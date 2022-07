真正钻石的未来比以往任何时候都更大

早在 1979 年,年轻的 Leibish Polnauer,当时是一名钻石切割师,前往伦敦,发现他工作的工厂已经关闭。但幸运的是,他找到了来自皇家公司 Garrard 的广告,该公司正在寻找 6 克拉梨形钻石的供应商,并打了一个永远改变他生活的电话。Garrard 在两周内需要 80 颗梨形钻石,Leibish Polnauer 表示他会提供,尽管他自己没有库存。 他信守了对 Garrard 的承诺,这充分说明了他的创业精神。正如他们所说,剩下的就是历史了。现在,大约四十年后,Leibish & Co 的创始人兼总裁 Leibish Polnauer 仍在经营他的业务,其目标是成为各种颜色、尺寸和价格范围的天然钻石的主要供应商。在这里,在接受 Rough&Polished 采访时,Leibish Polnauer 坦率地表达了他对天然钻石行业以及实验室合成行业的看法。目前的需求高于供应。天然彩色钻石的需求和销售额高于去年,Leibish 的销售额也有所上升。对粉红色和黄色钻石的需求非常高,所有粉红色宝石——尤其是来自 Argyle 矿的——都很稀有,而且需求和价格都非常高。 在黄色钻石中,棕黄色宝石,FLY、YX、FY 卖得很好。我们的 Design Your Own 计划需求量很大,我们的彩色钻石和宝石首饰在线销售额增长了 100%。高品质的“重要”IF 和 FL 净度钻石可加快销售速度,人们开始将其视为一项长期投资。实验室合成的钻石是该行业有史以来最大的骗局。 买家被诱使花费略低于天然钻石的价格,但最终得到的产品没有转售价值。由于我们只销售真正的天然钻石,我们的销售额正在增长。 实验室合成砖石不会以任何方式影响我们。实验室宝石的销售额占整个市场的比例不到 10%。 真钻的未来比以往任何时候都大。实验室合成钻石的销售利润率为 200%。 这鼓励零售商推广它们。 但几年后,这些宝石的新买家会回到商店,将它们换成最好的,他们会被告知他们的宝石一文不值。