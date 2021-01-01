天然钻石和实验室培育钻石是不同的种类

沙什坎特·德·沙阿（Shashikant D Shah）拥有商务学位，曾经从事裸钻贸易，自2003年为Nakshatra和Asmi两个品牌开设了钻石首饰陈列室后就再也没有回头。沙什坎特2003年创建了DM Gems公司并出任公司总裁。2004年，这家公司成为吉米西斯文化钻石公司（吉米西斯集团，Gemesis Corp.）的分销商，开始涉足实验室培育钻石（LGD）业。目前，沙什坎特·沙阿担任实验室培育钻石和珠宝促进委员会（Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC）主席，致力于提高人们对实验室培育钻石的认识，并为行业内的商人提供保障和培训。接受Rough&Polished通讯社独家专访时，沙什坎特·沙阿详细介绍了印度实验室培育钻石行业、其业务运营、培育方法等。以下是采访摘录：事实上，印度宝石学院（(Gemological Institute of India, GII）2007年就与印度宝石和珠宝出口促进委员会（Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC）在孟买召开了一次研讨会。两家来自美国的LGD制造商阿波罗钻石公司（Apollo Diamond）和吉米西斯钻石公司（Gemesis Diamond）被邀请参会，他们分别就LGD对钻石采矿业来说是机遇还是挑战的问题发表了看法。两家公司回答了经销商提出的所有问题并补充说，大多数LGD可用于制造优质珠宝，而这些珠宝通常不太可能由天然钻石制成。这种积极的语气使我对LGD充满信心...但是，由于开采钻石的出口，尤其是在2004年至2007年之间，印度花了很多时间才做出了出色的成绩。今天，委员会拥有一个组织良好的机构。我们坚信，LGD贸易和行业在珠宝及奢侈品市场上具有优越的地位。其主要原因在于，时尚潮流瞬息万变，而我们佩戴珠宝的方式也在不断变化，现在有巨大的机会将珠宝与各种可穿戴小工具联系起来。2019年，我们组织了有史以来第一场LGD博览会（LGD Expo 2019），现在已经成为整个行业的成就！恢复工作后，我们已准备好采取行动。董事会将在短期内开会并确定议程和采取进一步行动。 毫无疑问，LGD行业参与者正在等待下一次LGD博览会的召开。两年前，只有大约50家公司从事LGD生产。但自从新冠疫情爆发后，LGD的生产活动得以大大地提高了。企业家的关键理念如下：1）支持贸易和经济发展；2）钻石开采几乎100%被停止了，许多企业家让他们技能熟练的工人继续工作，以管理其经济效益。经济现状和掌握熟练技能员工的待业情况促使数家天然钻石制造商转向生产实验室培育钻石。这项至关重要的创业措施是有目的的，让许多熟练工人在自我隔离期间得以生存。迄今为止，估计有超过2000家企业生产实验室培育钻石。2019-2020年，94%的实验室培育钻石都是从印度出口的。毫无疑问，每个制造商都会选择不同的尺寸，但一般情况下，他们会选择培育尺寸为2.7-3.2毫米，颜色为EF和GH的钻石。请给我们透露一些有关印度LGD切割和抛光业的信息。鉴于许多天然钻石制造商也已涉足LGD行业，是否有单独的工厂或者既有的天然钻石工厂同时在这两个行业内开展业务呢？实际上，切割和抛光天然钻石的中心并没有开始处理LGD，因为大型贸易机构和协会最初并不承认实验室培育钻石的地位，所有很少有人从事这种钻石的贸易，也不遵守道德标准。另外一个原因是，人们将实验室培育钻石与切割和抛光的天然钻石混合在一起并隐瞒事实，导致人们对LGD保持距离。另一方面，小企业继续依靠大公司供应钻石，以保持其业务运转。 这样不得不经常解雇工人。 现在，自我隔离制度迫使他们考虑其他选择，也开始参与LGD行业。 不过鲜有新企业只切割和抛光实验室培育钻石。当天然钻石企业决定应对LGD时，他们充分意识到了“混合问题”。如今，他们遵循严格的指导原则并管理透明的加工流程，因为即使像大型贸易组织一样，巴拉特钻石交易所（BDB）也只被允许遵守其严格的贸易法规。因此，人们从这个过程的开始阶段就对此给予了足够的重视。同时处理这两个事务的人员应具有明确的领域和部门。许多人为LGD设立了不同的部门。当美国联邦贸易委员会（Federal Trade Commission, FTC）发表意见时，培育钻石和珠宝促进委员会备受鼓舞。 后来，GJEPC和BDB就实验室培育钻石发表声明，我们以及我们在LGD业内的成员变得更加信心十足。 因此，委员会计划提高珠宝和奢侈品的类别。 我们即将举行董事会会议，将重点关注针对购物者的讲习班和其他活动，也会考虑千禧一代和Z世代的需求。对于LGD而言，可持续性不是问题，因为实验室培育钻石和珠宝促进委员会坚持以下三点：1）透明度；2）标准商业惯例；3）绿色交易。这三个规范已在整个钻石销售渠道中被采用。关于您的问题，实验室培育毛坯钻石和裸钻的出口会很快成为常态吗？实际上，印度已经在这样做！即使在第一次封城措施被取消后，他们仍在这样做。如您所知，LGD拥有自己的HS代码7104 90 10，因此这种清晰的代码为人们开辟了广阔的前景和可能性！实际上，我们尚未对会员资格问题采取任何行动！ 但是，今天LGDJPC在全球约有3.5万名会员。 委员会成员代表着全球35000多个LGD协会和实验室培育钻石的最终用户的利益，约有5000家参展商——他们为全球100多家LGD贸易和工业商家提供服务！这代表了LGD的全部范围，其中包括LGD培育商、钻石制造商、零售商、批发商、相关产品和服务、金、银、铂和其他用于珠宝的金属、相关设备、用于生产LGD和制作珠宝的技术工具。 也就是说，我们对LGD价值链或LGD管道中的所有成员开放！根据这些更广泛的标准，通过接受LGDJPC备忘录，LGD行业中的任何人都可以成为会员。实际上没有问题，相反，他们承认并接受LGD是时代的要求！ 不仅BDB，世界钻石交易所联合会（World Federation of Diamond Bourses, WFDB）的许多成员都同意在其站点上交易LGD。我们已经看到了LGD的巨大潜力，这是珠宝的巨大潜力，没有上限！疫情爆发之前，有人提议在德里组织一次LGD博览会。 因此，我们正再次检查这个地方。 我们正在研究政府的义务和法规，研究我们是否能够成功举办这次展览会！FTC指令以及单独的商品代码都帮忙解决了这个问题，并使LGD的处境更加轻松。 甚至在此之前，钻石矿业公司对LGD都没有问题。 他们实际上是在反对不适当的做法，例如不道德的贸易，以及隐瞒钻石混合行为。 总体而言，WFDB对其成员具有明确的规则，而BDB指南对于交易者而言已足够！天然钻石和实验室培育钻石是不同的类别。 甚至客户类别（最终消费者）也得到了很好的分类。 天然钻石来自地球深处，即使从长远来看，它们仍然保持其价值，而我们的LGD被归类为珠宝。 因此，您需要先了解两者都有自己的购买者类别，这一点很清楚。 那些相信天然钻石的人只会喜欢它们。LGD用于珠宝和奢侈品，其中客户满意度是关键，而客户最不关心LGD的转售价值。这个商品类别常被用来表达自己的地位和风格，以及最新的流行趋势，与当前趋势、时尚、品味和高级时装偏好息息相关。时尚就是坚持并匹配Pantone的年度色彩。功能珠宝和实用珠宝为LGD提供了一个开放空间，让LGD能够满足千禧一代和Z世代的需要，因为Next一代十分了解小工具，精通技术，可能对LGD珠宝感兴趣，而不是对天然钻石或黄金及铂金首饰感兴趣。