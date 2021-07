潘多拉公司关于培育钻石的声明不会让天然钻石贬值

珠宝零售商潘多拉公司( Pandora) 最近宣布将不再购买天然钻石,转而使用实验室培育钻石。然而,钻石市场分析师保罗·吉姆尼斯基( Paul Zimnisky) 在接受Rough & Polished 通讯社记者马修·尼亚温古阿(Mathew Nyaungwa)独家专访时表示,钻石一直以来都只是潘多拉珠宝产品的一小部分。尽管该连锁店每年销售的廉价珠宝达8500万件,但其中只有 50000 件镶有钻石,在天然钻石市场上只占一小部分。吉姆尼斯基表示,大多数珠宝商表示,他们的买家仍然更喜欢天然宝石而不是合成宝石,并且不打算改变主意。他说,潘多拉宣布只销售人造钻石并不会造成天然钻石贬值。注意:保罗发布了一份详细的月度订阅钻石行业报告,名为《钻石市场状况》(State of the Diamond Market)。他还将在 6 月 9 日的南部非洲矿业和冶金学会钻石会议(Southern African Institute of Mining and Metallurgy Diamond Conference)和 7 月 19 日的美国珠宝商全国会议(America National Convention)上发表演讲,这两个会议今年都将在线上举行。我想大多数业内人士对此并不感到惊讶,因为大多数像潘多拉这样的饰品制造商很容易使用人造钻石,而现在,潘多拉只是选择了全部使用人造钻石。最有趣的是它是如何报道的以及它是如何被媒体报道的,即:世界上最大的一家珠宝公司不再销售天然钻石。然而,一直以来,钻石在潘多拉珠宝中只占很小的份额,我相信不到 1%,所以在某种程度上我认为这个消息会误导别人。但是世界上几乎所有的主流媒体都报道了这件事,这本身就是新闻。在我看来,这个话题很有趣。如果说有影响的话,也很难说最终的影响是什么。我再强调一遍,大部分珠宝厂商已经开始使用这种产品了,而且它更多地与珍贵的珠宝混合在一起使用,这是可以理解的。我的分析表明,大多数珠宝制造商表示他们的客户仍然希望购买天然宝石,并且不打算改变主意。一些中档珠宝商把人造钻石作为另一种商品提供。但我认为,这些公司中有许多人不愿积极推广人造钻石来代替天然钻石,因为这会导致收入下降,大多数人造钻石的价格通常比天然钻石低很多。我已经做了一些分析,目前合成钻石产生的零售利润的相对百分比更高,但我认为这只是暂时的,因为这种商品所创造的收入上限正趋于下降。所以这最终可能导致零售商收入上限的下降,特别是从长远来看,人造钻石的生产过程会不断完善并且这种产品对消费者来说已经不再是新事物。所以我认为在分析市场状况时应该考虑到这一点。我不认为潘多拉宣布出售人造钻石会造成天然钻石贬值。无论如何,在实际需求的推动下,近几个月天然钻石的价格仍然相当稳定。再强调一遍,我认为人们通常不会去潘多拉购买钻石,他们去那里是为了购买我所看到的护身符或其他饰品。通过潘多拉新推出的人造钻石系列可以看出,他们将这种产品当作更实惠的珠宝出售。所以我认为它对天然钻石造成的竞争会比一些人想象的要低。从数量上看,我认为人造钻石在全球钻石首饰市场上所占的份额只能以个位数来计算。所以,这个份额相对较小,但它正在显著增长,要知道,就在几年前,这个份额还是零。据我所知,消费者购买它们的主要是因为价格低得多。能够以比传统天然钻石便宜 75% 的价格购买钻石是一件新鲜事。我认为在未来的某个时候,我们会看到人造钻石的销量将超过天然钻石的销量。但我认为,当这个时期到来时,培育钻石的价格会更低,消费者对天然钻石和人造钻石的认知差距会更大。例如,立方氧化锆(CZ)、白蓝宝石、莫桑石、YAG-钇铝石榴石等仿钻石的销量多年来一直都比天然钻石高,但天然钻石行业的价值仍然达到了800亿美元,并且还在不断增长。所以它不一定是一个零和博弈。美国是人造钻石制造商瞄准的第一个消费市场,可能是因为它是全球最大的钻石首饰市场,占全球钻石消费市场的近50%。现在你可以看到人造钻石在世界各地都有销售。但是,我认为它们在某些市场上会比其他市场更受欢迎。例如,在印度,消费者对珠宝的看法可能略有不同,也许更多地将其视为一种价值储存手段,因此人造钻石在那里的销量可能不佳。但谁知道呢,看看在不同的市场和不同的文化中最终会出现什么样的情况会很有趣。我认为,产品的营销及在不同市场上被销售给消费者的方式是它能否取得成功的关键因素。在制造中心方面,我通常会关注所有人造钻石原石和成品钻石的制造商,以及全球供应,但现在进入这个行业的新公司太多,几乎不可能跟踪它们。目前,如果按顺序排列,中国、印度、美国和新加坡是最大的生产国。尽管出于多种原因,2020 年显然是艰难的一年,但现在人们已经恢复购买,并且这种状况几个月前就已经开始了。目前对钻石首饰的需求相当高,我认为中国大陆和美国是需求的主要驱动力。如果我们像预期的那样在今年下半年看到婚礼热潮,这种情况可能会继续下去。如果是这样,那么我相信人造钻石也会受益。从长远来看,我认为我们将继续看到人造产品的生产和销售增加,但是,我认为它的价格会继续走低。同样,我一直在密切关注这一点,发现主要驱动因素是较低的价格。我认为这主要是由于出现了以比传统天然钻石更低的价格购买钻石的新机会。但我认为新鲜感会过去的。其他人造宝石如红宝石和祖母绿已经上市很长时间了,人们仍然购买会它们,但实际上并没有围绕产品进行这样的炒作——我认为可以公平地说,它们被消费者认为是不同的商品,这清楚地反映在价格上。我认为与天然钻石行业中的钻石原产地或来源有关的举措是应对这些问题的唯一可能完整的答案。当消费者确切地知道他的钻石的来源时,他对是否是“冲突钻石”的担忧就会减轻。此外,对来源地的了解也让消费者相信他们的钻石实际上是真正的天然宝石。此外,还有其他好处,例如附加值问题使钻石更有趣,但也可以向消费者表明,通过购买公司的钻石,他们正在为钻石矿区所在社区的社会计划做出贡献,这些计划会给当地社区带来益处。我认为,与任何其他行业一样,天然钻石原石和成品钻石行业的参与者正在竭尽全力减少对环境的影响,并确保对展开工作的当地人民产生重大的积极社会影响。 明确来源会让消费者选择这些公司,也会让消费者光顾以合法小企业为生的小型独立矿工。我试图非常密切地跟踪供应数据,我很确定“冲突钻石”在全球毛坯钻石和抛光钻石的供应量中只占很小的比例——如果涉及到的话,也只是个位数。在我看来,政府制裁、消费者压力、非政府组织的工作、最大的钻石矿业公司的努力等等,导致近年来市场上出现“不道德”商品的数量很少。当然,我们希望市场上根本没有“冲突”产品,但你必须记住,这是一个非常全球化的行业,金伯利进程等举措部分依赖于地方政府来监管商品, 但后者存在腐败和分裂问题,这使得整个行业要摆脱所有的“冲突”商品变得非常困难。同样,由于我上面提到的原因,我认为毛坯钻石和抛光原产地倡议是解决这个问题的最佳方法。几乎所有用于制造磨具的金刚石都是合成生产的,多年来一直如此。用作磨料的天然钻石是副产品,因为宝石级钻石才会让钻石开采有利可图。这些成熟的合成钻石制造商中,有几家已经对其制造工艺进行了现代化改造,以获得更高质量的合成钻石,并作为珠宝级宝石出售。但是,总的来说,我想说的是,无论是作为研磨材料还是高科技设备,人造钻石在宝石和工业应用中有着不同的需求。