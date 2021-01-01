我们通过印度合作伙伴销售的永恒印记钻石数量远高于世界其他地区

萨钦·杰恩（ Sachin Jain ）曾就职于戴比尔斯（De Beers）印度分公司，从2010年开始担任零售主管。他于2014年接任永恒印记（Forevermark）总裁一职，目前是戴比尔斯印度分公司的董事总经理。 他的奉献精神、领导力和洞察力促成了品牌的惊人增长和扩张。永恒印记钻石（Forevermark Diamonds）是当今业内最值得信赖的品牌之一。作为戴比尔斯印度分公司的董事总经理，萨钦负责印度次大陆的永恒印记业务和中东海湾国家的其他业务。 他是珠宝行业中一位备受尊敬的参与者，正在帮助塑造钻石行业的未来。在他 20 年的职业生涯中，萨钦克服重重困难以取得成功的坚定决心、高尚的品德和永不枯竭的乐观精神帮助他得以在印度创建和推广一个全球品牌。在接受 Rough & Polished 通讯社采访时，萨钦·杰恩指出永恒印记品牌在印度还有进一步增长的巨大潜力。请向我们的读者介绍一下永恒印记品牌及其自 2011 年推出以来在印度的发展历程。 此外，请跟我们分享一下公司多年来采取的举措、实施的扩展计划和品牌实现的增长。永恒印记是戴比尔斯集团（De Beers Group）旗下的钻石品牌，在印度开展钻石业务已经超过10年时间了。该品牌于 2008 年推出，专注于亚洲市场，并于 2011 年在印度首次亮相。在过去的 10 年中，它取得了显着的增长，已经扩展到全印度62个市场。我们在最大的一线城市和二线及三线城市都有业务。我们在这些市场上与选定的官方零售商合作，他们与我们分享品牌的道德价值观。印度消费者可以从我们任何设有永恒印记品牌专区的合作商店那里购买永恒印记的珠宝。我们最近在班加罗尔、加尔各答、海得拉巴、昌迪加尔、卢迪亚纳、德里、诺伊达和古尔格拉姆开设了九家永恒印记独家精品店，根据广泛的市场调查和消费者反馈，市场对来自负责任来源的稀有钻石的需求不断增长。在这些商店中，顾客可以咨询他们想要购买的钻石的专家，了解钻石分级系统，选择克拉重量，甚至为他们的珠宝制定完美的切工。自印度钻石市场成立以来，我们已经看到了一些非常有趣的变化，我们不断创新和开发新概念，为不断变化的消费者创造新的设计和活动。 我们目前在印度拥有 270 家门店，并计划到 2021 年底与我们的零售合作伙伴一起扩张到 275 家门店。从全球角度看，印度也是一个重要的市场。我们目前在印度的 62 个市场设有办事处，共有约 270 家门店，并计划很快扩大规模。 我们还通过九家永恒印记独家精品店进行零售。我们为所有的合作伙伴提供全面支持，包括协助国家和地方营销、视觉营销、独家产品设计、销售培训和零售支持。每年，永恒印记都会对所有市场上的春/夏和秋/冬珠宝趋势进行研究。 根据得出的研究结果，我们在米兰的设计团队进一步将其中的设计和灵感概念化并加以推广。 这些趋势是我们零售合作伙伴销售每件珠宝的支柱。当顾客光顾我们在印度的任何一家合作商店时，他们都会从我们这里得到两个好处：一个是我们合作伙伴品牌基于流行趋势带来的优雅而复杂的设计和工艺，另外一个是永恒印记从负责任来源那里得到的钻石自然、稀有之美。至于珠宝消费者的喜好，不同市场上的表现不同。印度是一个幅员辽阔、文化非常丰富的国家。印度南部的女性喜欢传统的、复杂的珠宝，而印度北部的女性则偏爱大件珠宝。我们还看到年轻女性被非正式、有趣和实验性的经典优雅钻石首饰所吸引。今天，女性需要可以每天佩戴的多功能珠宝。考虑到这一点，我们最近推出了象征女性个性的 Forevermark ICON 系列。在该国发起的针对印度的营销活动在推广永恒印记品牌方面的效果如何？你们是否正在考虑推出更多的此类活动？永恒印记推出的所有以印度为目标的活动，都是在对市场和消费趋势进行广泛研究基础上推出的，因此能够非常成功地吸引我们的目标客户群。通过我们多年来的活动——通过电视、户外营销，以及消费者虚拟或直接参与，我们已经看到我们的消费者购买模式转向更情绪化的钻石购买，后者代表着他们关系和生活中更深层次的意义，无论这是为了纪念重大事件，还是庆祝取得的成就。我们在印度的营销策略非常注重地理导向和消费者导向，并且已经证明这种方式十分有效。 未来，我们将继续在印度为永恒印记探索令人兴奋和创新的营销策略。我们为印度定制的策略包括 Tribute Collection、Icon Collection、Traditional Setting 和 Circle of Trust。我们非常谨慎地选择我们的合作伙伴。 他们必须与我们拥有相同的品牌价值和相同的质量、精度及工艺标准。 一旦他们参与到这个过程中，我们就会成为我们所有官方零售商的真正的合作伙伴，并在业务的各个方面为他们提供帮助。 我们会共同努力，为我们的客户提供两全其美的服务。永恒印记钻石是世界上最美丽的天然钻石之一。戴比尔斯集团钻石学院（De Beers Group Institute of Diamonds）为永恒印记提供的评估流程能够为消费者提供关于钻石质量的无与伦比的保证。 该学院能够开展世界级的钻石鉴定过程，实验室分别设在印度苏拉特、英国梅登黑德和比利时安特卫普。该学院将 130 多年的经验与尖端技术相结合，确保其分级的每颗钻石都是天然的，未经二次精制，并按照严格的程序进行分级。只有在钻石通过每个阶段后，品牌才能确定钻石是否符合永恒印记的标准。通过这种验证，世界上只有不到 1% 的天然钻石有资格成为永恒印记钻石，然后在我们值得信赖的零售商处被出售。我们通过使用“黑匣子系统”确保此过程的完整性，如果钻石被分配到宝石学家的匿名盒子中，他们根据基于四个指标 (4C) 的标准公正地评估每颗钻石：颜色、净度、切工和克拉重量。尽管我们在最不可预测和不确定的 2020 年面临挑战，但我们将继续快速适应并引入新的方式来有效开展业务并与消费者互动。2021 年 1 月至 3 月，公司销售额同比增长 30%，主要是由于需求递延。 我们品牌相信今年的佛陀满月节假期将会带来良好和令人鼓舞的销售业绩，因为之前无法购买黄金和钻石的人们将打开钱包。印度、美国和中国是永恒印记品牌在全球的最大市场。 在印度，自其在该国推出以来，我们已经显示出稳步上升的趋势。 我们通过印度合作伙伴销售的永恒印记钻石数量远高于世界其他地区。那么我不得不说永恒印记是 Z 世代的完美品牌！ 每一颗永恒印记石都是天然的、美丽的、稀有的，最重要的是来自负责任的来源。 我们从大自然中获取东西，我们正在采取各种措施，为我们开展工作所在的当地社区带来十倍的回报。我们已经在处理这些问题。戴比尔斯宣布了未来十年的 12 个雄心勃勃的可持续发展目标，这些目标基于四大支柱：行业领先的道德实践；促进当地繁荣的伙伴关系；保护自然；加速提供平等机会。我们努力确保生产钻石的合作伙伴国家的员工实现性别平等。我们还致力于到 2030 年使我们的业务实现碳中和。我们最近将与联合国妇女署（UN Women）在性别平等和妇女赋权方面的全球合作伙伴关系再延长五年，并加入了新成立的“他为她” 性别团结运动（HeForShe）。