地获得可再生能源供应。 该倡议建立在南非巨大的天然可再生能源潜力之上，将需要在其领土内外建设太阳能和风电场网络，以及抽水蓄能系统。我们仍然是 AP Ventures 的主要投资者，这是一家专注于 PGM金属的基金，其现有投资组合主要专注于绿色氢经济。此外，我们不仅专注于氢，我们还投资于其他技术开发，例如通过 Lion Battery Technologies 致力于在电池中需要 PGM金属的应用。Anglo American Platinum 的战略重点之一是成为 ESG（environment, social and governance、环境、社会和治理问题）领域的领导者。 为实现这一目标，我们的战略是通过以下方式全面实施可持续采矿计划的三大支柱：- 建立对公司作为企业领导者的信任，以及确保道德价值链和增加对我们合作的社区的责任；- 通过改善当地人口的健康、提高教育质量、就业和其他机会确保当地人口的繁荣；- 通过无水、碳中和的矿山和积极的生物多样性成果来维持健康的环境。例如，我们的 nuGen™ 项目专注于由Anglo American集团与各种第三方合作伙伴合作开发的综合绿色氢气生产、加氢和运输系统。今年，nuGen™ 推出了其试点计划，这是世界上最大的氢动力超一流运输卡车，能够在林波波省 Mogalakwena 矿的真实矿山条件下满载（510 吨 = 290 吨有效载荷 + 220 吨空载）运行. 试用后，Anglo American集团计划将这项技术逐步引入我们全球约 400 辆卡车的车队。由于我们的卡车占我们工厂柴油排放量的 80%，这项技术将为我们实现碳中和的承诺做出重大贡献。除了减少温室气体排放的好处外，我们设施的氢卡车综合体还可以作为南非及其他地区新兴氢经济的地方和区域中心。此外，我们国家的自然资源，特别是能源和水的价值和稀缺性也应该得到承认。 我们对保护环境的承诺不止于此，还包括遵守环境法律、我们应对气候变化、能源、水和空气使用的方法，包括负责任的土地管理和停产。作为氢谷计划的一部分，我们专注于超越我们设施的脱碳计划，我们专注于为交通创造清洁能源解决方案，例如该国首个氢能货运走廊，以及氢和燃料电池的使用适用于工业和室内应用。员工的安全、健康和福祉是我们的核心价值观。我们强有力的健康和安全战略是我们在整个运营过程中对传染性冠状病毒病 (Covid-19) 做出领先反应的核心，我们将继续致力于通过将工作场所伤害减少（并最终消除）为零来消除死亡，以及减轻任何不利的健康影响。我们致力于不断创造和灌输保护人们免受伤害、改善他们的健康和福祉的企业和行业文化。