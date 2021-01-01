戴比尔斯的GemFair计划惠及塞拉利昂160多名矿工

2018年，戴比尔斯在塞拉利昂科诺县启动了GemFair试点计划，覆盖14个钻石矿场，旨在为手工和小规模采矿（ASM）开采的符合道德标准的钻石进入市场提供安全通道。
GemFair项目经理鲁比·斯托克林-韦恩伯格（Ruby Stocklin-Weinberg）接受Rough&Polished通讯社记者马修·尼亚温古阿采访时表示，在该地区开展合作并注册参与该项目的成员数量已经达到了160个。
她提到，已有1049人参加了公司旨在培训钻石工人有关劳工标准和开展更安全、更环保工作实践的培训。
戴比尔斯表示，该公司只从以负责任和合法的方式开采、加工和运输的矿工及小企业主那里购买钻石。
以下是采访摘录
您能不能给我们详细介绍一下你们在GemFair框架内开展的活动？
GemFair 是我们在在塞拉利昂开展的试点项目。 GemFair 于 2018 年在塞拉利昂科诺县开始运营，拥有 14 个注册矿山...虽然 Covid-19 影响了我们在 2020 年接受新成员的能力，但我们现在正在积极邀请新成员加入，并期待这个数量进一步增长。我们也期待GemFair 在帮助手工和小规模采矿部门实现正规化以及改善其工作人员生活条件方面产生越来越大的影响。
2020 年，我们还很高兴与马诺河联盟 (Mano River Union, MRU) 和德国发展公司 (German Development Corporation, GIZ) 签署了一份谅解备忘录，旨在扩大我们的矿工和小企业主培训计划，并将其扩展到政府和民间社会成员中的培训师群体，为塞拉利昂、几内亚、利比里亚和科特迪瓦的相关人员提供独特的“培训师培训”计划。这种合作还将使我们能够在基本面和钻石估值方面建立区域能力。
COVID-19大流行对GemFair产生了何种程度的影响？
Covid-19在2020年对GemFair的运营产生了重大影响，严重影响了塞拉利昂的工作环境及全球钻石市场。此外，边境关闭和旅行限制意味着 GemFair 毛坯钻石的购买暂停了一段时间。尽管面临这些挑战，GemFair 继续与科诺的矿工及小企业主们合作，以确定 GemFair 如何在大流行期间积极支持当地居民。虽然 GemFair 的重点已在 2020 年转向社区支持，但我们还开发了新的按需培训计划，这一计划以我们现有的GemFair 数字平台和提供给会员的平板电脑为基础，适用于低带宽环境。因此，我们现在可以接触到数百名居住在偏远地区的人，而这些偏远地区是通过传统课堂教学方法难以接触到的。我们的团队还利用这段时间专注于完成计划并准备其他活动，例如提供技术支持，包括为钻石矿工提供进入机械化选矿厂的机会。
在大流行期间，戴比尔斯采取了哪些措施来支持参与该计划的矿工和小企业主？
自疫情爆发以来，GemFair 一直优先支持会员，这已成为该计划在 2020 年大部分时间里的工作重点。虽然塞拉利昂迄今基本上没有出现全球许多其他地区出现的 Covid-19 感染率，但从食品到钻石的全球供应链中断对当地从事手工采矿的人们产生了重大的经济影响。 2020 年初，GemFair 在大流行之后对钻石开采公司进行了需求评估，结果表明，由于边境关闭和作物歉收，粮食安全对于钻石开采商及其当地居民来说是一个非常现实的问题。作为回应，GemFair 制定了一项为期 10 个月的计划，将食品包裹运送到参与计划的矿山。 GemFair 总共向 1715 人（及其家人）运送了 4,700 个食品包裹。
除了运送杂货包裹外，我们还向当地医院捐赠了大量个人防护设备，以帮助保护身边的工作人员，其中包括数千个医用口罩和其他个人防护设备。我们还安装了五个便携式洗手站。最后，我们通过为卫生官员提供广播覆盖，与偏远地区的居民就 Covid-19 问题进行现场问答，帮助公众了解大流行病，并重新调整了 GemFair 数字解决方案的用途，将世界卫生组织（World Health Organisation）防治Covid-19的建议发送给参与我们计划的成员。
现在有多少家钻石矿业公司参与了该计划？
GemFair计划推出时包括14 个成员，到今天在塞拉利昂科诺县已拥有 160 多个注册成员。作为钻石矿工培训计划的一部分，我们对 1049 人进行了公平劳工标准和更安全、更环保的工作实践培训。我们还培训了 200 多名钻石矿工，让他们掌握应对生产现场事故和紧急情况所需的技能。我们的培训产品包括一对一的研讨会、虚拟课程和对每个矿山的标准指导。
未参加该计划的公司对GemFair表现出多大的兴趣？
GemFair 计划受到塞拉利昂科诺县矿工和小企业主的好评，我们也注意到钻石矿业公司对参与这个计划也表现出很高的兴趣，因此，我们在不断扩大我们的会员基础。这涉及与表示有兴趣参加 GemFair 的钻石矿工保持密切合作，首先评估他们是否满足计划的要求，并确保他们参与适当的系统开发流程，以及持续的培训和监控，这些都是参与GemFair计划必不可少的流程。在过去的 18 个月里，我们清楚地看到矿工的兴趣激增。如果起初我们的大多数参与者在我们的宣传活动中听说过我们，现在钻石开采公司会从其他人那里了解我们，并与我们的员工联系表示要参加这项计划。
在决定是否将一家钻石开采公司纳入参与者名单时，你们会考虑哪些因素？
GemFair 只会从以负责任和合法的方式开采、加工和运输的矿工和小企业那里购买钻石。要参加 GemFair，钻石矿工必须遵守 GemFair 制定的手工和小规模采矿保证计划（ASM Assurance Programme）。该计划基于与矿工和小企业部门供应相关的多项领先的良好实践标准，包括冲突地区或高风险地区的负责任的矿物供应链“尽职调查指南”（OECD Due Diligence Guidance）、戴比尔斯集团的“最佳实践原则”（Best Practice Principles），以及GemFair 独特的商业模式所特有的元素。
一旦获得该计划的批准，矿工将获得必要的培训和特殊设备（平板电脑、钻石鉴定工具包）和软件（GemFair 应用程序），确保他们希望出售给 GemFair 的任何产品都完全可追溯且合规。我们的员工还全年定期访问矿山，以监测工作条件、商业惯例和环境影响。我们还要求每 18 个月对 GemFair 管理系统进行一次第三方审核。
您为什么选择在没有钻石企业的西非而不是在南部非洲开展这个试点项目？
GemFair 旨在为私人矿工和小企业主提供一条通往钻石市场的安全途径，帮助手工和小规模钻石开采行业实现正规化，同时提高该行业的标准和生活条件。塞拉利昂被选为 GemFair 试点项目的地点，因为它拥有数量庞大的私人矿工和小企业主，并且有几个矿山已经参与了由钻石发展倡议 (DDI) 制定的 Maendeleo Diamond StandardsTM 计划，该计划也符合 GemFair ASM 标准，所以有一个初始的会员基础可以依赖。此外，2002年内战结束之后，塞拉利昂政府在帮助手工和小规模采矿正规化方面取得了重大进展，因此 GemFair 试点项目为展示该国的进步及其对私人矿工和小企业主领域产生的积极影响提供了一个平台。然而，试点的目标之一是创建可扩展的模型，以确保负责任和合乎道德地选择手工及小规模开采产品的供应商，因此我们非常希望 GemFair 的影响力能随着时间的推移惠及塞拉利昂以外的其他手工及小规模采矿社区。
您之前提到戴比尔斯开始将一些 GemFair 钻石集成到 Tracr 平台中，并根据钻石在整个价值链中的移动测试这个集成。 关于这个问题您有其他新消息分享吗？
GemFair 的专用数字解决方案与基于加密区块链技术的 Tracr 平台相结合，确保 GemFair 购买的钻石可以从它们的开采地点到整个价值链都可以被追踪到。 这种可追溯性是 GemFair ASM保证计划的标准部分。
马修·尼亚温古阿，Rough&Polished通讯社驻非洲分社主任编辑
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