我认为天然钻石和实验室培育钻石是两种不同的产品

国际宝石科学学会（Gemological Science International ，GSI）是全球最大的宝石学机构之一，在全球设有13个实验室。 GSI依靠自身的四个支柱——诚信、创新、专业服务、研究和教育——作为业务基础，为客户提供保障。GSI使用先进的技术和自动化流程，并借助相关的软件保障，在解决客户问题上能够提供高度的准确性、可靠性和一致性。GSI提供广泛的产品和服务，包括天然钻石分级报告、实验室培育钻石报告、宝石鉴定、宝石原产地报告、教育课程等。在接受Rough＆Polished通讯社采访时，GSI联合创始人黛比·阿扎（Debbie Azar）分享了自己对钻石分级和整个行业的看法。GSI是全球最大的宝石学机构之一，在不同的国家设有实验室。作为业内的领导者，GSI专门从事研究和培训，以及天然钻石和实验室培育钻石的评估、认证，鉴定有色宝石的来源等。GSI成立于2005年，现已成长为全球最大的宝石学组织之一。我们致力于促进宝石学研究，并为各个级别的行业专业人员提供教育支持。2005年初，马克·格什伯格（Mark Gershburg）和我一起建立了GSI。作为一个创新实验室，我们致力于利用新技术提高零售效率，改善客户体验，并满足21世纪珠宝行业快速变化的需求。 我们注意到，整个行业在认证、测试以及研究和教育方面存在巨大的差距。GSI的总部设在纽约，在全球拥有13个实验室。这让我们能够成为全世界最大的独立宝石学机构之一。您观察得非常准确。 不同的实验室对宝石的评价不同。 原因可能有很多，包括实验室标准或组织标准不同，所有权类型不同，股东不同，地理位置不同等。现实情况是，在宝石实验室和钻石分级方面没有标准化的要求，再加上其他缘故，最终导致我们行业出现了两极分化的问题。GSI拥有通过质量控制和保证协议来确保我们在不同国家的实验室都保持一致性验证的流程。 我们确保我们所有的宝石分级专家都遵循GSI的高标准。天然钻石和实验室培育钻石按照4 C标准拥有相同的比例分级。无论是天然钻石还是实验室培育钻石，其切割、颜色、净度和克拉重量的分级都是相同的。我们每天都会遇到相同等级的天然钻石和实验室培育钻石。主要区别可能是细微的阴影和不同类型的杂质。天然钻石和实验室培育钻石都有各种各样的尺寸、形状、切工、净度和颜色。我们2018年首次发现了这种情况，但规模很小。最近，在评估镶嵌实验室培育钻石的珠宝的过程中，我们经常看到这种现象。这就是为什么我们决定与珠宝行业共享数据的原因——因为我们知道要注意什么，尤其是出现了似乎违反普通概念的任务，例如在实验室培育钻石中发现未申报的天然钻石时。这意味着混合天然钻石和实验室培育钻石的行为越来越多。这一发现强调了正确的宝石学测试和披露的重要性。当然，我们还需要做很多工作来继续我们的研究，并及时了解新的发展趋势。我完全不偏不倚，因为GSI会发布这两种宝石的分级报告！而且我相信它们在市场上都有自己的位置。这类似于养殖珍珠与天然珍珠或天然彩色宝石与人造彩色宝石的情况。我认为，实验室培育钻石不会随处可见，我们能做的最好的事情就是确保信息透明，以便两种宝石可以共存而不会造成混乱。这就是GSI决定在2020年3月的报告中披露过程数据和生长后数据的原因之一。我们是第一个这样做的实验室，并很高兴看到其他实验室最近也这样做。戴比尔斯于1959年获得了专利，开始为工业生产制造实验室培育钻石，并于1961年开始商业生产。宝石级的实验室培育钻石最早是在上世纪70年代被制造出来的，直到80年代左右才开始进入珠宝市场。这意味着实验室培育钻石已经存在了很长时间。随着技术的进步，生产实验室培育宝石的方法快速发展，不仅提高了宝石的质量，还使其更具成本效益。随着实验室培育钻石的供应量不断增加，并且钻石的销售策略越来越吸引人们对钻石的关注，这不可避免地会引起竞争。话虽如此，我相信天然钻石和实验室培育钻石是两种不同的产品，可以通过其独特的特性和优势相互补充。两种产品都在推动市场对钻石和珠宝的需求，这是件好事！ 可能会有一段时间的价格调整，但我相信两者最终都会在市场上占据一席之地。两者我都喜欢。 我们每天都会遇到天然钻石和实验室培育钻石，从中学习或看到新的事物。 我们每天都通过世界各地的实验室检查所有的天然钻石和实验室培育钻石，不断发现新的细微差别和现象。在GSI，我们的宝石学家、科学家和研究人员看重所有的宝石，也研究所有的宝石。最初，疫情流行肯定是一个问题，主要是因为我们在世界各地都有实验室。 有些人不得不关闭一段时间，我们中的一些人必须在家工作，而其他人则与有限的工作人员保持接触。 我们拥有一支了不起的团队，总体而言，今年进展顺利。我们利用“暂停时间”来抓住机会，专注于开展本来无法在正常业务中专注的事情。我们能够更加专注于研究和教育。 我们已经制定了一些新的教育计划，这些计划是在今年年初启动的，我们还写了一些计划在不久的将来准备发布的研究文章。请给我们讲讲您对2021年的期待和看法。我们希望世界能够恢复，我们可以恢复一些“常态”，并接受“新常态”。 我们推出了许多激动人心的项目，例如启动“实验室培育钻石基础知识”课程，对“钻石基础知识”课程进行补充，继续进行研究和开发，甚至在国外开设新的GSI办事处。 请联系我们获取更多的信息！对我们来说，极限只有天空。 我们计划通过我们的研究和教育继续支持珠宝行业并为之做出贡献。 首先，我们希望珠宝业蓬勃发展，我们很荣幸能成为其中的一员。