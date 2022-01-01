我们帮助客户进入充满未知挑战，未来充满机遇

诺里尔斯克镍业Nornickel 公司公布2022年上半年 IFRS 合并财务业绩 诺里尔斯克镍业《Norilsk Nickel》集团公司是全球最大的钯和高品位镍生产商以及铂和铜的主要生产商，根据 IFRS 公布2022年上半年的综合财务业绩。





GIA 将于 2023 年年中在迪拜商品交易中心开设实验室 迪拜商品交易中心 (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC) 宣布，美国宝石学院 (Gemological Institute of America, GIA) 正在为其位于 DMCC 城市大厦(Uptown Tower)的新宝石实验室租赁空间。GIA 是宝石和珠宝知识、标准和教育的主要来源。

GIA 推出钻石来源验证服务 自 7 月初以来，领先的钻石制造商已开始使用美国宝石学院 (Gemological Institute of America, GIA)的服务来验证钻石的原产地。

诺里尔斯克镍公司Norilsk Nickel公布 2022年半年的 生产活动结果 诺里尔斯克镍公司Norilsk Nickel是最大的钯和高品位镍生产商，也是铂和铜的主要生产商，宣布了 2022 年第二季度和上半年的初步生产结果以及 2022 年的生产预测。