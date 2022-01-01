Ellen Jonkeere：发起一项支持全球年轻设计师的新倡议

HRD Antwerp 首席执行官 Ellen Joncheere 在接受 Rough&Polished 专访时谈到了 HRD 设计奖的历史和新的第 18 季。请介绍一下 HRD Design Awards设计奖的历史。这是第18 届 HRD Design Awards设计奖。 比赛的起源可以追溯到 1984 年。 当时被称为“安特卫普高级委员会钻石奖”，为了在比利时推广钻石。从 2003 年起，比赛提升到了国际水平。 这是一个明智的决定，因为它突然给了我们一个更广阔的平台和建立国际联系的能力。比赛也成为最大的设计比赛。 超过 800 名参赛者参加了我们上赛季的比赛，而且这个数字还在不断增长。我们想为年轻设计师提供更多机会。 我们真的很想努力让那些还没有意识到竞争的设计师有机会进入更多的类别。评审团的组成将于 9 月 11 日在意大利维琴察市举行的 VINCENZAORO 珠宝展销会上公布。 我们有几个代表珠宝行业的知名品牌。我们在亚洲和欧洲当然有很好的声誉，但我们收到了来自超过 38 个国家的申请。 这一季我们真的很想欢迎更多来自美国和非洲的参赛作品。他们在竞争中的代表性不足，这就是为什么我们非常努力地吸引设计学校，包括当地的影响者以及我们的客户和合作伙伴，以吸引这些年轻和创新的设计师。这就是为什么传达这样一个信息如此重要的原因，即我们有一个绝佳的机会让年轻人创造一件珠宝，看到它变成现实，通过我们的社区向意大利和世界各地的珠宝行业领导者展示它。目前，已经有一千人注册，所以这已经是创纪录的一年。我们希望更加有信心，至少吸引 2500 名参与者。我们收到了来自南非、巴西、哥伦比亚、匈牙利的申请……我们很幸运拥有如此多元化的人群，我的目标是越来越多地扩展它。 珠宝设计通常与文化和价值观相关联。巴西设计师对世界的看法与亚洲设计师截然不同。 他们解释“和平”这样的话题的方式会产生/产生非常不同的结果，这就是我们主动性的力量。 世界是一个不拘一格的地方：设计师将他们的经验转化为个人的艺术视觉诠释。让您深入了解不同的文化，并将我们聚集在一起。 这有助于我们更好地了解彼此。 这是年轻珠宝设计师社区的真正力量。我们生活在一个创造力是常态的时代。 我们的年轻一代知道如何表达自己，他们喜欢创造。因此，我们看到许多不一定受过正规设计教育的年轻人开设了自己的工作室。 但珠宝设计是一项昂贵的业务。例如，初学者设计师几乎不可能使用钻石。 成本太高了，他们负担不起。 这就是为什么我要发起一项新计划来支持世界各地的年轻设计师。如果年轻人停止设计或不得不限制自己的创造力，这对我们的行业来说将是一个大错误。 我们行业的创新需要新鲜血液，所以我想迎接这一挑战并支持他们。 我认为我有责任支持这一点。除了您所看到的之外，最大的奖励是当您在其中一个类别中获胜时，您的设计如何变得栩栩如生。 这是您在意大利Vicenzaoro维琴察罗向业内最优秀的人展示您的创作。此外，我坚信创建一个全球社区，我们 HRD Antwerp安特卫普实验室将成为一个平台，支持这些年轻人建立自己的职业生涯和推广珠宝设计，就像我们在Vicenzaoro维琴察罗和世界各地所做的那样。可以改变你的整个生活。 显然，这是千载难逢的机会，您可以在该行业开展自己的业务或创建自己的品牌。您将在此活动中建立的联系以及您将收到的反馈是非常宝贵的。 它们至关重要，将帮助您在爱好的基础上建立事业。