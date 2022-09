Hari Krishna Exports 开辟了尚未开发的钻石珠宝市场

Ghanshyam Dholakia 出生在古吉拉特邦偏远村庄 Dudhala 的一个农民家庭。 父亲激励 Ghanshyam 和他的兄弟们追随他们的命运,这将他们带到了苏拉特市——一个充满机遇的世界!1970 年代初,年长的 Ghanshyam 兄弟搬到了苏拉特,开始从事钻石工作。 Ghanshyam 对继续学业没有兴趣,于 1989 年决定离开她,追随他哥哥们在钻石行业的脚步。 在接下来的 2 年里,他日以继夜地工作,掌握了钻石制造和贸易的复杂性。然后,在他们的哥哥 Savjibhai Dholakia 的带领下,他们于 1992 年创立了 Hari Krishna Exports。 从那以后,该公司一直发展,从 1992 年的 20,000 美元营业额开始,到 2022 年达到惊人的 15 亿美元。2005 年,Ghanshyam Dholakia 提出了在印度国内钻石珠宝市场推出其零售品牌 KISNA 的想法,该市场目前在印度拥有 3,300 多家店铺。目前,Hari Krishna Exports 与世界上所有主要的钻石开采公司都有联系,向全球 81 个国家出口成品钻石。 在过去的 30 年中,该公司已转型并适应不断变化的行业趋势,以保持竞争力。在 Rough&Polished 的独家采访中,Ghanshyam Dholakia 为公司的成就感到自豪,谈到了未来的计划、扩张和机会出现时的增长.....以下是采访的部分摘录:我们在钻石行业拥有超过 30 年的丰富传统,如今,在上帝的恩典下,Hari Krishna Exports 已成为印度领先的钻石制造商。我们的旅程开始时很谦虚低调。 我们于 1992 年在苏拉特创立了 Hari Krishna Exports,作为一家小型钻石切割和抛光企业。所有主要矿山都是 Hari Krishna Exports 原石钻石的官方供应商。2005 年,我们推出了 KISNA 品牌,该品牌是印度领先的珠宝零售商,因为我们深受客户的信任。我们的钻石出口到 80 多个国家,包括美国、欧洲、远东和澳大利亚的几家零售连锁店。公司通过责任珠宝业委员会 (RJC) 认证,18 年来获得宝石和珠宝出口促进委员会 (Responsible Jewellery Council, RJC) 颁发的 22 个奖项(Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).。 我们感谢 Hari Krishna Exports 公司家族多年来所取得的一切成就。无论是针对国际市场还是国内市场,经验和精度都是我们产品系列的基石。 Hari Krishna Exports 出售的每颗钻石都有内部«Faith»“信仰”分级证书和来自美国宝石学院(Gemological Institute of America, GIA)和国家宝石检测中心 (National Gemstone Testing Center, NGTC)等领先组织的第三方证书。凭借售后服务和客户友好的系统,我们 75% 的业务来自回头客。KISNA 是由 Hari Krishna 集团旗下的 H.K. Jewels 推出的旗舰钻石首饰品牌。 我们对细节、创新和高品质工艺的关注为我们赢得了许多奖项,从Brand of the Year Award年度品牌奖到年度 Paramparik 珠宝奖。开始时业绩不佳,该公司现在在全国 29 个州和 400 个城市拥有 3,500 多家实体店。KISNA 品牌在官方网站和实体店中展示了超过 2,000 种独特的钻石首饰设计。 通过我们强大的分销商和零售商网络,我们为赢得所有客户的心铺平了道路。我们为自己的远见感到自豪,但有时,正如您所说,由于地缘政治问题和环境限制,我们无法控制市场形势。在回答您的问题时,我会说我们在公开拍卖和二级市场上购买钻石。我们公司拥有忠实的客户群,我们向其出口高级珠宝,包括美国、加拿大、澳大利亚、阿联酋,还出口到法国、丹麦、瑞士、奥地利和许多其他国家。总体而言,我们在全球 80 多个国家开展业务,多年来,各地对我们的信任都在增长。我们非常渴望进入尚未开发的钻石珠宝市场,以释放其潜力并扩大我们的全球足迹。 如果我们有合适的机会,我们肯定会继续探索其他可能性。这是事实,传统上印度对黄金首饰的需求量很大。 但如果说黄金需求对钻石需求产生负面影响,那就错了。他们都有很大的市场和各自的客户。 千禧一代现在更喜欢钻石首饰而不是黄金首饰。 选择正在发生变化,尤其是在年轻一代中。我们利用社交媒体的力量通过所有平台和其他渠道大力推广产品来扩大我们的影响力。我们认为市场上对天然钻石和合成钻石的需求并存。在全球范围内,我们相信超过 80 亿的庞大人口足以让天然钻石和实验室培育钻石市场同时共存和发展。我想补充一点,HK公司家族是一个勤奋的团队。我坚信我们有能力继续发展并达到新的高度。