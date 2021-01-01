借助技术，所有信息都无法更改，区块链也不会受到干扰

当埃里克·詹斯（Erik A. Jens）在离任荷兰银行（ABN AMRO Bank）钻石和珠宝银行业务首席执行官后，创立了自己的公司LuxuryFintech。该公司的服务范围包括为艺术品生产部门和珠宝首饰部门提供商业和企业银行业务的解决方案，以及利用区块链为他们提供资产支持金融解决方案。另外，公司还提供很多其他服务。作为LuxuryFintech的创始人和首席执行官，埃里克·詹斯主要参与珠宝和艺术领域与融资和起源问题相关的各种项目和计划。 他在银行、金融和投资领域拥有专业经验，擅长财富管理解决方案，在冲基金投资、私募股权和房地产等领域也有相关专业知识。在接受Rough＆Polished通讯社采访时，埃里克除了阐明金融科技业务的细微差别外，还就奢侈品领域里金融科技的最新进展提供了一些非常重要的信息。以下是采访摘录好吧，这很明显。 两个部门都面临着起源和真实性等问题。 这件艺术品是真品还是假品？ 什么是真实价值，由谁来决定这种“价值”。 艺术品的起源是什么？ 如何找到合适的市场？ 我应该为该物品购买多少保险？ 这位艺术家是否有相同或相似的其他艺术品？如此等等。我相信，像区块链这样的现代技术，当然还有其他技术，也可以为所有这些问题提供解决方案。 例如，您可以查看和追踪艺术品的起源及其路径。 黄金或钻石的来源也是一样的，您可以确切地看到这些商品是从哪里来的。 也就是说，借助技术，所有信息都保持不变。 换句话说，像区块链这样的技术不会受到干扰。我们还制定了另一个新的举措YourDiamonds，它将为珠宝交易领域的定价、贸易、保险等问题（即整个领域）提供专门的几种应用程序。例如，彩色宝石行业里有一个名为Gemcloud的新平台，是全球第一个“企业对企业”的数字贸易平台。利用这种独特的方式，人们和公司可以透明、高效、快速和安全地进行买卖行为，这也是将各方团结在一起的一种方式。有关艺术品或珠宝的每条信息都记录在一个区块中，这些区块链接成一条信息链。 这将创建一个开放的分布式分类目录，交易记录会登记在上面。 在分配过程中，区块链通常由对等网络驱动，并与新区块的验证同时运行。老实说，很大。 四年前，有几项举措几乎同时启动。 例如，戴比尔斯集团（De Beers Group）的Tracr倡议，即从矿场到市场跟踪0.5克拉的钻石。Richline集团的TrustChain也是如此，它们基本上可以跟踪一件首饰所有零部件从矿山到市场的整个过程。 我们也不要忘记GübelinLabs针对彩色宝石行业开发了独特ProvenanceProof系统。像IBM、易葳录（Everledger）这样的公司正在对这些计划进行大量投资。美国宝石学院（Gemological Institute of America）也是新技术的先驱。所有这些旨在提高人们对原产地和真实性的信心，以及增强消费者对所购买商品的信心。我们知道，如今的消费者想知道他们所购买的商品到底是什么，它是否是经过公平贸易认证的商品，想知道这个商品是否会以某种方式为社会做贡献，或者对社会造成伤害。在艺术领域，我们看到了几家非比寻常的新公司。例如Artory，是世界领先的艺术品登记平台，拥有最完善、最安全的艺术品数据库。他们确保仅将最可靠的可用信息添加到区块链。中立的第三方独立专家-合作伙伴将验证数据的准确性和艺术品的来源。另一个伟大的举措是Overstone Art Services，他们提供风险评估，以帮助确定艺术品或收藏品的财务风险和潜力。因此，艺术品通过综合调查和建立在数据基础上的软件工具，已经成为一种投资资产。好吧，有关此主题的研究很多。 但是我将专注于人工智能（AI）和机器学习。AI支持充当个人数字助理的聊天机器人，帮助消费者进行简单的交易。 由于有了机器学习，这些聊天机器人每天都变得越来越聪明，并且在满足客户需求方面也越来越出色。随着时间的推移，它们将解决更复杂的问题，并使客户支持变得更加轻松、快捷和高效值得关注的另一个领域是支付。我们知道，在钻石行业中，一些中心存在资金困难，而且开立银行帐户进行付款变得越来越麻烦。另外，直接访问银行帐户可能很昂贵，或者如上所述，这是不可能的。因此，我们看到使用区块链技术的加密货币的发展。通过这种方式，公司只需很少的监管费用就可以免费或无成本地发送和接收数字货币。区块链和加密货币让数字交易变得越来越安全。例如，美国和印度的初创公司Diamante Blockchain就是一个很好的例子，该公司通过其区块链生态系统成功地在全球范围内管理付款。此外，Facebook正在使用Diem（以前称为Libra）数字货币，覆盖数十亿用户。我确定亚马逊（Amazon）也将遵循这些趋势！所有这些促使银行业务模式从以产品为中心转变成以客户为中心。 在珠宝行业，我看到世界珠宝联合会（CIBJO）和责任珠宝业理事会（Responsible Jewellery Council, RJC）等组织与科技公司密切合作，因为技术将解决我们面临的许多挑战