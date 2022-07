博茨瓦纳在钻石勘探的财政激励方面处于领先地位

执行总经理James Campbell表示,博茨瓦纳作为世界领先的钻石生产商之一,博茨瓦纳继续为钻石勘探和开发提供法律确定性和经济激励。他说,没有其它非洲政府为钻石勘探公司提供足够的财政激励。初级钻石勘探公司主要在博茨瓦纳和南非开展业务。对津巴布韦的钻石勘探感兴趣。博茨瓦纳钻石公司的执行总经理还表示,公司计划从钻石勘探转向钻石生产。Campbell 表示,如果他们获得从 Gem Diamonds 收购 Ghaghoo 钻石矿的资金,他们将在南非和博茨瓦纳创建一个商业企业。以下是采访的节选。为钻石勘探和开发项目提供资金仍然是一个复杂的问题。 Botswana Diamonds 目前是南部非洲地区唯一一家经营初级钻石勘探和开发公司。Botswana Diamonds plc 公司成立时,African Diamonds公司的AK6(现为 Karowe矿)矿的一部分被出售给 Lucara Diamond Inc,而勘探资产仍留在Botswana以形成 Botswana Diamonds公司。公司董事会和管理层大股东,我们的许多股东都是以John Teeling博士为首的162集团的忠实支持者,股东通过该集团长期获得了可观的利润。例如,African Diamonds plc 的原始股东获得了 25 倍的投资回报。政府可以为勘探和开发提供法律确定性、简单性和财政激励。 在法律确定性和简单性方面,博茨瓦纳是非洲最杰出的领导者之一,在Fraser Institute研究所的年度调查中多年来一直位居该领域第一。很遗憾,没有一个非洲政府提供了像加拿大 Flow-Through Share流通股份计划这样的足够的财政激励措施,因此超过 95% 的钻石勘探和开发项目投资来自英国、加拿大或澳大利亚的金融市场。除了博茨瓦纳和南非,您认为还有哪些非洲国家非常有前途?我们认为津巴布韦是一个非常有前途的国家,但目前只有四家公司——ZCDC、ALROSA、Anjin 和 Rio Tinto Zimbabwe——获准在津巴布韦从事钻石勘探和开发领域的工作。我们有信心在南非建立一个商业上可行的业务,如果我们能从 Gem Diamonds Ltd 获得资金来收购 Ghaghu 钻石矿,这将适用于博茨瓦纳。在过去的几年中,即在 COVID 传播期间,我们已经能够部分地继续在南非的 Thorny River 项目上进行实地工作。但是,从企业角度来看,我们在博茨瓦纳一直非常活跃,即从 Petra Diamonds Ltd 收购 Sekaka Diamonds Pty Ltd; 与 Diamexstrat 和 Burgundy Diamond Mining 签订勘探项目股权转让协议; 从 Gem Diamonds Ltd 对 Ghaghu 矿的已到期有条件收购,以及最近有条件收购 Maibwe JV 增加的权益。您对成为钻石生产商有多乐观?博茨瓦纳钻石公司一直希望成为钻石生产商。Maibwe 合资企业拥有博茨瓦纳一些最有前景的钻石资产,位于博茨瓦纳卡拉哈里钻石勘探的《最后的疆域》。