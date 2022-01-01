评审
Galileo Resources伽利略资源公司在津巴布韦发现了一些可能含有镍的区域
Galileo Resources伽利略资源公司在津巴布韦布拉瓦约(Bulawayo) 金矿项目的两个许可证下进行航空地球物理调查后，确定了许多可能含有镍的区域。
今天
雅库特《Mir》矿床地下矿山建设项目将获得国家支持
9 月 6 日星期二，在第七届东方经济论坛期间，萨哈（雅库特）共和国领导人 Aisen Nikolaev 和 ALROSA 首席执行官 Sergey Ivanov 讨论了在《Mir》钻石矿床建造新地下矿井的计划，这是最大的钻石矿床之一。和世界上最著名的钻石矿床。
2022年9月9日
世界上最大的无瑕粉钻之一在迪拜钻石交易所隆重亮相
9 月 5 日，迪拜多商品中心 (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC) 的迪拜钻石交易所 (Dubai Diamond Exchange, DDE) 举办了世界上最大的无内部缺陷的亮粉色钻石之一——(Williamson Pink Star)威廉姆森粉红星矿之星的展示会。
2022年9月9日
De Beers从标准银行获得 40 亿兰特用于开发威尼斯矿
标准银行提供了 100 亿兰特的银团综合债务计划中的 40 亿兰特。 De Beers 需要它们将 Venetia 钻石矿从露天矿坑改造成地下矿井。
2022年9月9日
Andrey Grachev：《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司为与原住民的互动创造了新标准
在东部经济论坛 (东部经济论坛) 期间，《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司联邦和地区项目副总裁 Andrey Grachev 介绍了公司在支持原住民方面的经验
2022年9月9日
印度在古吉拉特邦开设首家国际贵金属交易所
印度首家位于古吉拉特邦的国际贵金属交易所于7月29日由印度总理纳伦德拉·莫迪 (Narendra Modi) 揭牌。该交易所在古吉拉特邦国际金融科技城(International Financial Services Centre, IFSC) 甘地讷格尔礼品城的国际金融服务中心 (Gujarat International Finance Tec-City or GIFT City)启动开幕。
2022年8月22日
Ellen Jonkeere：发起一项支持全球年轻设计师的新倡议
请介绍一下 HRD Design Awards设计奖的历史。
这是第18 届 HRD Design Awards设计奖。 比赛的起源可以追溯到 1984 年。 当时被称为“安特卫普高级委员会钻石奖”，为了在比利时推广钻石。
从 2003 年起，比赛提升到了国际水平。 这是一个明智的决定，因为它突然给了我们一个更广阔的平台和建立国际联系的能力。比赛也成为最大的设计比赛。 超过 800 名参赛者参加了我们上赛季的比赛，而且这个数字还在不断增长。
扩大比赛提名的目的是什么？
我们想为年轻设计师提供更多机会。 我们真的很想努力让那些还没有意识到竞争的设计师有机会进入更多的类别。
谁将成为评审团成员？
评审团的组成将于 9 月 11 日在意大利维琴察市举行的 VINCENZAORO 珠宝展销会上公布。 我们有几个代表珠宝行业的知名品牌。
有多少申请者以及哪些国家已经提交了他们的作品？
我们在亚洲和欧洲当然有很好的声誉，但我们收到了来自超过 38 个国家的申请。 这一季我们真的很想欢迎更多来自美国和非洲的参赛作品。他们在竞争中的代表性不足，这就是为什么我们非常努力地吸引设计学校，包括当地的影响者以及我们的客户和合作伙伴，以吸引这些年轻和创新的设计师。
这就是为什么传达这样一个信息如此重要的原因，即我们有一个绝佳的机会让年轻人创造一件珠宝，看到它变成现实，通过我们的社区向意大利和世界各地的珠宝行业领导者展示它。目前，已经有一千人注册，所以这已经是创纪录的一年。
我们希望更加有信心，至少吸引 2500 名参与者。
其中有来自独联体国家、非洲和拉丁美洲的设计师吗？
我们收到了来自南非、巴西、哥伦比亚、匈牙利的申请……我们很幸运拥有如此多元化的人群，我的目标是越来越多地扩展它。 珠宝设计通常与文化和价值观相关联。
巴西设计师对世界的看法与亚洲设计师截然不同。 他们解释“和平”这样的话题的方式会产生/产生非常不同的结果，这就是我们主动性的力量。 世界是一个不拘一格的地方：设计师将他们的经验转化为个人的艺术视觉诠释。让您深入了解不同的文化，并将我们聚集在一起。 这有助于我们更好地了解彼此。 这是年轻珠宝设计师社区的真正力量。
珠宝行业现在有多受欢迎？
我们生活在一个创造力是常态的时代。 我们的年轻一代知道如何表达自己，他们喜欢创造。因此，我们看到许多不一定受过正规设计教育的年轻人开设了自己的工作室。 但珠宝设计是一项昂贵的业务。
例如，初学者设计师几乎不可能使用钻石。 成本太高了，他们负担不起。 这就是为什么我要发起一项新计划来支持世界各地的年轻设计师。
如果年轻人停止设计或不得不限制自己的创造力，这对我们的行业来说将是一个大错误。 我们行业的创新需要新鲜血液，所以我想迎接这一挑战并支持他们。 我认为我有责任支持这一点。
哪些奖项等待着比赛的获胜者和决赛入围者？
除了您所看到的之外，最大的奖励是当您在其中一个类别中获胜时，您的设计如何变得栩栩如生。 这是您在意大利Vicenzaoro维琴察罗向业内最优秀的人展示您的创作。
此外，我坚信创建一个全球社区，我们 HRD Antwerp安特卫普实验室将成为一个平台，支持这些年轻人建立自己的职业生涯和推广珠宝设计，就像我们在Vicenzaoro维琴察罗和世界各地所做的那样。
年轻设计师的生活中，参与和赢得比赛的意义是什么？
可以改变你的整个生活。 显然，这是千载难逢的机会，您可以在该行业开展自己的业务或创建自己的品牌。您将在此活动中建立的联系以及您将收到的反馈是非常宝贵的。 它们至关重要，将帮助您在爱好的基础上建立事业。
Alex Shishlo 为Rough&Polished提供