评审
Nornikel集团公司为“硫磺项目”培训专业人才
«Nornikel»集团公司企业大学已开始培训在“硫磺项目”设施工作的专家。 独特的设备需要特殊的知识和技能，因此为未来的员工制定了特殊的计划。
2022年7月21日
Nornikel集团公司在 Ust-Avam 村建造了新住房
作为支持和发展原住民计划的一部分，Nornikel集团公司在 Ust-Avam 村建造了两座新房子。总共将在 Ust-Avam 和 Volochanka 的定居点建造 18 座类似的房屋，其中 6 座将于今年在 Volochanka 投入使用。 Norilsk Nickel 极地部门区域政策和企业项目副主任 Vyacheslav Shchukin 将新住宅的钥匙交给了 Olga Porbina 和 Boris Yelogir。
原住民支持和发展计划是Nornikel集团公司与俄罗斯联邦北方、西伯利亚和远东原住民协会、原住民区域协会之间互动与合作四方协议的一部分。克拉斯诺亚尔斯克边疆区北部，克拉斯诺亚尔斯克边疆区泰米尔原住民协会，为期五年。到2024年，公司将拨出总计22亿卢布用于40多项活动的实施。
2022年7月13日
Nornikel集团公司在« 2030 年挑战»大会上展示 ESG 旗舰项目
Nornikel集团公司代表参加了由俄罗斯经理人协会组织的“2030年挑战-地区可持续发展”会议。出席活动的有地区负责人、专家社区代表、俄罗斯和国际公司负责人——ESG 项目的领导者。专家们齐聚一堂，讨论在当前全球不稳定的情况下，如何保持可持续发展的优先事项，并在环境、社会、经济问题和公司治理方向之间找到平衡。讨论的中心内容还包括该地区环境和社会项目的成功案例、吸引投资者的计划以及各公司和地区当局之间的互动经验。
2022年7月12日
虽然对 ALROSA 实施了制裁，但是钻石的价格仍保持稳定
根据独立钻石行业分析师 Paul Zimnisky 的说法，最近几个月对 ALROSA 实施的制裁仅导致小尺寸和接近宝石级别的宝石表现优于其它类别。
2022年7月11日
2022年上半年中国钻石进口受疫情影响出现下滑
自3月以来，由于新冠疫情在国内的反复，各地政府不断加强防控措施，钻石零售市场和裸钻进口都受到较大冲击。
2022年7月7日
可持续，新机遇，构建培育钻石产业生态圈 — 首届中国国际培育钻石产业发展与创新大会盛大举行
2022年5月18、19日，由广东省商务厅、广州市商务局、中国国际贸易促进委员会广州市番禺区委员会、广东省交易控股集团指导，广州钻石交易中心（简称广钻中心）主办的第一届（2022年）中国国际培育钻石产业发展与创新大会（简称大会）盛大举行。
2022年5月27日
真正钻石的未来比以往任何时候都更大
Garrard 在两周内需要 80 颗梨形钻石，Leibish Polnauer 表示他会提供，尽管他自己没有库存。 他信守了对 Garrard 的承诺，这充分说明了他的创业精神。正如他们所说，剩下的就是历史了。
现在，大约四十年后，Leibish & Co 的创始人兼总裁 Leibish Polnauer 仍在经营他的业务，其目标是成为各种颜色、尺寸和价格范围的天然钻石的主要供应商。
在这里，在接受 Rough&Polished 采访时，Leibish Polnauer 坦率地表达了他对天然钻石行业以及实验室合成行业的看法。
贵公司目前对天然优质彩钻的需求情况如何？ 鉴于当前全球地缘政治形势，您认为天然钻石的需求是否仍像过去一样稳定？
目前的需求高于供应。
天然彩色钻石的需求和销售额高于去年，Leibish 的销售额也有所上升。
彩色钻和珠宝收藏越来越贵，美国市场的需求和价格情况如何？
对粉红色和黄色钻石的需求非常高，所有粉红色宝石——尤其是来自 Argyle 矿的——都很稀有，而且需求和价格都非常高。 在黄色钻石中，棕黄色宝石，FLY、YX、FY 卖得很好。
贵公司的企业形象以其独特性而闻名于世。 贵公司有什么新鲜事，尤其是在彩色钻石方面？
我们的 Design Your Own 计划需求量很大，我们的彩色钻石和宝石首饰在线销售额增长了 100%。
您认为当前对作为投资工具的高品质白色和彩色钻石的需求是什么？
高品质的“重要”IF 和 FL 净度钻石可加快销售速度，人们开始将其视为一项长期投资。
虽然实验室制造的彩色钻石属于不同类别的宝石，但它们会影响天然彩色钻石的销售和需求吗？
实验室合成的钻石是该行业有史以来最大的骗局。 买家被诱使花费略低于天然钻石的价格，但最终得到的产品没有转售价值。
由于我们只销售真正的天然钻石，我们的销售额正在增长。 实验室合成砖石不会以任何方式影响我们。
由于实验室合成钻石在 Z 世代（他们是未来的消费者）中很受欢迎，这将如何影响对天然钻石的需求？ 您认为天然开采钻石的未来如何？
实验室宝石的销售额占整个市场的比例不到 10%。 真钻的未来比以往任何时候都大。
许多制造商和零售商现在都在经营天然钻石和实验室合成钻石。 你认为它会在未来带来什么？
实验室合成钻石的销售利润率为 200%。 这鼓励零售商推广它们。 但几年后，这些宝石的新买家会回到商店，将它们换成最好的，他们会被告知他们的宝石一文不值。
Aruna Gaitonde，Rough&Polished 亚洲部 主编