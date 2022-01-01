日内瓦钻石交易所总裁 Antonio Cecere 警告通胀上升和消费者购买力下降

Antonio Cecere 是 Cecere Group 的董事总经理，该集团在钻石和奢侈品领域开展业务，其中包括 Cecere Monaco，一家专注于钻石的高度专业化的另类投资公司，以及时尚珠宝品牌 Regina Monte Carlo、专注于日常医疗化妆品的 Cecere Laboratories 品牌和生物制药制造商 Helix Pharma。除了商业，Antonio Cecere 还从事许多其它活动，包括担任讲师和发表公开演讲，以及担任摩纳哥钻石交易所（Monaco Diamond Exchange）的创始人和副总裁——这是一个注册的非盈利协会在摩纳哥公国，致力于执行金伯利进程证书制度(Kimberley Process Certification Scheme)；日内瓦钻石交易所主席(Geneva Diamond Exchange)，这是一个在瑞士联邦注册的非营利性协会，负责执行国际贸易规则；并且还是钻石标准组织的主席Diamonds Standards Organization ，该组织是瑞士非政府组织，倡导专业人士并保证向客户提供符合道德的钻石供应。Cecere 经常在米兰比可卡大学等大学以及 The Wealth Forums 和 WealthPro Russia 等经济论坛上发表演讲。 Chechere 是摩纳哥国际大学 (INSEEC) 的教授。2016 年，Antonio Cecere 获得了摩纳哥公国国际警察协会颁发的荣誉文凭，以表彰他对道德钻石贸易的贡献。Antonio Cecere 曾在Swarovski, Montblanc, Burberry, Bally и Babette Wasserman担任高级管理职位。他擅长与销售相关的事务，在钻石、奢侈品、珠宝和手表方面拥有经验，并在北美、欧洲、中东、亚洲、中国和日本等国际市场取得商业成功。2013 年在Swarovski，Chechere 制定战略并领导团队，创造了施华洛世奇集团自 1895 年以来最快的收购周转率；2008年在Montblanc，Chechere负责品牌重新定位，并被Richemont集团第二大公司Montblanc授予，以表彰他对业务发展的贡献。2006 年，英国女王殿下授予 Antonio Cecere 英国女王出口奖，此前该奖项连续四年获得 Babette Wasserman Jewellery珠宝品牌的提名，以表彰其为行业提供的服务，特别是珠宝出口方面的服务。2000 年，Antonio Cecere 致力于Bally的零售，以及Texas Pacific Group 收购...在 Rough&Polished 的独家专访中，您可以阅读 Antonio Cecere 关于全球钻石行业现状的坦率陈述，不带任何偏见。以下是采访的部分摘录：钻石行业正在经历前所未有的形势，今天对政治、经济、社会和技术形势的分析也许是监测所有变量和解释激励措施的最全面的工具。从政治上看，俄乌危机不可避免地影响了世界经济； 对通货膨胀的影响并不像实施制裁时所假设的那样仅限于该地区，而是迅速蔓延到世界各地的市场。银行无法进行交易和公司无法进行贸易是去全球化进程的第一步。 级联效应——从能源到商品——通过供应链传播，导致整个行业进行重组。钻石贸易受到几个关键因素的影响：俄罗斯是钻石的主要生产国，因此钻石产量稳步下降；美元走强对不使用美元国家的交易者的利润产生负面影响，比如欧洲； 黄金价格上涨增加了珠宝生产的成本，并降低了消费者对珠宝的可获得性；飙升的通货膨胀降低了消费者的购买力，缺乏流动性降低了可支配收入。今年，在低利率贷款增加的支撑下，美国消费市场呈现出明显的增长迹象，这导致全球珠宝销售在经历了两年的大流行后有所增长。与此同时，同一时期较低的成品钻产量导致成品钻价格上涨，尤其是较小的成品钻。现在我们可能正在进入一个不同的场景，首先是中国最近因一波新的 Covid-19 病毒的传播而导致的封锁，这再次导致中国珠宝市场停滞不前。由于能源和大宗商品危机，现在生活成本势必会上升，利率可能会上升，随着通胀持续上升，这将影响消费者的流动性。所有这些激励措施都可能损害未来几个月的销售，珠宝消费市场可能会萎缩。在过去的二十年里，钻石的道德供应已成为具有社会责任感的消费者的特权。消费者越来越意识到道德足迹，并要求零售商在商店购买珠宝时对其进行验证。然而，今天，我们面临与制裁有关的新困境； 通过中国销售、在印度切割和抛光的“俄罗斯原产”钻石存在漏洞，完全符合制裁规定可以合法进入美国。在俄罗斯开采的钻石需要经过大量加工，因为它们是在国外切割和抛光的，因此它们可以完全合法地出售。这让我们回到讨论金伯利进程(Kimberley Process Certification Scheme)证书制度的有效性，它在规范非洲钻石贸易和确保定义“无冲突”钻石方面的作用。印度的中长期战略是成为这一领域的主要参与者，就像他们成为最大的使用天然钻石切割和抛光钻石一样。合成实验室制造钻石和抛光钻石正在进入市场； 价格趋于稳定，使得该产品与从地球深处开采的天然钻石相比没有竞争力。在贝恩Bain & Co公司最新的年度报告中。 关于钻石行业，与天然钻石价格相比，它们的价格为 14%，这意味着与 2020 年价格为 20% 的价格相比，价值进一步下降。然而，价值下降主要影响质量较低的钻石，而质量较高的合成钻石的价格则较为稳定。疫情也可能影响了这一过程，但是，我仍然认为这些产品无法与天然钻石竞争，因为它们针对的是不是购买天然钻石的消费者——由于宝石的可用性或个人喜好。