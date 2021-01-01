通过使奢侈品民主化，实验室培育钻石在全球获得了最广泛的消费者基础

ALTR Created Diamonds公司总裁、第三代钻石商、实验室培育钻石的先驱阿米什·沙赫（Amish Shah）从不惧怕挑战现状。阿米什（Amish）从小就有从事家庭钻石业务和制作珠宝首饰的经验，2001年加入了位于纽约的R＆R Grosbard Inc.，并将其发展成为一家实力雄厚的国际公司。十年后，阿米什接管了公司的管理岗位并将其与家族企业合并，在纽约成立了RA Riam Group Inc.，ALTR Created Diamonds是这家公司的子公司。 ALTR是唯一一家提供最终产品，制造出已知最纯净的IIa型钻石的垂直整合钻石公司。接受Rough&Polished通讯社采访时，阿米什·沙赫很有兴致地跟大家讲述了实验室培育钻石的过程。消费者的认可度推动了技术创新的发展。尽管这项技术最早可以追溯到1951年，但我们用了超过六十年的时间才将实验室生产的宝石级钻石推向市场。自2016年这种产品被介绍给消费者以来，宣传已成为使人们想要拥有它们的最强大的动力。 2018年7月之后，当美国联邦贸易委员会（Federal Trade Commission）裁定在地球表面培育的钻石与在地下开采的钻石都是钻石时，这种情况进一步加剧。该一裁决大大增强了消费者的信心，并消除了业内的所有怀疑。尽管贸易团体并不着急接受这种新方法，但消费者的需求却增长得十分迅速，今天的市场份额已超过20亿美元。现在的消费者已经对他们所消费的产品有所了解，并希望这种体验能够与他们的价值观相匹配。实验室培育钻石已经超越了消费者多年来对矿山钻石在供应链、运营条件、环境影响和可控价格模型方面怀疑。培育钻石使消费者可以选择重量更大、净度更高的钻石，选择可动态发展的价格模式，该模式随着规模化生产的发展逐渐显现出更多的优势。通过使奢侈品民主化，实验室培育钻石正在打开钻石行业有史以来最广泛的消费者基础人造钻石市场在过去的十年里一直难以与消费者建立联系，发展停滞不前，现在却朝着指数增长的方向发展。到2023年，人造钻石的市场份额预计将增长到50亿美元，未来十年将超过150亿美元。随着消费者意识和接受度的提高，“孪生钻石”（开采钻石和实验室培育钻石）之间的选择发生了明显的转变。大型的首饰制造商和婚戒零售商为全世界的消费者提供的选择包括实验室培育钻石。各种奢侈品牌正在进入这个领域，看到了为对社会责任感和对环境敏感的消费者创造产品的机会。人造钻石的全球市场也释放了有意进入贵重钻石珠宝市场的消费者的潜力。尽管他们在奢侈品上的支出下降了，但珠宝仍然在其最想得到的礼物榜上位居前四。珠宝对人们来说一直都有象征意义，一直与人们生活中的重大事件联系在一起。我们所有人都经历了新冠疫情的难关，珠宝比大多数其他奢侈品更快地恢复了正常。在此期间，实验室培育钻石的上涨比上一年增加了100％，这是因为消费者希望在不牺牲对大钻石的渴望的情况下购买物有所值的商品。供应链的真实性和让他们放心购物的信息透明性支撑了这一价值。消费者的选择正逐步从开采钻石过渡到实验室培育钻石。一个买家在成为实验室培育钻石的消费者之后，将始终是实验室培育钻石的消费者。2006年，我们在拉斯维加斯的JCK展会上推出了全球第一个实验室培育钻石珠宝系列——萤火虫集合（Firefly Collection）。但是，我们的产品得到了贸易商的嘲笑，在此之后，我们继续工作以改进产品，并且意识到贸易界还没有为突破性创新做好准备，还没准备好向消费者介绍这种商品。2016年，我们在拉斯维加斯JCK珠宝展上正式介绍ALTR Created Diamonds公司。我们很清楚自己的目标，就是告诉消费者他们有选择。Borsheim’s Fine Jewelry（伯克希尔·哈斯韦，Berkshire Hathway）是我们的第一家零售合作伙伴。作为世界上唯一一家垂直整合的人造钻石公司（种植、切割、设计和制造珠宝），我们致力于通过宣传为消费者提供透明度和真实性。我们推出了全球唯一一部关于实验室培育钻石真实过程的电影，向观众介绍了ALTR生产的钻石是如何制成的。作为这种颠覆性创新的载体，ALTR致力于通过开拓全球市场来扩大自己的品牌影响力，并致力于为消费者和钻石行业推动培育钻石的发展。我们致力于培育到目前为止最纯净的钻石，即IIa型。在全球最纯净的钻石当中，这种钻石的份额不到2%。我们有80年的行业经验，有48项钻石切割和自动机器人切割专利。我们一直在努力确保ALTR Created Diamonds公司的钻石都经过最高精确度的加工过程，以实现各种形状的最高质量切割，为钻石创造非同一般的火彩。ALTR公司制作的精美钻石都是镶嵌在经过美国认证的再生金上，我们在为减少碳排放做出自己的贡献。我们一直致力于通过宝石鉴定和认证实验室（Gem Certification and Assurance Lab，GCAL）认证我们培育的钻石，以确保其真实性。这家实验室是唯一一家可保证钻石质量并使用宝石认证电子证书的实验室。作为一个现代品牌，我们已经对整个过程的每个方面都进行了细致研究，并进行了相应改进。ALTR的目标是通过一种分销模式来发展“培育钻石”类别，通过我们遍布全球的办事处以及我们自己的品牌为批发商、分销商、珠宝制造商和零售商的中游群体提供服务。ALTR通过“闪耀光芒”（Shine Brighter）活动专注于大型和美丽钻石的概念，该活动自推出以来就已成为行业标准。 由ALTR Created Diamonds制造的钻石，重量从0.50克拉到5克拉不等，主要用于制作订婚戒指——以美元计算，这类首饰占据很大的市场份额，现在更是美国、澳大利亚、欧洲、加拿大、印度、韩国的标准报价单。ALTR提供多种选择，从切工精美的白色钻石到美丽的粉钻、蓝钻、黄钻。 我们的优势是基于高精度加工的传统圆形和花式切割钻石； 这让珠宝设计师摆脱了过去几十年来的束缚。ALTR的关键成就是为全世界培育出了质量最大的粉钻并获得了珠宝设计奖，帮助提高了实验室培育钻石的级别。我对在培育毛坯钻石和抛光钻石的技术有着无法遏制的热情，这让我们灵感不断。我出生于一个从事钻石业务的家庭，从小就知道这是我将来要走的道路。我的祖父于1933年创立了这家公司，为印度的上流社会创造珠宝。我对技术的兴趣促使我将两种激情融为一体，最终让我成为了实验室培育钻石行业的先驱。在公司从事这项业务88年之后，我已经成为继承钻石历史并将其与技术联系起来的一代。我们的钻石都是在印度生产和切割的，并销往20个国家，包括美国、欧盟、澳大利亚、德国、香港、中国、印度、加拿大、泰国、韩国、以色列和南非，但我们一直在努力扩大自己的钻石消费者群。我们在印度，香港，美国和澳大利亚设有办事处，以支持批发贸易。天然钻石和培育钻石之间的竞争是健康的，并且对钻石行业的长期增长是有益的。 天然钻石行业面临的挑战为实验室培育钻石打开了新的机遇。 如果针对现代消费者进行有针对性的营销，这种产品可以从真实性、透明度、环境意识和社会责任中受益。我认为，培育钻石界面临的最大挑战是，通过市场营销和品牌营销为产品增值的窗口没关闭了。随着技术的不断改进，技术创造的价值会随着时间的推移而贬值。通过提高产量来节省成本，会降低这种技术创造的价值。在任何行业中，都有一个介于创新和批量生产之间的时期，如果通过营销塑造对宝石的感知和渴望，可以让宝石在消费者心目中创造长期价值。钻石行业不习惯通过营销增加价值，我认为中游业务会有随着时间的流逝而消失的风险。市场对彩色钻石的需求一直较高，现在，它们比以往任何时候都占据着靠前的位置。 有了实验室培育钻石之后，这种产品会迎来爆发。实验室培育钻石对新企业家来说是一个巨大的机会。他们需要专注于通过设计、品牌和营销在消费者眼中创造价值。传统的钻石贸易还未占据这个空间。可以通过利用各种技术工艺为消费者提供更加精致的珠宝首饰，例如3D打印珠宝、各种消费者体验、定制珠宝制作和试戴等，此类新创业公司应着眼于直接面向消费者的方法。如果一个消费者正在寻找可以信赖的珠宝产品，这样可以提高他们对公司的了解。他们应该以消费者今天所联想到的价值观为基础来建立自己的品牌。ALTR的目标是通过利用其当前的优势来发展实验室培育钻石。 我们针对不同的合作客户会制定独特的销售主张。但作为全球唯一的垂直整合钻石公司，我们不仅致力于提高消费者对合成钻石质量的认识，而且也致力于改变他们购买钻石的意识。今天，人造钻石80%的消费份额都落在美国市场上。 随着澳大利亚、欧洲、印度和中国的市场不断扩大，这一份额的增长正在放缓。 尽管印度和中国刚刚开放市场，但消费基础广大，未来5年内将会显著增长。任何行业的命运都是由消费者决定的。 钻石行业的未来是天然钻石和实验室钻石技术的结合。 尽管传统交易者花了很长时间才做出开明的判断，但这一过程再也无法停止。 钻石的未来非常明确，“孪生子”之间的平衡将取决于消费者。