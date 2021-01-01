梵克雅宝L’ECOLE珠宝艺术学院：我们的使命是普及珠宝文化

从今年5月19日起，法国逐步开始解除对包括博物馆在内的文化娱乐场所的隔离限制。
在经历过又一次的长期封锁后，世界著名的梵克雅宝 (Van Cleef & Arpels)高级珠宝艺术学院 (L'ECOLE des Arts Joailliers)成为率先开门营业的品牌之一。学院宣布将让·旺多姆主题珠宝展 (Jean Vendome, Jeweller-Artist. Artist Jeweler) 延期至2021 年 7 月 28 日。最初，该展览定于 2020 年底举行，但就在 L'ÉCOLE 学院 2020 年 10 月 8 日向这位传奇珠宝商工艺的崇拜者敞开大门之前，另一波 COVID-19席卷法国，所有机构都关闭了。法国居民如果先前曾在学院网站上注册，现在可以免费参观为这位20 世纪的珠宝大师开设的展览。此外，在疫情期间，L'ÉCOLE学院还在线开设了大量的珠宝艺术课程。
Rough & Polished 通讯社与梵克雅宝高级珠宝学院院长玛丽·瓦兰内特-德尔霍姆（Marie Vallanet-Delhom ）就学院如何度过新冠危机、开设的课程以及让·旺多姆主题珠宝展进行了交谈。
玛丽女士，L'ÉCOLE学院是如何度过新冠危机的？这对您本人来说有多困难？
当然，大家都过得很辛苦。这对每个人来说都是困难的时期，我们并没有停滞不前——学院专注于丰富和扩展在线内容。我们的学生和合作伙伴为我们提供了很多帮助。我们推出了几项在线计划，例如，我们创建了一种原始格式的直播在线对话，以前通常在巴黎的文化景点使用这样的方式，包括装饰艺术博物馆、国家历史博物馆和国立艺术史学院图书馆。我们还推出了让·旺多姆主题展览和“宝石-纸张-珠宝”（Rock-Paper-Jewels）儿童家庭艺术比赛的虚拟导览。
此外，在大流行期间，我们的老师们在家里拍摄了多部短片，课程涵盖各个学科——从法国皇冠上的珠宝到男士珠宝的历史，这些课程都在 Instagram 和 Facebook 发布。 此外，我们的老师还不断在我们的社交网络上发布关于特定珠宝的学习帖。
在培训方面，你们是否在隔离期间应用了新策略来吸引人们参与培训？
我们选择了不同的策略，专注于使我们的在线课程多样化。我们想让在线学习更轻松、更愉快，以便我们的学生和网站访问者可以在家中享受学习珠宝的过程。为此，我们创建了原创的、高质量的数字通信。
你们目前专注于哪种课程形式，线上还是线下？（就当下而言）
我们学校的面授实践课程一直是并将永远是我们学院的核心和灵魂。不要忘记我们的展览！现在，面授课程和让·旺多姆珠宝展已经对所有人开放，并且非常受欢迎。当然，这符合政府规定的防疫标准。我们还在继续开设新课程，因为我们学校的使命是普及珠宝文化，让尽可能多的人接触到它。
关于参加你们课程培训需要做的准备，任何一个有意愿或者是珠宝爱好者都可以参与吗？
是的，我们的课程适合对珠宝艺术感兴趣的任何人。除了求知欲外，没有其他要求！
你们是否会给完成培训计划的人颁发证书？
当然！我们在每门课程结束时都会举行认证仪式。我亲自签署这些证书！此外，我们还为每个学生提供一份清单，上面有关于所学科目的书籍、网站、博物馆和电影。
专业珠宝商是否对你们学院的课程感兴趣？
当然。尤其是我们提供珠宝制作历史课程，这些课程对专业珠宝商来说可能会很有趣和有用。他们选择这个特定的主题来增加他们对珠宝文化的了解，并为他们的创作和工作的其他方面提供想法和灵感。
您还推出了一种新的短期课程形式。它的优势是什么？长期课程和短期课程有什么区别？
L'ÉCOLE 提供专门针对三个主要领域——工艺、珠宝历史和宝石世界的专门课程。现有的长期课程是4小时的一次性课程，因此就个人时间而言，它们的时间更长，但它们不是循环进行的，可以自由选择。
我们最近推出了新的探索系列，其中包括每个周期的长短课程，学费很有吸引力。 例如，其中一门 4 小时的课程是“宝石之旅 ——从矿物到切割台”。它包括 4 节课，每节课 4 小时。
新的短期课程周期让人们有机会深入研究特定主题，例如艺术家的珠宝。它提供 5 节课，每节课 1.5 小时。它们在晚上 19:00 开始，专门为忙碌的工作人员提供在 L'ÉCOLE 学院学习的机会。
我们再回到让·旺多姆珠宝展上。请您介绍一下这个展览引人之处在哪。
让·旺多姆主题展是一次具有教育意义、主题性和引人入胜的旅程，会带您进入现代珠宝的创新者让·旺多姆的独特创意世界。他对矿物学和宝石学的独特创造性视角是无与伦比的。这次展览是一次难得的机会，可以看到让·旺多姆的杰作，每一件都是经过我们精心挑选的。我们还向所有客人赠送精美且内容丰富的展览目录，他们可以随身携带！
供参考：高级珠宝艺术学院 (L'ECOLE des Arts Joailliers) 于 2012 年由梵克雅宝 (Van Cleef & Arpels) 倡议创立。它通过一系列介绍性课程和讲座，以及在巴黎和香港（学院的两个永久地点）以及其他地区举办的展览和网络研讨会，为公众提供体验珠宝制作，了解宝石学和珠宝历史的机会。在巴黎，L'ÉCOLE学院位于旺多姆广场（Place Vendôme）——这里是珠宝精神发扬光大的地方，设在一座体现法国艺术传统的 18 世纪豪宅里。学校入口位于巴黎丹尼埃勒·卡萨诺瓦31 号（rue Danielle Casanova）。
L'ÉCOLE 还通过组织向公众开放的免费展览来帮助传播珠宝知识。通过与收藏家和当代艺术家的合作，这些展览为珠宝爱好者提供了一个可以看到非凡作品的难得机会。
现在学院邀请公众参观让·旺多姆展览。作为现代珠宝的先驱和狂热的矿物爱好者，他一生从未停止过创作，从 20世纪50年代的第一个珠宝系列到 2017 年的最新作品，他创造了令人难以置信的大胆作品，并热衷于某种“奇异之美”。让·旺多姆的真名是奥汗·图赫达李扬，他于 1950 年设计了他的第一个珠宝系列，也就是说珠宝行业的创意热潮持续了 67 年。
维克多莉娅·基里，Rough&Polished通讯社
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