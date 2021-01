不久前,世界钻石博物馆出版了一本有关稀有钻石和钻石珠宝的独特书籍,为全球有关宝石的专业出版物书库增色不少。博物馆的创始人兼馆长亚历克斯·波波夫接受Rough&Polished通讯社采访时谈到了博物馆的创建历史、思想理念,以及未来要在钻石业内实施的项目。一切都开始于20年前。在90年代,我经常来日内瓦,在那里我有很多熟人和朋友。有一次,我的一位珠宝商兄弟请我帮助钻石行业的一位朋友。后面的一切便始于这次服务。我有幸被高级品牌、顶级零售商、知名制造商和经销商雇佣。从不同角度研究这个行业所获得的经验对我非常有用。这种以家庭为中心的封闭商业圈很难进入;但由于家族关系,我最终得以进入。与钻石制造商、供应商和购买者合作多年,我还没有学会将这些美丽的钻石视为商品。我一直试图在跳出圈子思考,我对钻石的态度不带有功利主义色彩。对我来说,毛坯钻石和裸钻都是珠宝世界的一部分,而珠宝世界又是艺术、历史和文化世界的组成部分。这些是我最喜欢的主题。尽管钻石行业的一些代表努力将其变成交易所交易的对象,但我还是从历史和文化遗产的角度看待这种宝石。我相信,如果没有人的存在,艺术和任何其他形式的表达都不会存在。钻石珠宝就像艺术品一样,没有独立的价值,如果不引起人们的钦佩,也不会给人们带来欢乐。因此,我所做的一切都可以归因于与人互动的领域。例如组织俄罗斯钻石业代表与国际钻石业代表接触,推动世界钻石交易所联合会(World Federation of Diamond Bourses, WFDB)的项目工作,支持开设珠宝展览。我的事业还涉及另外两个领域。这两个领域乍一看有些不同,但与钻石和珠宝都有机地吻合,是实验室培育钻石和印度珠宝。就像在天然钻石领域一样,您可以在市场和艺术品之间进行选择,在实验室培育钻石领域也是一样。唯一的区别是,所培育的钻石并不像天然钻石那样稀有。尽管我确信在某个时候市场会变得饱和并且价格会下跌,但我看到了这一领域的潜力。珠宝设计是增加价值的唯一途径。自2018年以来,这就是我一直在从事的工作。当然,新冠疫情已经打击了这一业务,但我们决心实现我们的主要目标——成为最成功的高级时装珠宝品牌,并使用实验室培育钻石来设计产品。自从我第一次参加世界钻石交易所联合会主席会议以来,印度已成为我最喜欢的国家。那是15年前。 随后,由伊琳娜·利特维诺娃(领导的莫斯科钻石交易所团队开始与印度宝石和珠宝出口促进委员会(Gem and Jewellery Export Promotion Council,GJEPC)及印度钻石交易所(Bharat Diamond Bourse,BDB)成功合作。作为我们合作的一部分,2014年,我们在莫斯科克林姆林宫博物馆举办了著名的展览会“印度·征服世界的珠宝”。不久之后,在我参加德里的活动时,恰逢当地举行了第一届世界钻石会议。此次会议的级别很高,印度和俄罗斯国家元首都参加了。这些对于行业来说是非常重要的重大事件,反过来也为钻石通用广告的推出和进一步发展做出了贡献。印度不仅是钻石和珠宝的发源地,还是历史悠久的国家,一直以来都是所有美好事物鉴赏家们趋之若鹜的地方。特列季亚科夫国立美术馆已宣布将举办印度现代艺术展览会,此次活动得到了基兰·纳达尔艺术博物馆和我们的印度基金会的支持。 我真的希望这个项目能在2021年进行,希望疫情不会影响它。世界钻石博物馆3年前由来自世界各地的志同道合的人在伦敦成立。这个项目是一个教育平台,主要介绍有关钻石和珠宝的最新信息,还会开展研究。这一全球挑战需要努力和投资。除了组织几次会议和咨询工作外,我们还决定进入出版行业,希望让专业人士和公众都能接触到这些知识。 《穿越时空的钻石》一书是该项目的第一本出版物。我们故意不重复主题相似的书籍的结构,以时间顺序重述了从戈尔康达开采到戴比尔斯营销策略(钻石恒久远,一颗永流传,A Diamond Is Forever™)的钻石历史。在这本书中,作者研究的主题是人和他与石头互动的历史。这个原始概念是由我们的博物馆策展人乌沙·巴拉克里希南(Usha R Balakrishnan)博士和伦敦著名插画家米哈伊尔·阿尼克斯特领导的创意团队实施的。该书包含来自世界各地的专家撰写的10篇论文。它包含300多幅插图,其中有使用最现代的计算机技术制作的稀有钻石和珠宝照片,也有档案文件,甚至还有复建的历史钻石作品。此外,书里还使用了来自我们珍藏的稀有照片。我不想重述这本书的内容,博物馆的网站上有相关介绍。我认为,这是一本关于毛坯钻石和裸钻的非常出色且令人兴奋的书。像这样的东西还没有被发表过。我知道我无法保持客观,因为我是出版商,但我们收到的第一批反馈都非常好。我们将继续进行科普活动,以轻松有趣的方式谈论出色的首饰、宝石和珠宝。我们很幸运,该项目吸引了赞助商的兴趣,因此这本书的价格是所有人都能负担得起的。博物馆的下一个出版项目将是一本传记,将讲述我的朋友、传奇的珠宝商姆驽·卡斯利瓦里的作品。他英年早逝,我想把他创作遗产告知大众。该书将于明年春天出版。 《穿越时空的钻石》的成功首发让我们的团队打算创作一系列出版物。我们计划继续为将来的出版物寻找有趣的主题。