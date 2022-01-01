我们帮助客户进入充满未知挑战，未来充满机遇

Rajesh Shah从1985年加入Venus Jewel 以来，一直是该公司的合伙人，专注于业务开发和销售。他与他的堂兄 Anil 和弟弟 Hitesh 合作，不断改进 Venus 分级系统，为我们的客户提供的透明度已成为他的重点。
Rajesh 通过积极参与创建 Venus Jewel 公司的合理定价机制来解决这个问题，该机制通过 Venus 评分系统获得的结果。这些系统共同反映了Rajesh为Venus Jewel客户创造价值的承诺，以及公司对创新的承诺。他能够预见到明天的客户将与今天的客户有所不同，因此他不懈地寻找机会进行创新并与公司的客户及其客户保持联系。
在这次独家采访中，Rajesh Shah 谈到了他继续现代化并为公司未来做准备，以便他的客户不仅可以在今天而且在未来也可以有效地竞争。
以下是采访的部分摘录：
自从上次与您交谈，您能否概述一下 Venus Jewel 在过去 5-6 年中所做的现代化和变化？
不断更新是新常态，这就是为什么 Venus Jewel 在保持透明度、信任和道德的核心原则的同时提供许多«新»。为了扩大我们的全球市场，我们最近在博茨瓦纳开设了一家钻石制造工厂。
此外，我们还推出了几个新视频，一个针对消费者，另一个“外观和感觉” (Look & Feel)来了解钻石的外观。两者都帮助我们的客户比以往任何时候都更有信心从我们这里购买。
我们已经向我们的零售合作伙伴推荐了3-Diam 技术，更加互动的方式向最终消费者展示我们的钻石，让他们能够想象钻石在手上的样子。
允许零售商展示我们的整个产品系列，为最终消费者提供一系列选择。
除了将我们的工艺提升到卓越水平外，我们还更加重视大型优质单颗钻石。 我们目前还有 30 和 50 克拉及以上的钻石库存。
公司是否仍在使用Venus评分系统？ 既然如此多的其他人都“跳上最后一辆车”，那么您的 B2B（企业对企业）在线钻石业务如何？
是的，Venus Grading System® (VGS®) 因其提供的信息量和透明度而对我们的客户有益。VGS® 帮助买家了解他们即将购买的钻石的许多细节，帮助他们做出购买决定。每颗钻石有超过20个评分参数，其粒度低至400个子参数，为我们的买家提供了无与伦比的信心。
《蝴蝶结效应》(Bow-Tie effect)、碎冰效应(Crushed-ice effect)和照明特性等新评价参数的引入，将 VGS® 提升到了一个新的水平。VGS® 是我们在 1997 年成为第一家在互联网上销售裸钻的公司的主要催化剂。从那时起，客户对我们以及在线业务的信任度不断提高。
近期，钻石原石和成品钻价格出现波动。 特别是由于地缘政治局势给印度钻石制造业造成了困难的气氛。 Venus Jewel如何应对困难时期？
是的，供需正变得越来越不稳定。 我们密切关注全球市场的发展情况。我们相信，对天然钻石的热爱并没有消失，并且在几个世纪以来不断变化的消费者偏好中幸存下来。当然，不断满足消费者的期望并不是一件容易的事，但它始终激励着我们每天都在进步。
钻石制造企业只考虑原石钻石的短缺和寻找原石供应商的问题。 除了主要钻石矿商的定期供应外，Venus从哪里获得所需的钻石？
原石钻石供应商逐渐变得更加透明和开放，这对行业有利。许多过去通常闭门出售的宝石现在可以通过招标和拍卖获得，我们越来越多地参与并取得成功。
疫情对中国等主要消费市场造成了相当严重的破坏。最近，有报道称全球消费市场出现低迷，美国除外。这只是暂时的吗？ 您对目前的情况有何看法？
在疫情期间，不仅钻石行业的销售额下降，整个奢侈品领域的销售额也下降。
然而，由于我们的客户已经习惯了我们的用户网站 www.venusjewel.com 并且能够轻松购买钻石，我们能够迅速摆脱这种情况。6月和7月的活动趋于减少，但随着假期和婚礼旺季的临近，我们认为市场已经开始回暖并恢复正常。转折点可能是国际印度珠宝展(International India Jewellery Show, IIJS) 。
实验室合成钻石 (LGD) 行业正在迅速扩张，尤其是在美国，印度钻石的最大市场。这是否值得关注，尤其是小钻石和《米粒》钻似乎在价格竞争力方面受到了LGD的影响？
今天，消费者比以往任何时候都更了解实验室合成的钻石，这很可能成为时尚珠宝领域的主要组成部分。虽然动态正在发生变化，但在购买天然钻石时，消费者的看法确实有所不同。
消费者发现天然钻石更真实、更浪漫，并且让他们感到特别的感觉。消费者将它们视为带有承诺和礼物的东西，具有永恒的价值，并且还看到不会流行和过时且不是时尚的东西。消费者更喜欢更有意义和真实的东西。
Aruna Gaitonde，Rough&Polished 亚洲部主编
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