现在写这个博客对我来说是相当困难的，因为多年来我在瑞士结识了许多亲密的朋友和联系人，更不用说最近与几家瑞士公司一起推出迪拜多种商品交易中心（DMCC）数字加密中心（CryptoCenter），瑞士Bitcoin Suisse AG也为这个中心的建立做出了贡献。这个中心是CryptoCenter的奠基石，我由衷地支持它的发展。 迪拜多种商品交易中心甚至还设了一座瑞士塔（Swiss Tower），这是一座40 层高的建筑，汇集了瑞士最好的商业公司和金融机构，除大型公司和机构外，迪拜和北酋长国的瑞士商业委员会也设在这里。然而，根据彭博社（Bloomberg）本周早些时候发表的一篇文章，瑞士国家经济事务秘书处呼吁矿业公司“对阿联酋黄金推行更严苛的政策”，我不得不对他们提出指责。撇开明显的侮辱不谈，我认为瑞士领导人应该问自己几个重要的道德问题。首先，政府鼓励矿业公司游说政治家，以推进他们需要解决的问题，这里是否符合公平性原则？难道这不是孤立阿联酋等主要贸易伙伴的一般做法吗？他们并没有试图通过合作来解决具体和合理的问题。这难道不是一种保护本国黄金开采业的手段吗？阿联酋对外经济活动国务部长塔尼·扎伊迪阁下在一份正式答复中说 ：“我们长期以来一直保持合作，遵守所有国际准则和最佳做法，包括打击洗钱和不道德黄金开采的行为。”我想提醒瑞士国家经济事务秘书处，DMCC 的实践原则要求其所有成员执行经合组织尽职调查指南，所有经认可的加工商都必须遵守迪拜良好交付和市场可交付品牌标准（Dubai Good Delivery и Market Deliverable Brand）。同样的，伦敦金银市场协会 (LBMA) 也通过《负责任黄金开采原则》确保其认可的精炼商遵循类似的强制性政策。此外，这里还要看看瑞士几个规模最大的矿业公司所扮演的角色，即臭名昭著的美泰乐科技 公司（Metalor Technologies SA）和贺利氏贵金属公司（ Argor Heraeus）。这两家公司目前正在被起诉，在正式法庭程序中作为被告出庭。他们在秘鲁造成了灾难性的人权和环境后果，还在刚果民主共和国内战期间资助叛乱势力，这些行为正在受到法庭的审查...然而，引用彭博社的同一篇文章，我们读到：“一些矿业公司，包括美泰乐科技，不接受来自迪拜的黄金，因为难以确定其来源。”通过这种方式孤立阿联酋，你不仅暗示它是唯一一个国家（不是加工企业或某种公司，而是一个主权国家！）通过非法方式让非洲黄金进入瑞士市场，而且明确表示，我们在这个行业遵循的经合组织尽职调查指南只是一纸空文。要么您同意经合组织尽职调查指南是应遵循的标准，在这种情况下，您必须接受来自认可精炼商的所有黄金，要么您根本不接受任何企业的任何黄金。由于瑞士是一个国际加工中心，很明显它将从这些损害阿联酋商业声誉的声明中受益。幸运的是，我们正式发布的关于透明度、监管以及反入侵者和走私者的政策受到了国际认可，而这意味着我们赢得了黄金交易中心的地位。为此，我们做出了额外的努力，与伦敦这样的主要中心竞争，后者的声誉在几个世纪以前就已经建立起来了。然而，今年早些时候，民间社会团体瞄准了 LBMA，他们对其“负责任的采购计划无助于减少侵犯人权行为和供应链中非法黄金的比例”表示担忧。尽管存在这些担忧，但瑞士并未要求作为其作为主要合作伙伴之一的英国进行任何额外的尽职调查。我想知道，如果瑞士国家经济事务秘书处建议矿业公司“针对英国黄金推行更严格的政策”，英国会作何反应？然而，最令我惊讶的是，像瑞士这样的国家选择了一种以民族认同为目标的方法。回顾这个国家的贸易历史，在道德上不仅仅是有瑕疵的，有时甚至是完全没有原则的，其中包括使用黄金储备向纳粹提供军事援助，尽管其在所有声明中表示中立。这个国家还在本国领土内为之前的独裁者和政治欺诈者非法获得的资金提供庇护，包括马科斯（菲律宾）、蒙博托（前扎伊尔）、阿巴查（尼日利亚）、杜瓦利埃（海地）和巴博（科特迪瓦），以及来自乌克兰、墨西哥、埃及、利比亚和马来西亚等国的许多其他人的资金。或许像瑞士这样的国家在败坏别国的声誉之前应该先想想自己的所作所为。即使瑞士把18亿从别国“盗取”的美元还回去，我也怀疑这种行为是否值得称赞。如果我们从历史的角度看待瑞士极度不道德的行为，那么人们会认为这个国家至少不应该如此猛烈地攻击其贸易伙伴，况且这个贸易伙伴的活动还受国际标准和法规的约束。然而，最令人反感的是秘书处强调其主要任务是保护黄金加工业免受非法进入市场的非洲黄金的侵害。鉴于瑞士商业银行在维持南非破坏性的种族隔离制度方面所发挥的作用，这种说法非常荒谬。引用《小牛日报》（Daily Maverick）的一篇题为《解密：种族隔离利润》（Declassified: Apartheid Profits）的文章：“种族隔离政权之所以能够坚持这么久，是因为它实际上从未被孤立过。一个由经济和外交盟友组成的国际网络在维持它的运转方面发挥了重要作用。在所有国际银行中，瑞士商业银行是种族隔离制度最重要和最长期的支持者之一。在种族隔离时代，他们不仅与南非做生意，而且还通过游说瑞士政府来捍卫政权。反过来，他们通过苏黎世黄金总汇（Zurich Gold Pool）大发不义之财，这个黄金总汇已成为种族隔离黄金销售的中心环节。是的，这段关系值得捍卫。南非以高利率借款，证实了其黄金偿付能力。这些黄金是通过剥削黑人工人开采出来的，他们的劳动报酬很低，而且他们糟糕的工作条件显然还有待提高——所有这些都是为了让一小群上层人士致富。”当然，我理解某些瑞士银行家或政客的不择手段或不道德行为并不是整个国家的特征，但我很高兴我还能看到理智。一个很好的例子是涉及前司法部长迈克尔劳伯的法庭案件。瑞士议会取消了他的豁免权以重启起诉调查，这标志着与国际足联重大调查相关的刑事起诉已经启动。同样，我希望国家经济事务秘书处负责发声明的人知道，如果试图以不道德的方式改变国际贸易的方向（特别是如果它包括服务、货物或货币的交换），其结果只能是在同样的法庭上面临同样的命运。我认为瑞士联邦总统盖伊·帕梅林即将访问阿联酋是一个很好的机会。 这会让他有机会亲眼看看黄金在从精炼厂到零售商的整个供应链中是如何被监控的。他还能够与我们充满活力的社区见面，这个社区以DMCC为基地，共有342家瑞士公司成员。此外，我还必须补充一点，最近 DMCC 在中美洲和南美洲的业务能取得显著进展，正是得益于我们与瑞士外交部的几位大使维持着良好的关系，得到了他们的帮助和支持，我们尤其要感谢瑞士驻古巴共和国和牙买加共和国特命全权大使马塞尔·斯图茨阁下。近年来，DMCC与瑞士的合作才刚刚起步。我的使命是在未来两年内将我们的瑞士社区发展到 1000 家公司。我现在期待与瑞士相关方面更详细地讨论我们的黄金交易。我还想谈谈更富有成效的合作，这应该符合我们两国和整个行业的利益。