Nornikel集团公司为“硫磺项目”培训专业人才

2022年7月18日 独家权



Nornikel集团公司企业大学已开始培训在“硫磺项目”设施工作的专家。 独特的设备需要特殊的知识和技能，因此为未来的员工制定了特殊的计划。





Nornikel集团公司在与员工的工作中使用最先进的培训方法



Nornikel集团公司大学职业培训组织部门负责人 Elena Gorshkova 说：“我们正在谈论诸如中和、氧化、原材料制备以及半成品和产品分配等专业的操作员，以及燃料库操作员。” “每位专家都在企业中接受单独培训，并由固定导师直接培训。 顾问们根据Nornikel集团公司大学专门开发的计划开展工作。它包括专家所需的所有能力、技能和知识，”Gorshkova 强调说。





目前，企业大学拥有 830 多个积极的培训计划，这些计划不断得到补充和更新。 公司正在招聘员工从事新项目，包括来自俄罗斯其他地区的项目。为了培养必要的专业人才，«Nornikel»集团公司企业大学引入了新的教育形式。



根据原则，目前正在更新针对地下矿工的培训计划。 在第一个模块中，在职培训通过 Nornikel集团公司科学院企业应用程序远程进行。然后，提供部分全职老师，其中使用模拟器和培训师，巩固所学知识，并将获得的知识直接在企业中巩固。 计划于 2022 年第三季度启动。





Nornikel集团公司企业大学的另一个方向是对员工进行安全工作培训。为了对劳动保护要求进行非凡的培训和测试知识，我们为当前的计划开发了一个额外的远程培训模块。 正在开展工作以开发三种类型的新计划。第一类专门针对劳动保护的一般性问题和劳动保护管理体系的运作，第二类涉及在暴露于已识别的有害因素和危险源时的安全方法和工作方法培训，第三类是安全方法培训和增加危险的工作方法。此外，还将额外开发“受害者提供急救”培训模块。 这是一个八小时的课程，不仅包括理论课程，还包括实践课程，在特殊的模拟器综合体上为受害者开发急救技能。



公司信息



Nornikel公司是一家多元化的采矿和冶金公司，是全球最大的钯和高品位镍生产商，也是全球领先的铂、钴、铜和铑生产商。 公司还生产银、金、铱、钌、硒、碲、硫等产品。





Nornikel集团公司的生产部门位于俄罗斯的诺里尔斯克工业区、科拉半岛和外贝加尔湖地区以及芬兰。





在俄罗斯，公司股票获准在莫斯科和圣彼得堡证券交易所交易，美国存托凭证获准在圣彼得堡证券交易所交易。

Nornikel集团公司全力支持联合国 2030 年可持续发展议程和联合国可持续发展目标。对于公司而言，坚持可持续发展和企业社会责任原则是有效开展运营和业务发展的重要组成部分。Nornikel集团公司不断改进其在环境保护、人权保护、工业安全和劳动保护、环境影响评估、生物多样性保护等领域的活动。 2215 亿卢布——2021 年与可持续发展目标相关的项目的支出金额。







