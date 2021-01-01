俄联邦的毛坯钻石状况将从2025年开始复杂化

俄罗斯科学院院士、俄罗斯科学院西伯利亚分院副主席、俄罗斯科学院地质和矿物研究所博导尼古拉·彼得罗维奇·波希连科是国际科学界公认的著名学者。1998年，尼古拉·彼得罗维奇在加拿大西北部首次发现了最大的新遗传类型钻石矿床，于2007年被授予雨果·达米特国际钻石奖（Hugo Dummett Diamond Award）。在上世纪90年代，波希连科在预测雅库特三个新钻石矿床时再次展示了他的知识和才华。 在2007年至2012年期间，他在与俄罗斯自然资源部及联邦矿产开发署签订的国家合同框架内，在西伯利亚主持了一项具有审计和评估性质的大型项目，这使得在该地区预测还存有1.45亿克拉的新钻石资源成为可能。波希连科在接受Rough＆Polished通讯社采访时分享了他对俄罗斯钻石开采前景的看法。人们之所以会担忧西伯利亚和远东地区已探明矿产储量和国有矿产储量，是与几个相互关联的情况有关。让我们列出几个主要的。在过去的三十年中，与勘探周期初期有关的工作急剧减少。这指的是在区域研究阶段，对整个区域进行全面评估，对某些类型的矿产资源进行初步估算。其次是勘探和评估工作，这一阶段的工作完成后已经能够确定更可靠的资源，初步估计特定地点的矿产储量。 直到90年代，这两个初期阶段的工作都是由国家推动，由组织良好的苏联地质机构委托企业开展的。地质勘探的下一阶段包括详细的和可操作的勘探，这些工作由相关部门的采矿企业进行。应当指出，在加拿大、美国和澳大利亚，区域阶段的工作和对区域的全面评估都是由国家地质部门的单位进行的，费用也由国家预算承担。自1990年代以来，俄罗斯的初期地质勘探量一直在持续且非常明显地减少（减少了一个数量级！）。这导致：a）减少和实际消耗了大多数类型的固体矿产的探矿储量； b）减少了国家基金对可盈利地段的支持，而这些地段恰好是矿业公司需要的。联邦预算资助的勘探和评估阶段的项目数量不断减少，导致国家通过拍卖提供给矿业公司的地段数量不断减少，两者之间的联系显而易见。下图很好地说明了这一点：2012年，243个政府合同依靠国家预算开展了固体矿产的地质勘探工作，同年，对现有固体矿产目标进行了574次拍卖，而在2018年，国家预算仅资助了65个政府合同，不过2017年拍卖量已经减少了一半——仅239次。当前，显而易见的是，地质勘探过程的各个阶段的工作、数量、目标和任务之间出现不平衡，总工作量普遍减少。这可以通过评估各种结构所进行的工作类型的数量来很好地说明：• 私人采矿公司的勘探服务在不确认现有地质和经济特征的风险最小的地点进行评估和勘探工作——占80％；• 中小型（初级）服务公司在声明性原则的基础上，在研究欠佳的地区开展地质工作——占3-3.5％； 国有企业按照国家计划开展区域地质研究、勘查鉴定工作——占11-12％；• 俄罗斯科学院的区域和中央科学研究所进行矿产资源的基础研究——占3-5％。国家在地质勘探过程初始阶段的参与度长期下降，导致本国在地下土壤的地质研究和矿产资源基地的再生产方面丧失了管理战略体系。其结果是许多固体矿产的资源基础质量严重下降，因为三十年前已经把最能盈利和最适宜开发的项目都开发了，而现在的资产负债表上只剩下吸引力越来越低的资源储备。最终，对国家原料基础储备的评价分为正式的，包含了所有可用的储备，以及专家评估为积极的，展现了开发可盈利的储备。例如，在2017年初，考虑到整年的开采量项目，对固体矿产的可持续开发程度的预测在正式评估和盈利（积极）评估之间存在巨大的差距：天然铀——正式评估——持续96年，积极评估——持续15年; 铬——分别为33和3； 铜——77和32; 锌——91和19; 铅——36和10; 金——23和11; 银——27和11; 结晶石墨——100和25; 钻石——23和19。在西伯利亚和远东地区，大多数固体矿产的探明储量急剧减少，这是因为，国家基金已经不再积极支持发现可盈利项目，以便将其交给矿业公司开发，最终导致采矿业的退化。而采矿业恰恰是这些地区的经济基础。首先，不是勘探，因为在已经找到了项目目标上一直在开展勘探工作。我们是要寻找新的矿场。 我认为，在西伯利亚地区的北部（以下简称西伯北区），在北极地区最有可能找到新的含金伯利岩的矿床。有明显的迹象表明这里可能会发现新的中古生代的金伯利岩矿床，要知道，西伯北区的所有原生钻矿都属于到这个阶段。此特征仅对西伯北区而言是典型的，而且与西伯利亚超大型深层熔体对上层地幔的含钻石母体矿石的作用有关，这种熔体出现在二叠纪和三叠纪交际时期。这些熔体几乎烧毁了西伯北区上层地幔埋藏的所有钻石，因此在这次事件之后形成的金伯利岩只含有少量的钻石，而且大多数都不含钻石。由于现有原料储备的持续消耗，国内钻石采矿业的毛坯钻石储备状况将在2025年前开始变得复杂起来。 这决定了我们需要开展高级工作来确定新的矿床及其开发，并且最有可能取得成功的地方是在西伯北区的范围内，尤其是在其北部地区。尽管迄今为止在西伯北区东北部发现的中古生代金伯利岩体的钻石含量普遍较低，但是有可靠的迹象表明，在南部的阿纳巴尔河流域右侧（玛雅河、比利耶克河、乌德扎河流域），以及奥列涅克丘陵南部（莫罗铎河上游、克尤久戈戴河右侧支流流域）还存在尚未发现的中古生代高钻石含量金伯利岩。在非均质陆源岩的指定区域中发现了大量的高级金伯利岩钻石和焦岩，其组成特征表明它们与富含金刚石的金伯利岩有关系。 在西伯北区的许多其他地区，也就是在该地区以南的地方，也有很大的可能会发现具有高钻石含量的金伯利岩矿床。 这些地区包括马尔哈-摩尔科金、恩基丁、修里久卡尔、库隆-尤利亚赫、叶连科、塔雷达克等许多其他有前景的地区。波比盖伊冲击钻石矿床位于克拉斯诺亚尔斯克州与雅库特的交界处，距哈丹加村以东280公里。 该矿80％以上的面积位于克拉斯诺亚尔斯克州，可以归类为行星级沉积物。整个矿场是一个直径约100 km的陨石坑——约3600万年前，是由一颗大小约为6 km的陨石撞击造成的。岩石中的石墨形成了冲击钻石。它们是一种天然的纳米结构材料，由普通立方金刚石和长方岩的纳米级（40-70纳米）微晶组成，是一种比金刚石致密的碳形态。在斯卡里矿场（25平方公里）范围内对火山口进行纤细勘探后发现，所有类别的钻石储量达0.5万亿克拉。这几乎是普通金伯利岩和砂岩钻石的储量的一百倍。冲击岩钻石的价值在于其出色的技术特性：它们的磨蚀能力平均比天然钻石和合成钻石高2倍，耐磨性是2-3倍，耐热冲击性高200-250°C，单位强度也高一个数量级。这使得它们在钻孔、金属加工工具、超硬材料的加工、光学、难以磨碎的产品（例如核反应堆的燃料棒）的加工以及许多其他高科技行业中都是必不可少的。冲击钻石几乎是无穷无尽的储备，因为其卓越的技术性能，不仅可以在长期替代进口的框架内为俄罗斯工业提供服务，而且还可以作为西方高科技国家高度需求的出口材料。同时，波比盖伊矿是世界上唯一的此类矿床。也就是说，俄罗斯可以实现对该原料的垄断。 应当特别指出的是，俄罗斯联邦总统令最近批准的《俄罗斯联邦北极地区发展战略和确保至2035年的国家安全战略》中包括了波比盖伊矿的开发。至于原材料基础的状况，至少在接下来的3-4年中，俄罗斯的铂金开采不会带来特殊的问题。 如第一个问题的答案所示，黄金和白银的原材料基础情况并不好，在未来的十年末期可能会出现问题。在亚洲部分，只有一个非学术性科学地质组织（西伯利亚地质、地球物理和矿物原料科学研究所股份公司），它是俄罗斯地质股份公司控股的一部分。此外，这里还有14个活跃的具有地质特征的学术机构，分别设在：在新西伯利亚（2）、伊尔库茨克（2）、基孜尔（1）、乌兰乌德（1）、赤塔（1）、雅库茨克（2）、符拉迪沃斯托克（1）、哈巴罗夫斯克（1）、布拉戈维申斯克（1）、马加丹（1），彼得罗巴甫洛夫斯克-堪察加（1）。专业的学术机构可以为矿产资源基础的开发提供科学技术和专家支持。对于西伯利亚和远东地区而言，这尤其重要，因为这些地区与发现大型战略性矿床的主要前景有关。这些机构拥有合格的人员，他们在进行研究方面具有丰富的经验：1）在西伯利亚和远东地区，包括其北极地区的地质研究； 2）开发新的有效方法来预测、探明和评估各种类型的矿床，以适应特定地区的复杂地质条件； 3）对各种不同类型矿物的预测和勘探工作；4）成功的勘探项目，并在俄罗斯联邦境内和国外发现了新的大型矿床和省份（加拿大——大型金刚石矿床和新的金刚石省；蒙古——大型含金省和许多矿床；越南——有色金属矿床和多个贵金属矿床；摩洛哥——一些金和银矿床；几内亚——含钻石的金伯利岩等）。俄罗斯科学院西伯利亚和远东分支机构的许多研究所都设有集体使用中心，配备了现代化的分析设备和合格的分析师。解决该问题的最佳方法是在教育和科学部专门学术机构的积极参与下，制定一项国家计划，以开发西伯利亚和远东的矿产资源。答案很简单：正常的财务、技术和运输支持。 在区域和勘探工作阶段，偏远地区的运输，特别是西伯利亚北极地区和远东地区的运输尤为重要。 我在雅库特有28个野外工作经验，其中19个在北极地区，在加拿大的北极有13个。在北极地区，我们要把3/4的工作时间花在从一个点移动到另一个点上，有时需要花费2天的时间才能在几个小时内取样，然后又花相同的时间才能返回。在加拿大，我的基地有3-4架小型机动直升机（我记得那辆奇妙的休斯500），这使我们有机会利用相同的3/4的时间进行主要工作……作为公司的首席咨询地质师，我有自己的直升机， 也在积极地使用它（平均每天飞行4-5小时），我可以快速监控并纠正几个搜索小组的工作。这样就可以提高勘探工作的效率，减少财务支出。而且在北极的夏季短时间内，花在某些工作阶段上的时间尤为重要。 此外，对于北极地区而言，发达的小型飞机网络不止是对地质学家来说是十分重要的。至于技术支持，在这里我们可以列出拥有高质量探险设备的重要性（轻型全地形车、轻型移动钻机和用于初级测试的浓缩设备、可靠的船只和发动机、耐用的帐篷等）。