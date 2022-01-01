博茨瓦纳在钻石勘探的财政激励方面处于领先地位

执行总经理James Campbell表示，博茨瓦纳作为世界领先的钻石生产商之一，博茨瓦纳继续为钻石勘探和开发提供法律确定性和经济激励。
他说，没有其它非洲政府为钻石勘探公司提供足够的财政激励。
初级钻石勘探公司主要在博茨瓦纳和南非开展业务。
对津巴布韦的钻石勘探感兴趣。
博茨瓦纳钻石公司的执行总经理还表示，公司计划从钻石勘探转向钻石生产。
Campbell 表示，如果他们获得从 Gem Diamonds 收购 Ghaghoo 钻石矿的资金，他们将在南非和博茨瓦纳创建一个商业企业。
以下是采访的节选。
钻石勘探的资金水平是多少？
为钻石勘探和开发项目提供资金仍然是一个复杂的问题。 Botswana Diamonds 目前是南部非洲地区唯一一家经营初级钻石勘探和开发公司。
您如何为在博茨瓦纳和南非的勘探活动筹集资金？
Botswana Diamonds plc 公司成立时，African Diamonds公司的AK6（现为 Karowe矿）矿的一部分被出售给 Lucara Diamond Inc，而勘探资产仍留在Botswana以形成 Botswana Diamonds公司。
公司董事会和管理层大股东，我们的许多股东都是以John Teeling博士为首的162集团的忠实支持者，股东通过该集团长期获得了可观的利润。
例如，African Diamonds plc 的原始股东获得了 25 倍的投资回报。
非洲政府如何鼓励钻石勘探？
政府可以为勘探和开发提供法律确定性、简单性和财政激励。 在法律确定性和简单性方面，博茨瓦纳是非洲最杰出的领导者之一，在Fraser Institute研究所的年度调查中多年来一直位居该领域第一。
很遗憾，没有一个非洲政府提供了像加拿大 Flow-Through Share流通股份计划这样的足够的财政激励措施，因此超过 95% 的钻石勘探和开发项目投资来自英国、加拿大或澳大利亚的金融市场。
除了博茨瓦纳和南非，您认为还有哪些非洲国家非常有前途？
我们认为津巴布韦是一个非常有前途的国家，但目前只有四家公司——ZCDC、ALROSA、Anjin 和 Rio Tinto Zimbabwe——获准在津巴布韦从事钻石勘探和开发领域的工作。
您对在南非建立商业上可行的业务有多大信心？
我们有信心在南非建立一个商业上可行的业务，如果我们能从 Gem Diamonds Ltd 获得资金来收购 Ghaghu 钻石矿，这将适用于博茨瓦纳。
您如何看待您现在更专注于南非项目的说法？
在过去的几年中，即在 COVID 传播期间，我们已经能够部分地继续在南非的 Thorny River 项目上进行实地工作。但是，从企业角度来看，我们在博茨瓦纳一直非常活跃，即从 Petra Diamonds Ltd 收购 Sekaka Diamonds Pty Ltd； 与 Diamexstrat 和 Burgundy Diamond Mining 签订勘探项目股权转让协议； 从 Gem Diamonds Ltd 对 Ghaghu 矿的已到期有条件收购，以及最近有条件收购 Maibwe JV 增加的权益。
您对成为钻石生产商有多乐观？
博茨瓦纳钻石公司一直希望成为钻石生产商。
博茨瓦纳钻石公司的子公司 Siseko Minerals 在与 BCL 博茨瓦纳的子公司进行了数年的谈判后，增加了其在 Maibwe 合资企业的股份。 这家钻石合资企业的独特之处是什么？
Maibwe 合资企业拥有博茨瓦纳一些最有前景的钻石资产，位于博茨瓦纳卡拉哈里钻石勘探的《最后的疆域》。
Matthew Nyaungua Rough&Polished 非洲部主编
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